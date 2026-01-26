ETV Bharat / international

चीन और भारत ‘अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार’ हैं : राष्ट्रपति शी

बीजिंग : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया तथा कहा कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नृत्य करना दोनों देशों के लिए सही विकल्प है.

जिनपिंग ने 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि भारत-चीन संबंध दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप लगातार बेहतर एवं विकसित हो रहे हैं, तथा विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखने व बढ़ावा देने के लिए इनका बहुत महत्व है.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक, जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हमेशा से यह मानता आया है कि अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार बनकर एक-दूसरे की सफलता में मदद करना और ड्रैगन तथा हाथी का एक साथ नृत्य करना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है.

उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण सहमति का पालन करेंगे कि चीन और भारत सहयोग तथा विकास के अवसरों के साझेदार हैं, रणनीतिक संचार को मजबूत करेंगे, आदान-प्रदान व सहयोग का विस्तार करेंगे, एक-दूसरे की चिंताओं का समाधान करेंगे तथा चीन-भारत संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास को बढ़ावा देंगे.