चीन ने किया ताइवान के आसपास बड़े मिलिट्री ड्रिल का एलान

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी द्वारा जारी इस फोटो में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) के चेयरमैन भी हैं, आगे की लाइन में बाएं से दूसरे, जनरल बनने के बाद दूसरे मिलिट्री अधिकारियों के साथ पोज दे रहे हैं. पीछे की लाइन में, बाएं से, ईस्टर्न थिएटर कमांड के यांग झिबिन और सेंट्रल थिएटर कमांड के कमांडर हान शेंगयान, 22 दिसंबर, 2025 को बीजिंग में. ( IANS )

By PTI 2 Min Read

बीजिंग (चीन): चीन ने सोमवार को कहा कि वह ताइवान के आसपास "बड़ी" मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें मंगलवार को बीजिंग के दावे वाले सेल्फ-गवर्न्ड आइलैंड के पास पानी और हवाई इलाके में 5 जोन में लाइव फायरिंग एक्टिविटीज की जाएंगी. फोर्स के स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल शी यी ने चीन की मिलिट्री के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक बयान में कहा, "29 दिसंबर से, PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड अपनी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और रॉकेट फोर्स की टुकड़ियों को जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने के लिए भेज रहा है, जिसका कोड-नेम 'जस्टिस मिशन 2025' है." एक अलग बयान में मैप के साथ आइलैंड के आस-पास के 5 बड़े जोन दिखाए गए, जहां मंगलवार सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (मंगलवार को 0000 से 1000 GMT तक) "लाइव फॉयरिंग एक्टिविटीज ऑर्गनाइज की जाएंगी."