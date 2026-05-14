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चीन में दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम 'गाओकाओ', पेपर कभी क्यों नहीं होता लीक?

चीन में होने वाली 'गाओकाओ' (Gaokao) परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माना जाता है, लेकर वहां कभी पेपर लीक नहीं होता है?

The world's toughest exam is 'Gaokao'.
दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम 'गाओकाओ' (file photo-AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
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बीजिंग : भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आती रहती हैं. इस वजह से लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लग जाता है. अभी हाल ही में नीट यूजी 2026 के पेपर लीक होने की घटना ने सभी को चौंका दिया है. लेकिन इससे इतर चीन में आयोजित की जाने वाली 'गाओकाओ' (Gaokao) परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माना जाता है. तीन दिन चलने वाली इस परीक्षा का आयोजन अमूमन 7 से 10 जून के बीच होता है.

बता दें कि चीन की राष्ट्रीय कॉलेज परीक्षा गाओकाओ में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं. इसी परीक्षा के जरिए चीन की प्रमुख यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. चीन इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी सैन्य अभियान की तरह सुरक्षा व्यवस्था करता है. यह परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा मात्र नहीं है, बल्कि यह उनके करियर के अलावा सामाजिक भविष्य का निर्णय करने वाली भी मानी जाती है.

कैसे होती है गाओकाओ परीक्षा?
गाओकाओ परीक्षा में चीनी भाषा, गणित, विदेशी भाषा के अलावा स्ट्रीम बेस्ड सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं. वहीं इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक को रोक दिया जाता है, जिससे छात्र समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंच सकें. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ ही एआई आधारित निगरानी कैमरों का प्रयोग किया जाता है.

कैसे बनते हैं गाओकाओ परीक्षा के पेपर?
इस अहम गाओकाओ परीक्षा के पेपर तैयार करने की प्रक्रिया काफी अधिक गोपनीय होती है. इस दौरान पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को कई दिनों तक बाहरी दुनिया के लोगों से अलग रखा जाता है. साथ ही उनके फोन, इंटरनेट और बाहरी संपर्क पर पूरी तरह से रोक रहती है. इसके अलावा प्रश्नपत्रों को मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन और विशेष सुरक्षा प्रिंटिंग सिस्टम के जरिए तैयार किया जाता है.

गाओकाओ पेपर लीक क्यों नहीं होते?
चीनी सरकारी मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक, परीक्षा से तीन महीने पूर्व सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी के कुछ वरिष्ठ टीचर को टेस्ट पेपर को डिजाइन करने के लिए चुना जाता है. इसके बाद उनको दूर-दराज जैसे कि मिलिट्री कैंपों में भेज दिया जाता है. जिससे एग्जाम के सवाल बनाने से पहले उनको गोपनीयता बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सके.

जेल में प्रिंट कराया जाता है पेपर
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, पेपर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन की निगरानी में जेलों में प्रिंट किए जाते हैं. हर प्रिंट वर्कशॉप में कैमरे और गार्ड जैसे 24 घंटे सुरक्षा के कई तरीके होते हैं. इस दौरान हाई सुरक्षा का पालन किया जाता है. इसके अलावा पेपर प्रिंट करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर रखा जाता है और उनकी कड़ी निगरानी होती है.

करेंसी से अधिक सुरक्षा
करेंसी से भी अधिक कड़ी गाओकाओ पेपर की सुरक्षा होती है. इसके पेपर की सुरक्षा बैंकों और कैश ले जाने वाली आर्मर्ड गाड़ियों से भी कहीं अधिक होती है. इसके अलावा जिन वाहनों में जिनमें ले जाते हैं, उनमें सैटेलाइट नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं. साथ ही वाहनों के ड्राइवर एग्जाम अथॉरिटी के अफसर के अलावा पुलिस-मिलिट्री से जुड़े लोग होते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा में एआई कंपनियां अपने एआई को ब्लॉक कर देती हैं.

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