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जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के लिए कौन जिम्मेदार? चीन ने रिपोर्ट को किया खारिज

बीजिंग: चीन ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि चीनी कंपनियों ने तेहरान को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों वाले सैन्य अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें दी थीं. ये तस्वीरें ईरान के उस हमले से पहले और बाद की थीं जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे.

सप्ताहांत पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयर बेस पर ईरान द्वारा 17 जुलाई को किए गए मिसाइल हमलों का जिक्र था. जर्नल की रिपोर्ट में जिन अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया उन्होंने इसमें शामिल चीनी कंपनियों का नाम नहीं बताया और न ही यह कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर बीजिंग जिम्मेदार था.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम बिना सबूत के बेबुनियाद शक और आरोपों का कड़ा विरोध करते हैं." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. इन खबरों से 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चीनी नेता शी जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा से पहले तनाव बढ़ सकता था.

ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "आप जानते हैं, जब वे कहते हैं कि चीन हमारी जासूसी करता है तो मैं कहता हूं कि आप सही हैं. हम भी उनकी जासूसी करते हैं." उन्होंने कहा, हम यही करते हैं. वे मूल रूप से वही करते हैं जो हम करते हैं."