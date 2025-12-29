चीन ने किया ताइवान के आसपास बड़े मिलिट्री ड्रिल का एलान
एक बयान में, मैप के साथ, मंगलवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक "लाइव फायरिंग एक्टिविटीज" के लिए आइलैंड पर अभ्यास होगा.
By PTI
Published : December 29, 2025 at 9:24 AM IST
बीजिंग (चीन): चीन ने सोमवार को कहा कि वह ताइवान के आसपास "बड़ी" मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें मंगलवार को बीजिंग के दावे वाले सेल्फ-गवर्न्ड आइलैंड के पास पानी और हवाई इलाके में 5 जोन में लाइव फायरिंग एक्टिविटीज की जाएंगी.
फोर्स के स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल शी यी ने चीन की मिलिट्री के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक बयान में कहा, "29 दिसंबर से, PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड अपनी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और रॉकेट फोर्स की टुकड़ियों को जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने के लिए भेज रहा है, जिसका कोड-नेम 'जस्टिस मिशन 2025' है." एक अलग बयान में मैप के साथ आइलैंड के आस-पास के 5 बड़े जोन दिखाए गए, जहां मंगलवार सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (मंगलवार को 0000 से 1000 GMT तक) "लाइव फॉयरिंग एक्टिविटीज ऑर्गनाइज की जाएंगी."
बयान में कहा गया, "सुरक्षा के लिए, किसी भी गैर-जरूरी जहाज या हवाई जहाज को ऊपर बताए गए पानी और हवाई इलाके में न घुसने की सलाह दी जाती है." चीन और जापान के बीच हफ़्तों से चल रहे तनाव के बाद बड़े पैमाने पर ताकत का यह प्रदर्शन हुआ है. जिसकी शुरुआत उन कमेंट्स से हुई थी, जिनमें कहा गया था कि भविष्य में हथियारबंद लड़ाई होने पर टोक्यो ताइवान को सपोर्ट कर सकता है.
यह अमेरिका की तरफ से ताइपे को हथियारों की बिक्री के नए दौर के बाद भी हुआ है, जिस पर बीजिंग ने गुस्से में जवाब दिया है, जिसने पिछले हफ़्ते 20 अमेरिकी डिफेंस फर्मों पर बैन लगा दिए थे. शी ने बयान में कहा कि इस हफ़्ते की ड्रिल "'ताइवान इंडिपेंडेंस' अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है, और यह चीन की आजादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक सही और जरूरी कार्रवाई है."
ये भी पढ़ें - भारत ने चीन के दो उत्पादों पर लगाया एंटी-डंपिंग ड्यूटी