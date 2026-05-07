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विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अराघची ने कहा- ईरान - चीन पर भरोसा करता है

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ने लड़ाई खत्म करने की अपील की है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से बातचीत की. अभी के इलाके के हालात इस बात के नाजुक मोड़ पर हैं कि क्या युद्ध खत्म हो सकता है. शत्रुता पूरी तरह खत्म होने में कोई देरी नहीं हो सकती, लड़ाई फिर से शुरू करना और भी गलत होगा और बातचीत का वादा बनाए रखना सबसे जरूरी है.'

ईरानी पक्ष इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए चीनी पक्ष के चार-सूत्री प्रस्ताव की तारीफ करता है. ईरानी पक्ष चीनी पक्ष पर भरोसा करता है और उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष शांति को बढ़ावा देने और युद्ध रोकने में पॉजिटिव भूमिका निभाता रहेगा और युद्ध के बाद एक नया ढांचा बनाने का समर्थन करता है जो विकास और सुरक्षा को कोऑर्डिनेट कर सके.

अराघची ने कहा कि ईरान को भरोसा है कि चीन शांति को बढ़ावा देने और युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाएगा. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अराघची ने कहा, 'मैंने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अच्छी बातचीत की. दोनों पक्षों ने ईरान के राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि की.'

बीजिंग: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के ईरान के अधिकार की पुष्टि की.

उन्होंने आगे कहा, 'चीन ईरान को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने में समर्थन करता है और डिप्लोमैटिक तरीकों से राजनीतिक समाधान खोजने के लिए ईरान की तैयारी की तारीफ करता है. चीन हालात को शांत करने और लड़ाई खत्म करने, शांति वार्ता शुरू करने में मदद करने और मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज करने के लिए तैयार है.'

यह दौरा बहुत जरूरी है क्योंकि यह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 14 और 15 मई को होने वाले चीन दौरे से एक हफ़्ते पहले हो रहा है, जिसका सबको इंतजार था. ईरान चीन का करीबी साथी है और दोनों नेताओं, अराघची और वांग ने लड़ाई शुरू होने के बाद से कम से कम तीन बार फोन पर बात की है.

अल जजीरा के मुताबिक इस मीटिंग के जरिए ईरान ने तीन बातें बताई- युद्ध पर अपनी राय, देश के साथ अपने संबंधों को पक्का करना और आर्थिक और डिप्लोमैटिक सपोर्ट हासिल करना. चीन ईरान और अमेरिका दोनों की बुराई करता है. अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है और अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर नौसैनिक नाकेबंदी की है.

इससे पहले 5 मई को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीन से कहा था कि वह ईरान पर ग्लोबल इकॉनमी को बंधक बनाना बंद करने के लिए दबाव डाले. मुझे उम्मीद है कि चीनी उसे वह बताएंगे जो उसे बताने की जरूरत है, और वह यह है कि आप स्ट्रेट्स में जो कर रहे हैं, उसकी वजह से आप ग्लोबली अलग-थलग पड़ रहे हैं.

इसमें आप बुरे आदमी हैं. आप लोगों को जहाज नहीं उड़ाने चाहिए, आपको माइंस नहीं लगानी चाहिए, आपको ग्लोबल इकॉनमी को बंधक नहीं बनाना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि चीनी, चाहे वह प्राइवेट तौर पर किया जाए या सीधे तौर पर, यह मैसेज पहुंचाएंगे कि वे उन्हें यही मैसेज देते हैं.

चीन एक एक्सपोर्ट पर चलने वाली इकॉनमी है. इसका मतलब है कि वे खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं. खैर, आप उनसे तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आप वहां शिप नहीं कर सकते और आप उनसे तब तक नहीं खरीद सकते जब तक ईरान जो कर रहा है, उससे आपकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है. इसलिए यह चीन के फायदे में है कि ईरान स्ट्रेट्स को बंद करना छोड़ दे. इससे चीन को भी नुकसान हो रहा है,' उन्होंने कहा था.