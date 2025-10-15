ETV Bharat / international

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्षविराम की घोषणा की

अफगानिस्तान सीमा पर तबाही ( AP )

इस्लामाबाद : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर चल रही लड़ाई 48 घंटे के लिए बंद रहेगी. इसको लेकर दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई है. ताजा झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच में यह सहमति बनी है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने यह समझौता इसलिए किया, ताकि आपसी शत्रुता कम कर सकें. उन्होने यह भी कहा कि हमारी बातचीत जल्द शुरू होगी. पाकिस्तान ने कहा कि हम डिप्लोमैटिक चैनल से बातचीत चाहते हैं ताकि लड़ाई के कारण जान-माल का नुकसान न हो. आपको बता दें कि अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी. बुधवार सुबह भी दोनों ओर से तेज हमले किए गए. पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले का भी प्रयोग किया. अफगान अधिकारियों ने खुद 15 नागरिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की. उन्होंने यह भी कहा कि उनके 100 से अधिक फाइटर्स घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के कई हमलों को विफल कर दिया तथा 40 से अधिक हमलावरों को मार गिराया. सेना ने कहा कि अफगान तालिबान ने पीओके के बलूचिस्तान प्रांत के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में चार स्थानों पर हमला किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने विफल कर दिया.