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चीन ने ‘सरोगेसी’ को अपराध घोषित किया, उल्लंघन पर दी जाएगी कड़ी सजा

चीन ने ‘सरोगेसी’ को अपराध घोषित किया. ( प्रतीकात्मक फोटो- (Getty Images) )

By PTI 2 Min Read

बीजिंग : चीन ने शुक्रवार को ‘सरोगेसी’ को अपराध घोषित करते हुए इससे जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया. अवैध रूप से सहायक प्रजनन सेवाएं देने वाले भूमिगत केंद्रों की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता यांग जिनरुई ने कहा कि चीन में हर तरह की किराए की कोख (सरोगेसी) पर सख्त प्रतिबंध है और ऐसी व्यवस्था कराना एक अपराध है, जो नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है तथा इसके लिए कड़ी कानूनी सजा दी जाएगी.

सरकारी मीडिया ने यांग के हवाले से कहा कि तथाकथित ‘‘सरोगेसी समझौतों’’ को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है और ऐसी व्यवस्थाओं में शामिल लोगों को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है. यह चेतावनी मध्य चीन के हुनान प्रांत की राजधानी चांग्शा में अवैध केंद्रों के सहायक प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी खबरों के बाद दी गई है. सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ की खबर के अनुसार, इन अवैध गतिविधियों की जांच के दौरान 21 लोगों को हिरासत में लिया गया और प्रक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जब्त की गईं.