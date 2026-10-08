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कनाडाई लेखिका ऐनी कार्सन को साहित्य नोबल पुरस्कार

स्टॉकहोम : स्वीडिश अकादमी साहित्य ने नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा कर दी है. कनाडा की लेखिका ऐनी कार्सन (Anne Carson) को 2026 के इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. उनको यह सम्मान “शास्त्रीय परंपरा के साथ रचनात्मक संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप गढ़ने वाले उनके साहसिक और कल्पनाशील साहित्यिक लेखन” के लिए दिया गया है.

बता दें कि 2026 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 5 अक्टूबर को मेडिसिन से प्रारंभ हुई थी. इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के पुरस्कार घोषित किए गए. अब साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है.

ऐनी कार्सन की रचनाओं में क्या खासियत?

नोबेल कमेटी के अनुसार, ऐनी कार्सन का साहित्य अपनी साहसिक शैली और नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है. इतना ही नहीं उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा को आधुनिक लेखन के साथ जोड़ते हुए साहित्य में नए रूप और अभिव्यक्ति के तरीकों को विकसित किया है. कार्सन की रचनाओं में कविता के अलावा अनुवाद, शास्त्रीय साहित्य और आधुनिक लेखन के बीच संवाद देखने को मिलता है.

कौन हैं ऐनी कार्सन?

1950 में कनाडा के टोरंटो में जन्मीं ऐनी कार्सन ने अपने साहित्यिक जीवन में कविता लेखन के साथ अनुवाद और अध्यापन का कार्य किया है. इसके अलावा उनका लेखन भाषा के शब्दों की पड़ताल और नए अर्थ तलाशने की कवि की अभिलाषा के मेल पर आधारित रहा है. उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. उनकी अब तक 20 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं.

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