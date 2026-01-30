ETV Bharat / international

ब्रिटेन और चीन ने किए तमाम समझौते, जिनपिंग बोले- हमारा देश कभी भी दूसरों के लिए खतरा नहीं बनेगा

स्टार्मर, आठ साल में चीन का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने शी के साथ मीटिंग को 'सार्थक' बताया.

DEAL BETWEEN CHINA AND BRITAIN
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (AP)
author img

By PTI

Published : January 30, 2026 at 7:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजिंग/लंदन: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों को जवाब देते हुए एक लॉन्ग-टर्म, स्टेबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने पर सहमति जताई है.

ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई 80 मिनट की मीटिंग के दौरान, शी ने कहा कि कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में गंभीर रुकावटें आई हैं, उन्होंने ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी पर हमला भी किया. उन्होंने स्टार्मर से कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सही मायने में असरदार हो सकता है, जब सभी देश, खासकर बड़े देश, उसका पालन करें. उन्होंने US का जिक्र किए बिना कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, दुनिया जंगल के कानून पर वापस जाने का खतरा होगा.

शी ने वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की मिलिट्री कार्रवाई और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों का जिक्र करते हुए, जिसका ब्रिटेन विरोध कर रहा है, कहा कि चीन कभी भी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा, चाहे वह कितना भी आगे बढ़े और विकसित हो जाए. बता दें, स्टार्मर, आठ साल में चीन का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने शी के साथ मीटिंग को 'सार्थक' बताया और कहा कि 'असल में ठोस नतीजे' मिले हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ ब्रिटेन का रिश्ता 'अच्छी जगह पर, मजबूत जगह पर है.'

उन्होंने आगे कहा कि डेलीगेशन व्हिस्की के लिए टैरिफ, चीन में वीजी-फ्री यात्रा के विचार, और 'इर्रेगुलर माइग्रेशन' और छोटी नावों पर जानकारी के लेन-देन पर आगे बढ़ा है. स्टार्मर ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन क्राइम और स्मगलिंग गैंग का बिजनेस मॉडल बॉर्डर के पार जाता है, और उन्हें बंद करने का हमारा तरीका भी वैसा ही होना चाहिए. ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, पिछले साल स्मगलिंग गैंग्स द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी इंजनों में से 60 परसेंट से ज्यादा इंजन चीन में बने इंजन के तौर पर ब्रांडेड पाए गए.

वहीं, डाउनिंग स्ट्रीट ने इस संबंध में कहा कि इंग्लिश चैनल पार करने के लिए छोटी नावों में इस्तेमाल होने वाली हवा वाली डिंगी, जो अक्सर चीन से मंगाए गए पार्ट्स से बनती हैं, गैंग को एक ही नाव पर ज्यादा लोगों को भरने में मदद कर रही हैं, हाल ही में 100 से ज्यादा लोगों को जानलेवा हालात में पार कराया गया. नए बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत, ब्रिटेन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से उम्मीद है कि वे चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि चैनल क्रॉसिंग में इस्तेमाल होने वाले छोटे बोट इंजन और इक्विपमेंट क्रिमिनल गैंग के हाथों में न पड़ें. इसमें स्मगलर के सप्लाई रूट की पहचान करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और चीनी मैन्युफैक्चरर के साथ सीधे जुड़ना शामिल है ताकि सही बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द्वारा एक्सप्लॉइट होने से रोका जा सके.

कहा जा रहा है कि दोनों देश उन लोगों को निकालने के लिए 'बड़े पैमाने पर' काम करने पर भी सहमत हुए हैं, जिन्हें ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और सिंथेटिक ओपिओइड बनाने वाले चीनी गैंग पर कार्रवाई तेज करेंगे. स्टार्मर ने सोशल मीडिया 'एक्स' को बताया कि मुझे लगता है कि जलवायु में बदलाव, दुनिया के लिए मुश्किल समय में ग्लोबल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना, ठीक वही है जो हमें करना चाहिए क्योंकि हम इस रिश्ते को उसी तरह बना रहे हैं जैसा मैंने बताया है. डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि दोनों नेताओं ने एक लगातार, लंबे समय तक चलने वाली और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के अपने साझा कमिटमेंट को दोहराया, जिससे दोनों को फायदा होगा.

उन्होंने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए कि वे आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे, साथ ही असहमति वाले क्षेत्रों पर खुलकर बातचीत जारी रखेंगे.

पढ़ें: ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा के PM कार्नी ने 'बाय कैनेडियन' पर दिया जोर

TAGGED:

UK CHINA NEWS
CHINA
DONALD TRUMP
KEIR STARMER
DEAL BETWEEN CHINA AND BRITAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.