चीन ने उतारा फुजियान विमानवाहक पोत; भारत की चिताएं बढ़ीं!

वायुपंक्ति - अनुमानित लगभग 60 विमान, जिनमें लगभग 40 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण विमान शामिल हैं.

हालांकि फुजियान अपने चीनी पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक उन्नत है, फिर भी यह परमाणु ऊर्जा से चलने के बजाय पारंपरिक ऊर्जा से संचालित होगा. इस बीच, सभी अमेरिकी वाहक और फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हैं.

फ़ुजियान अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ा है, जो इसे अधिक मजबूत एयरविंग का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा. इसका विस्थापन लगभग 80,000 टन है, जबकि लियाओनिंग का 60,000 टन और शेडोंग का 66,000 टन है. फ़ुजियान फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल वाहक (42,000 टन) और यूनाइटेड किंगडम के एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ (65,000 टन) से काफी बड़ा है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के फोर्ड-क्लास वाहक (100,000 टन) से छोटा है.

फुजियान के कैटापुल्ट अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आर. फोर्ड-श्रेणी के वाहकों के समान एक विद्युत चुम्बकीय प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं. यह पारंपरिक भाप-चालित कैटापुल्ट से एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है.

फ़ुजियान में एक "कैटापुल्ट-असिस्टेड टेक-ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी" (CATOBAR) लॉन्च सिस्टम है, जो इसे भारी और बड़े फिक्स्ड-विंग विमानों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा. चीन के पहले दो विमानवाहक पोत कम उन्नत स्की जंप-शैली "शॉर्ट टेक-ऑफ, बैरियर-अरेस्टेड रिकवरी" (STOBAR) प्रणालियों पर निर्भर हैं.

मई 2025 में होने वाले आठवें दौर के समुद्री परीक्षणों के अनुसार, फ़ुजियान ने समुद्र में 118 दिनों के समुद्री परीक्षण किए हैं, जबकि चीन के दूसरे विमानवाहक पोत, शांदोंग ने 84 दिनों का समुद्री परीक्षण किया था.

चीन उन गिने-चुने देशों में से एक है जिनके पास कई विमानवाहक पोत हैं. चीन ने कथित तौर पर 2017 में शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड में अपने तीसरे विमानवाहक पोत, फ़ुजियान, का निर्माण शुरू किया और 17 जून, 2022 को इस पोत का बड़े धूमधाम से जलावतरण किया गया.

चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने शुक्रवार को बताया कि यह चीन का तीसरा और स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत है. यह पोत शी जिनपिंग के सैन्य आधुनिकीकरण अभियान का एक सबसे स्पष्ट उदाहरण है. गौर करें तो चीन ने 2035 अपनी सेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखकर काम कर रहा है.

हैदराबाद: चीन ने अपने पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत फुजियान का जलावतरण हैनान द्वीप पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में कर दिया है. इससे हिंदमहासागर क्षेत्र की शक्तियां चौकन्नी हो गई हैं. चीन के इस कदम ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

प्रणोदन - डीजल जनरेटर वाले पारंपरिक भाप टर्बाइन

परिभ्रमण गति - अनुमानित लगभग 30-31 समुद्री मील

चीनी समुद्री महत्वाकांक्षाओं पर एक नजर:

चीन एक ऐसी नौसेना बनाने की आकांक्षा रखता है, जो वैश्विक समुद्री क्षेत्र में, दुनिया के महासागरों के गहरे पानी में भी, सक्रिय हो.

अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, संख्यात्मक रूप से, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 370 से ज़्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं, जिनमें 140 से ज़्यादा प्रमुख सतही लड़ाकू जहाज शामिल हैं. पीएलएएन (PLAN) में अधिकांशतः आधुनिक बहु-मिशन जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं.

2021 के अंत में, पीएलएएन ने पतवार संख्या के मामले में अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई, लेकिन इसके ज़्यादातर नौसैनिक अभियान उसके अपने जलक्षेत्र और चीनी मुख्य भूमि के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं.

सीसीपी ने अपने सार्वजनिक संचार में स्पष्ट कर दिया है कि वह एक ऐसी नौसेना चाहती है जो वैश्विक स्तर पर काम करने की क्षमता रखती हो. जब शी जिनपिंग ने 2017 में सीसीपी की 19वीं पार्टी कांग्रेस में कहा था कि पीएलए को 2050 तक "विश्व स्तरीय" सेना बनना होगा, तो उनके शब्द सचमुच "विश्वव्यापी प्रथम श्रेणी की सेना" थे.

रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुसार, 2019 और 2023 के बीच, चीन के चार सबसे बड़े शिपयार्ड ने कुल 550,000 टन के 39 युद्धपोतों का उत्पादन किया.

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, 2040 तक चीन 6 वाहक पोत तैनात कर सकता है. शी जिनपिंग चीन के वाहक बेड़े और अन्य प्रमुख सैन्य संपत्तियों का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होते हैं, ताकि देश की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया जा सके.

पीएलएएन "निकट-समुद्री रक्षा" से "दूर-समुद्री सुरक्षा" की ओर बढ़ रहा है, कंबोडिया में रीम नौसेना अड्डे जैसी विदेशी सुविधाओं के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और अदन की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में कार्यबल तैनात कर रहा है. चीनी सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में ईरान के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया है.

चीन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रूस के साथ समन्वय किया है, और जापान सागर और ओखोटस्क सागर में संचालन किया है. साथ ही हांगकांग में जनता के सामने अपने नए वाहक पोतों का गर्व से प्रदर्शन भी किया है. 2030 तक, पीएलएएन के बेड़े में 435 जहाजों तक पहुंचने का अनुमान है.

फुजियान विमानवाहक पोत भारत के लिए चिंता का विषय?

फ़ुजियान, अपनी उन्नत विद्युत चुम्बकीय कैटापुल्ट प्रणाली (EMALS) के साथ, चीन को अधिक ईंधन और हथियारों से लैस भारी और बड़े स्थिर-पंख वाले विमान लॉन्च करने की अनुमति देता है. यह चीन की नौसैनिक विमानन परिचालन क्षमता और क्षमता का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करता है, जिससे उन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी शक्ति का और विस्तार करने में मदद मिलती है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

फ़ुजियन, अमेरिका के गेराल्ड फोर्ड-श्रेणी के जहाजों के बाद, EMALS युक्त दुनिया का दूसरा वाहक है. यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग है, जो पारंपरिक भाप-चालित कैटापुल्ट से आगे निकल गया है और एक ऐसी परिष्कृत क्षमता का प्रदर्शन करता है, जो इस क्षेत्र में भारत के नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है.

विद्युत चुम्बकीय कैटापुल्ट तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं और फ़ुजियन को J-35 जैसे स्टील्थ विमान और KJ-600 जैसे पूर्व चेतावनी विमान सहित अधिक विविध और सक्षम वायु विंग तैनात करने में सक्षम बनाते हैं. यह बेहतर वायु शक्ति भारत की मौजूदा नौसैनिक वायु क्षमताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

फुजियान का जलावतरण, जो चीन के पिछले वाहकों (लगभग 80,000 टन विस्थापन क्षमता, जबकि लियाओनिंग का 60,000 टन और शांदोंग का 66,000 टन) से कहीं ज़्यादा बड़ा है, एक समुद्री नौसेना के लिए चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. हिंद महासागर में इस बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति से तनाव और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

फुजुयान की उन्नत क्षमताएं क्षेत्रीय शक्तियों के बीच व्यापक वाहक निर्माण में योगदान करती हैं. जहां भारत भी अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत कर रहा है, वहीं चीन की तेजी से प्रगति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है, जिसका संभावित रूप से भारत की रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा हितों पर असर पड़ सकता है.