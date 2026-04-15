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चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबरों को किया खारिज

चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबरों को किया खारिज ( Photo: X@SpoxCHN_LinJian )

By ANI 3 Min Read

बीजिंग (चीन) : चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबर को खारिज कर दिया है. इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि चीन ईरान को सैन्य मदद दे रहा है. लिन ने कहा कि अगर अमेरिका इन रिपोर्ट्स के आधार पर चीन पर टैरिफ लगाता है, तो चीन जवाबी कदम उठाएगा. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मीडिया रिपोर्ट्स जो चीन पर ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने का आरोप लगा रही हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. अगर यूएस इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है, तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा." इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, लेकिन वह युद्ध खत्म होते देखना चाहेंगे. ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. वह इसे भी खत्म होते देखना चाहेंगे. वह निश्चित रूप से इसे खत्म होते देखना चाहते हैं. हर कोई, मैं भी इसे खत्म होते देखना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के ग्रुप को परमाणु हथियार नहीं दे सकते जिन्होंने 47 सालों से सिर्फ तबाही मचाई है."