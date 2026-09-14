जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के लिए कौन जिम्मेदार? चीन ने रिपोर्ट को किया खारिज
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन द्वारा ईरान को अमेरिकी सैन्य अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें देने वाली रिपोर्ट को नजरंदाज किया है.
By AFP
Published : September 14, 2026 at 7:22 PM IST
बीजिंग: चीन ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि चीनी कंपनियों ने तेहरान को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों वाले सैन्य अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें दी थीं. ये तस्वीरें ईरान के उस हमले से पहले और बाद की थीं जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे.
सप्ताहांत पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयर बेस पर ईरान द्वारा 17 जुलाई को किए गए मिसाइल हमलों का जिक्र था. जर्नल की रिपोर्ट में जिन अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया उन्होंने इसमें शामिल चीनी कंपनियों का नाम नहीं बताया और न ही यह कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर बीजिंग जिम्मेदार था.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम बिना सबूत के बेबुनियाद शक और आरोपों का कड़ा विरोध करते हैं." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. इन खबरों से 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चीनी नेता शी जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा से पहले तनाव बढ़ सकता था.
ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "आप जानते हैं, जब वे कहते हैं कि चीन हमारी जासूसी करता है तो मैं कहता हूं कि आप सही हैं. हम भी उनकी जासूसी करते हैं." उन्होंने कहा, हम यही करते हैं. वे मूल रूप से वही करते हैं जो हम करते हैं."
'जर्नल' की शुक्रवार देर रात की रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी अधिकारियों ने दबाव डाला तो चीनी अधिकारियों ने सैटेलाइट इमेज ट्रांसफर का सबूत मांगा और इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि चीनी कंपनियां तेहरान को सैटेलाइट तस्वीर देने में शामिल थीं.
दूसरी तरफ ट्रंप ने बीजिंग को ईरान को हथियार न बेचने की चेतावनी दी है. मई में वॉशिंगटन ने ईरान के सैन्य अभियान में मदद करने के लिए चीन की तीन सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे. चीन ईरान का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है जो उसके तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है और साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनयिक समर्थक भी है.
ट्रंप ने रविवार को शी के बारे में कहा कि उन्होंने काफी अच्छा व्यवहार किया है और हम भी काफी अच्छा व्यवहार करते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी अमेरिका में चीनी कारों की बिक्री की इजाजत देंगे. इस पर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ने उन्हें बाहर रखा है.
ये भी पढ़ें: आयरिश व्हिस्की पर 10 फीसदी टैरिफ हटा, ट्रंप बोले- सब लोग पीछे पड़े थे