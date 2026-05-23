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चीन की कोयला खदान में भयंकर गैस ब्लास्ट, 82 मजदूरों की मौत, कई अब भी फंसे

बीजिंग: उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां के किनयुआन काउंटी में स्थित लियुशेनयु कोयला खदान में एक भयानक गैस विस्फोट हुआ है. इस हादसे में अब तक 82 मजदूरों की मौत हो चुकी है. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, खदान के भीतर अभी भी 9 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार

यह धमाका शुक्रवार शाम ठीक 7:29 बजे हुआ, जिसने देखते ही देखते बड़ी तबाही का रूप ले लिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार शाम के समय जब खदान में काम सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अचानक हुए जोरदार धमाका हुआ. ब्लास्ट होते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. काम कर रहे मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों में अपनों को बचाने की होड़ लग गई, जिससे मौके पर भारी अराजकता का माहौल बन गया.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिए सख्त आदेश

हादसे की गंभीरता को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत संज्ञान लिया है. उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज और बड़े पैमाने पर व्यापक बचाव अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए हैं. राष्ट्रपति ने कहा है कि इस हादसे के बाद के हालातों को पूरी संवेदनशीलता से संभाला जाए. इसके साथ ही उन्होंने घटना की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं ताकि कानून के मुताबिक दोषियों की जवाबदेही तय कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके.