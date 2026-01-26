ETV Bharat / international

चीन और भारत ‘अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार’ हैं : राष्ट्रपति शी

गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध बेहतर व विकसित हो रहे हैं.

Chinese President Xi Jinping
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (file photo-AP)
By PTI

Published : January 26, 2026 at 3:59 PM IST

बीजिंग : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया तथा कहा कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नृत्य करना दोनों देशों के लिए सही विकल्प है.

जिनपिंग ने 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि भारत-चीन संबंध दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप लगातार बेहतर एवं विकसित हो रहे हैं, तथा विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखने व बढ़ावा देने के लिए इनका बहुत महत्व है.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक, जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हमेशा से यह मानता आया है कि अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार बनकर एक-दूसरे की सफलता में मदद करना और ड्रैगन तथा हाथी का एक साथ नृत्य करना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है.

उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण सहमति का पालन करेंगे कि चीन और भारत सहयोग तथा विकास के अवसरों के साझेदार हैं, रणनीतिक संचार को मजबूत करेंगे, आदान-प्रदान व सहयोग का विस्तार करेंगे, एक-दूसरे की चिंताओं का समाधान करेंगे तथा चीन-भारत संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास को बढ़ावा देंगे.

शिन्हुआ की खबर के अनुसार, इसके साथ ही चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा.

पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद 2020 से दोनों देशों के बीच ठंडे पड़े रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच दो शिखर सम्मेलनों के बाद सुधरने लगे. दोनों नेताओं की पहली मुलाकात 2024 में कजान में हुई थी, जिसके बाद पिछले साल अगस्त में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में एक और बैठक हुई थी.

पिछले कुछ महीनों में, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चार साल से अधिक समय तक जारी रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के बाद अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं.

