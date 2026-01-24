ETV Bharat / international

ग्रीनलैंड 'गोल्डन डोम' का विरोध करने पर कनाडा पर भड़के ट्रंप, कहा- चीन खा जाएगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को ग्रीनलैंड के ऊपर अपने प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने पर कनाडा की आलोचना की. उन्होंने चेतावनी दी कि बीजिंग एक साल के अंदर उन्हें 'खा सकता है' क्योंकि उत्तरी पड़ोसी अमेरिका-समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ करीबी रिश्ते चुन रहा है. ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'कनाडा ग्रीनलैंड पर बनने वाले गोल्डन डोम के खिलाफ है, भले ही गोल्डन डोम कनाडा की रक्षा करेगा. इसके बजाय, उन्होंने चीन के साथ बिजनेस करने के पक्ष में वोट दिया जो पहले साल में ही उन्हें 'खा जाएगा'!' ट्रंप का यह गुस्सा अमेरिका और उसके उत्तरी पड़ोसी के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में की गई टिप्पणियों के बाद आया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें ​​सालाना समिट में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कार्नी की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन समेत मिलने वाली फ्रीबीज के लिए अमेरिका का और आभारी होना चाहिए. ट्रंप ने कहा, 'वैसे, कनाडा को हमसे बहुत सारी फ़्री चीजें मिलती हैं. उन्हें भी शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं. मैंने कल आपके प्राइम मिनिस्टर को देखा, वे इतने शुक्रगुजार नहीं थे. उन्हें हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का उनका प्लान भी कनाडा को सुरक्षा देगा. ट्रंप ने कहा, 'कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है. मार्क, अगली बार जब आप कोई बयान दें तो यह याद रखना.' उन्होंने अपने उत्तरी पड़ोसी की सुरक्षा में अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा भूमिका पर जोर दिया. ट्रंप की बातें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए थी, जिन्होंने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाषण में 'बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी के दौर पर जोर दिया, जहाँ नियम-आधारित व्यवस्था खत्म हो रही है, और टैरिफ जबरदस्ती का भी विरोध किया जो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए वॉशिंगटन के फाइनेंशियल टूल के इस्तेमाल का परोक्ष जिक्र था.