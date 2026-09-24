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1962 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर किया स्वागत

वाशिंगटन : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाशिंगटन पहुंचने पर कहा कि चीन और अमेरिका को ‘‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार’’ होना चाहिए, तथा दोनों देश नए दौर में अपने संबंधों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश सकते हैं.

अप्रत्याशित कदम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को मैरीलैंड स्थित ‘ज्वाइंट बेस एंड्रयूज’ पहुंचने पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया.

ट्रंप द्वारा हवाई अड्डे पर शी का स्वागत किए जाने के दौरान अमेरिकी वायुसेना का बैंड रनवे पर कदमताल कर रहा था और अमेरिका तथा चीन के झंडे लहरा रहे थे.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी ने अमेरिका पहुंचने पर दिए लिखित भाषण में चीनी जनता की ओर से अमेरिकी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

शी ने कहा कि चीन और अमेरिका ‘‘दोनों महान देश हैं तथा दोनों देशों की जनता भी महान है.’’ उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जनता लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाए हुए है और उनके हित एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को ‘‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान और अमेरिका को फिर से महान बनाने का प्रयास साथ-साथ चल सकते हैं तथा दोनों देश एक-दूसरे को सफल होने में मदद करने के साथ पूरी दुनिया के कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं.

यह 2015 के बाद शी की वाशिंगटन की पहली यात्रा है. शी और ट्रंप के बीच बातचीत में व्यापार शुल्क, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सैन्य संबंध, पश्चिम एशिया में संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ और ताइवान को अमेरिका द्वारा हथियारों की बिक्री जैसे मुद्दे उठने की उम्मीद है.

शी ने कहा कि मई में ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक चीन-अमेरिका संबंध बनाने पर सहमति जताई थी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की है.

वर्ष 1962 के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य अड्डे पर किसी विदेशी नेता का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया है. इससे इस यात्रा को ट्रंप द्वारा दिए जा रहे महत्व का संकेत मिलता है. 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन का स्वागत किया था.