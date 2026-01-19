भीषण गर्मी के कारण चिली के जंगलों में लगी आग: 15 की मौत, कई शहर खाक
चिली के राष्ट्रपति ने देश के मध्य बायोबियो क्षेत्र और पड़ोसी नुबले क्षेत्र में 'आपदा की स्थिति' घोषित कर दी है.
Published : January 19, 2026 at 1:16 PM IST
पेनको (चिली): मध्य और दक्षिणी चिली में रविवार को लगी भीषण आग के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई. हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए और कई घर नष्ट हो गए. यह घटना तब हुई है जब यह दक्षिण अमेरिकी देश भीषण गर्मी की चपेट में है. चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने राजधानी सैंटियागो से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित देश के मध्य बायोबियो क्षेत्र और पड़ोसी नुबले क्षेत्र में 'आपदा की स्थिति' घोषित कर दी है.
चिली के सुरक्षा मंत्री लुइस कोर्डेरो के अनुसार, आपातकाल की इस घोषणा से सेना के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी ताकि जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके. अब तक 8,500 हेक्टेयर (21,000 एकड़) को जला चुकी हैं. आग की वजह से 50 हजार लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है.
राष्ट्रपति बोरिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "सभी संसाधन उपलब्ध हैं." लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रविवार को घंटों तक हर तरफ तबाही मची रही और केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची. बायोबियो क्षेत्र के छोटे से तटीय शहर पेनको के मेयर रोड्रिगो वेरा ने कहा, "राष्ट्रपति बोरिक, मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं यहाँ पिछले चार घंटों से हूं, पूरा समुदाय जल रहा है और सरकार की ओर से यहां कोई मौजूद नहीं है."
दमकलकर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवाओं और भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था.
स्थानीय लोगों की मानें तो आधी रात के बाद अचानक लगी आग ने उन्हें हैरान कर दिया और वे अपने घरों में ही फंस गए. पेनको में मंजर का जायजा ले रहे 55 वर्षीय जॉन गुजमैन ने कहा, "बहुत से लोगों ने घर खाली नहीं किए. वे अपने घरों में ही रुके रहे क्योंकि उन्हें लगा कि आग जंगल के किनारे पर ही रुक जाएगी." वहां आसमान में धुएं की वजह से नारंगी रंग की धुंध छाई हुई थी.
हालांकि, देश भर में जलने वाले घरों की कुल संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बायोबियो के कॉन्सेप्शन नगर पालिका ने 253 घरों के नष्ट होने की सूचना दी है. पेनको के ही रहने वाले 52 वर्षीय जुआन लागोस ने कहा, "हम बच्चों के साथ अंधेरे में भागते हुए निकले." आग ने शहर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कारें, एक स्कूल और एक चर्च जल गए. खेतों, घरों, सड़कों के किनारे और कारों में झुलसे हुए शव मिले.
