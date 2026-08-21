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अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश, 8 लोग थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश ( Representational Image (File/ANI) )

नई दिल्ली: पश्चिमी अलास्का में एक दूर-दराज रडार साइट के पास आठ लोगों को ले जा रहा एक चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फेडरल अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी. न्यूज एजेंसी एपी (AP) ने नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के अलास्का क्षेत्र के प्रमुख क्लिंट जॉनसन के हवाले से बताया कि विमान में दो पायलट और छह यात्री सवार थे. हालांकि, अधिकारी ने उनकी हालत के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है. जॉनसन ने बताया कि विमान एंकरेज से उड़ा था और माना जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को केप न्यूएनहैम के पास पहुँचते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.