ETV Bharat / international

चीन ने दुनिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया, क्या यह एविएशन सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित होगा

ग्रीन एनर्जी पर आधारित एविएशन इंडस्ट्री एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). चीन ने पाॅल्युशन फ्री एविएशन इंडस्ट्री के दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दुनिया ने एक-दो दिन पहले ही पहली बार इलेक्ट्रिक विमान की सफल उड़ान देखी. इसे विमानन उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. आइये, थोड़ा विस्तार से जानते हैं- चीन के इस बेहद अहम इनोवेशन के बारे में.

चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने 10 टन वजन के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयरोप्लेन की पायलट और क्रू मेंबर के उड़ान सफल रही है. चीन ने इससे पहले इसी इलेक्ट्रिक विमान CE-25A को बिना पायलट के भी सफलतापूर्वक उड़ा चुका है, यानी यह विमान ऊंचे आसमान में पायलट के साथ और पायलट के बिना भी उड़ सकता है. फिलहाल शुरुआती चरण में इसे इंटरसिटी(दो शहरों के बीच घरेलू उड़ान) कमर्शियल फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है.