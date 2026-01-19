ETV Bharat / international

भीषण गर्मी के कारण चिली के जंगलों में लगी आग: 15 की मौत, कई शहर खाक

चिली के लिरकेन में जंगल की आग के बीच एक घर में लगी आग को बुझाते हुए फायरफाइटर. ( AP )