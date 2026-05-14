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चीन में दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम 'गाओकाओ', पेपर कभी क्यों नहीं होता लीक?

बीजिंग : भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आती रहती हैं. इस वजह से लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लग जाता है. अभी हाल ही में नीट यूजी 2026 के पेपर लीक होने की घटना ने सभी को चौंका दिया है. लेकिन इससे इतर चीन में आयोजित की जाने वाली 'गाओकाओ' (Gaokao) परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माना जाता है. तीन दिन चलने वाली इस परीक्षा का आयोजन अमूमन 7 से 10 जून के बीच होता है.

बता दें कि चीन की राष्ट्रीय कॉलेज परीक्षा गाओकाओ में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं. इसी परीक्षा के जरिए चीन की प्रमुख यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. चीन इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी सैन्य अभियान की तरह सुरक्षा व्यवस्था करता है. यह परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा मात्र नहीं है, बल्कि यह उनके करियर के अलावा सामाजिक भविष्य का निर्णय करने वाली भी मानी जाती है.

कैसे होती है गाओकाओ परीक्षा?

गाओकाओ परीक्षा में चीनी भाषा, गणित, विदेशी भाषा के अलावा स्ट्रीम बेस्ड सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं. वहीं इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक को रोक दिया जाता है, जिससे छात्र समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंच सकें. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ ही एआई आधारित निगरानी कैमरों का प्रयोग किया जाता है.

कैसे बनते हैं गाओकाओ परीक्षा के पेपर?

इस अहम गाओकाओ परीक्षा के पेपर तैयार करने की प्रक्रिया काफी अधिक गोपनीय होती है. इस दौरान पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को कई दिनों तक बाहरी दुनिया के लोगों से अलग रखा जाता है. साथ ही उनके फोन, इंटरनेट और बाहरी संपर्क पर पूरी तरह से रोक रहती है. इसके अलावा प्रश्नपत्रों को मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन और विशेष सुरक्षा प्रिंटिंग सिस्टम के जरिए तैयार किया जाता है.