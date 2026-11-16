चीन ने दुनिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया, क्या यह एविएशन सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित होगा
10 टन वजनी और 19 सीटर प्लेन 300Kmph की स्पीड से उड़ान भरेगा, दो पायलट और एक इंजीनियर को लेकर पूरी की फ्लाइट
Published : November 16, 2026 at 6:05 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:18 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). चीन ने पाॅल्युशन फ्री एविएशन इंडस्ट्री के दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दुनिया ने एक-दो दिन पहले ही पहली बार इलेक्ट्रिक विमान की सफल उड़ान देखी. इसे विमानन उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. आइये, थोड़ा विस्तार से जानते हैं- चीन के इस बेहद अहम इनोवेशन के बारे में.
चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने 10 टन वजन के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयरोप्लेन की पायलट और क्रू मेंबर के उड़ान सफल रही है. चीन ने इससे पहले इसी इलेक्ट्रिक विमान CE-25A को बिना पायलट के भी सफलतापूर्वक उड़ा चुका है, यानी यह विमान ऊंचे आसमान में पायलट के साथ और पायलट के बिना भी उड़ सकता है. फिलहाल शुरुआती चरण में इसे इंटरसिटी(दो शहरों के बीच घरेलू उड़ान) कमर्शियल फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान फिलहाल 19 सीटर है यानी इसकी एक बार में इतने पैसेंजर्स को ले जाने की कैपेसिटी है. तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पकड़ सकता है और लगभग 8000 फीट तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है. एक बार में 400 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकता है. इससे पहले करीब डेढ़ दर्जन बिना पायलट की टेस्ट फ्लाइट के बाद, इलेक्ट्रिक विमान की पायलट व क्रू मेंबर के साथ पहली सफल उड़ान थी.
एक घंटे की उड़ान, 60 किलोमीटर का सफर: इलेक्ट्रिक विमान को सरकारी कंपनी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन ऑफ चाइना(सीओएमएसी) ने एक और कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया है. कंपनी के मुताबिक फ्लाइट का पूरा सफल सेशन करीब एक घंटे का रहा. इसमें से प्लेन सिर्फ 16 मिनट तक हवा में उड़ा और करीब 60 किलोमीटर का सफर तय किया. इंजीनियर्स के मुताबिक सभी सिस्टम्स ने अच्छी तरह से काम किया और विमान का प्रदर्शन व व्यवहार उम्मीदों के अनुसार पाया गया. टेस्ट फ्लाइट पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के बिनझोऊ में संचालित की गई.
रिपोर्ट बताती है कि सिविल एविएशन एडमिनिसट्रेशन ऑफ चाइना(सीएएसी) की तरफ से इलेक्ट्रिक विमान को शुरुआती मंजूरी मिल गई है. हालांकि पब्लिक के लिए सेवाएं शुरू करने से पहले अभी और मंजूरियां की जरूरत होगी.
क्या एविएशन इंडस्ट्री के लिए यह इनोवेशन गेमचेंजर होगा: एविएशन इंडस्ट्री को काॅस्ट हैवी सेक्टर माना जाता है यानी कि ऐसा उद्योग जिसमें भारी पूंजी की जरूरत होती है. ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री का ग्रीन एनर्जी पर आधारित होना गेमचेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि कुल लागत में जेट फ्यूल की भी अपने आप में एक अच्छी-खासी हिस्सेदारी है. साल-दर-साल ग्लोबल एयर ट्रैफिक, एयर कार्गो और जेट फ्यूल डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है.
चीन के इस प्रयाेग से विश्व के दूसरे देशों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे भी इस दिशा में आगे बढ़ें. इलेक्ट्रिक पावर से चलने एयरक्राफ्ट इजाद होने से इंडस्ट्री को तो बूम मिलेगा ही, पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. वैसे मीडिया रिपोर्ट के मानें तो सन् 1973 में पहली बार बैटरी पावर पर आधारित फुल साइज का इलेक्ट्रिक प्लेन एक व्यक्ति को लेकर ऑस्ट्रिया में उड़ा था. लेकिन चीन का यह इनोवेशन पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान माना जा रहा है.
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