ग्रीनलैंड 'गोल्डन डोम' का विरोध करने पर कनाडा पर भड़के ट्रंप, कहा- चीन खा जाएगा
ट्रंप ने कहा कि कनाडा को हमसे बहुत सारी फ़्री चीजें मिलती है. इसके लिए भी उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं.
By ANI
Published : January 24, 2026 at 12:28 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को ग्रीनलैंड के ऊपर अपने प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने पर कनाडा की आलोचना की. उन्होंने चेतावनी दी कि बीजिंग एक साल के अंदर उन्हें 'खा सकता है' क्योंकि उत्तरी पड़ोसी अमेरिका-समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ करीबी रिश्ते चुन रहा है.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'कनाडा ग्रीनलैंड पर बनने वाले गोल्डन डोम के खिलाफ है, भले ही गोल्डन डोम कनाडा की रक्षा करेगा. इसके बजाय, उन्होंने चीन के साथ बिजनेस करने के पक्ष में वोट दिया जो पहले साल में ही उन्हें 'खा जाएगा'!' ट्रंप का यह गुस्सा अमेरिका और उसके उत्तरी पड़ोसी के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में की गई टिप्पणियों के बाद आया है.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें सालाना समिट में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कार्नी की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन समेत मिलने वाली फ्रीबीज के लिए अमेरिका का और आभारी होना चाहिए. ट्रंप ने कहा, 'वैसे, कनाडा को हमसे बहुत सारी फ़्री चीजें मिलती हैं. उन्हें भी शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं.
मैंने कल आपके प्राइम मिनिस्टर को देखा, वे इतने शुक्रगुजार नहीं थे. उन्हें हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का उनका प्लान भी कनाडा को सुरक्षा देगा. ट्रंप ने कहा, 'कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है. मार्क, अगली बार जब आप कोई बयान दें तो यह याद रखना.' उन्होंने अपने उत्तरी पड़ोसी की सुरक्षा में अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा भूमिका पर जोर दिया.
ट्रंप की बातें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए थी, जिन्होंने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाषण में 'बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी के दौर पर जोर दिया, जहाँ नियम-आधारित व्यवस्था खत्म हो रही है, और टैरिफ जबरदस्ती का भी विरोध किया जो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए वॉशिंगटन के फाइनेंशियल टूल के इस्तेमाल का परोक्ष जिक्र था.
17 जनवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के साथ एक नए ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की. कार्नी ने कहा कि इस डील से कनाडा के बिजनेस और वर्कर्स के लिए मार्केट खुलेंगे. एक्स पर एक पोस्ट में कार्नी ने कहा, 'हमने चीन के साथ एक नया ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिससे कनाडाई वर्कर्स और बिजनेस के लिए 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट मार्केट खुलेंगे.'
कनाडा के प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक बयान में कहा, 'ज्यादा बंटी हुई और अनिश्चित दुनिया में कनाडा एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा आजाद और ज्यादा लचीली इकॉनमी बना रहा है. इस मकसद से कनाडा की नई सरकार ट्रेड पार्टनरशिप में अलग-अलग तरह के लोगों को लाने और बड़े पैमाने पर नए लेवल के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए तेजी और पक्के इरादे से काम कर रही है.
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होने के नाते, चीन इस मिशन में कनाडा के लिए बहुत सारे मौके देता है.' सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर 100 परसेंट टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है, बदले में कनाडा के खेती के सामान पर टैरिफ कम किया जाएगा.
कार्नी ने कहा कि कनाडा को चीन के इलेक्ट्रिक कारों पर एक्सपोर्ट पर शुरुआती सालाना लिमिट 49,000 गाड़ियां होगी, जो पांच साल में बढ़कर करीब 70,000 हो जाएगी. सीबीएस न्यूज के मुताबिक चीन कैनोला सीड्स पर अपना टोटल टैरिफ 84 फीसदी से घटाकर करीब 15 फीसदी कर देगा जो कनाडा का एक बड़ा एक्सपोर्ट है.
कार्नी ने कहा कि अमेरिका के मुकाबले चीन एक ऐसा पार्टनर बन गया है जिसके साथ डील करना ज्यादा आसान है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, कार्नी ने कहा, 'हाल के महीनों में चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं. यह ज्यादा आसान है और आप इसके नतीजे देख सकते हैं.' कनाडा को अपने सामान पर 35 प्रतिशत लेवी का सामना करना पड़ रहा है.
कनाडा पर इम्पोर्टेड मेटल पर 50 फीसदी और गैर-अमेरिका ऑटोमोबाइल पर 25 फीसदी लेवी का असर है. इस बीच चीन और अमेरिका ने 100 फीसदी टैरिफ की धमकी देकर एक-दूसरे पर दबाव डाला, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद, 10 नवंबर, 2026 तक चीनी प्रोडक्ट के कुछ हिस्से पर टैरिफ से छूट दे दी गई.