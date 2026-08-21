अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश, 8 लोग थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
गुरुवार को हादसे के समय विमान में दो पायलट और छह यात्री सवार थे.
Published : August 21, 2026 at 11:02 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी अलास्का में एक दूर-दराज रडार साइट के पास आठ लोगों को ले जा रहा एक चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फेडरल अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी.
न्यूज एजेंसी एपी (AP) ने नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के अलास्का क्षेत्र के प्रमुख क्लिंट जॉनसन के हवाले से बताया कि विमान में दो पायलट और छह यात्री सवार थे. हालांकि, अधिकारी ने उनकी हालत के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है. जॉनसन ने बताया कि विमान एंकरेज से उड़ा था और माना जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को केप न्यूएनहैम के पास पहुँचते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब तक मिली जानकारी शुरुआती है. अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि केप न्यूएनहैम लॉन्ग रेंज रडार साइट के पास 'एयरक्राफ्ट से जुड़ी घटना' की रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने खोज और बचाव अभियान शुरू किया है. सेंटर ने कहा कि जैसे-जैसे और जानकारी मिलेगी, उसे जारी किया जाएगा. उन्होंने घटना के बारे में पूछे गए सवालों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.
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