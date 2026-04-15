चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबरों को किया खारिज
ईरान को सैन्य सहायता दिए जाने की खबरों का चीन ने खंडन किया है.
By ANI
Published : April 15, 2026 at 3:36 PM IST
बीजिंग (चीन) : चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबर को खारिज कर दिया है. इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि चीन ईरान को सैन्य मदद दे रहा है.
लिन ने कहा कि अगर अमेरिका इन रिपोर्ट्स के आधार पर चीन पर टैरिफ लगाता है, तो चीन जवाबी कदम उठाएगा.
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मीडिया रिपोर्ट्स जो चीन पर ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने का आरोप लगा रही हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. अगर यूएस इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है, तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा."
Media reports accusing China of providing military support to Iran are purely fabricated.— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 15, 2026
If the U.S. goes ahead with tariff hikes on China on the basis of these accusations, China will respond with countermeasures. pic.twitter.com/QwETjpJEyY
इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, लेकिन वह युद्ध खत्म होते देखना चाहेंगे.
ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. वह इसे भी खत्म होते देखना चाहेंगे. वह निश्चित रूप से इसे खत्म होते देखना चाहते हैं. हर कोई, मैं भी इसे खत्म होते देखना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के ग्रुप को परमाणु हथियार नहीं दे सकते जिन्होंने 47 सालों से सिर्फ तबाही मचाई है."
यूएस इंटेलिजेंस इनपुट्स और चीनी लीडरशिप के साथ संभावित कम्युनिकेशन के बारे में सीएनएन के एक सवाल के जवाब में, ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने इस मामले पर सीधे शी से बात नहीं की है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर बीजिंग ने तेहरान को मिलिट्री सपोर्ट दिया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे.
ट्रंप ने कहा, "अगर चीन ऐसा करता है, तो चीन को बड़ी समस्याएं होंगी, ठीक है?" इन डेवलपमेंट्स के बीच, ट्रंप ने कन्फर्म किया कि उनका चीन का पहले से स्थगित किया गया विजिट अगले महीने के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है.
ट्रुथ सोशल पर एक डिटेल्ड पोस्ट में, ट्रंप ने बदले हुए शेड्यूल को कन्फर्म किया और वाशिंगटन और बीजिंग के बीच आपसी राजनयिक बातचीत के प्लान बताए.
"चीन के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मीटिंग, जो पहले ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से स्थगित हो गई थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है और यह 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी.
उन्होंने कहा, "फर्स्ट लेडी मेलानिया और मैं इस साल बाद में वाशिंगटन, डीसी में राष्ट्रपति शी और मैडम पेंग की भी मेजबानी करेंगे."
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