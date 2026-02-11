ETV Bharat / international

कनाडा: ब्रिटिश कोलंबिया के टंबलर रिज स्कूल में फायरिंग, 10 की मौत, 25 घायल

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे 6 शव मिले. वहीं, संदिग्ध मृतक की भी डेडबॉडी मिली है.

कनाडा: ब्रिटिश कोलंबिया के टंबलर रिज स्कूल में फायरिंग (Representational Image (AP))
By ANI

Published : February 11, 2026 at 11:02 AM IST

वैंकुवर (कनाडा): कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तर पूर्व ग्रामीण इलाके के टंबलर सेकेंडरी स्कूल में एक संदिग्ध ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की खबर है. जानकारी के मुताबिक यह घटना इस इलाके के हाल के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है.

पुलिस ने बताया कि मंगलवार 10 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजकर 20 मिनट पर टंबलर रिज सेकेंडरी में फायरिंग होने का सूचना मिली. हमने तुरंत अलर्ट जारी किया और हादसे वाली जगह पहुंचे और जांच शुरू की. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने कंफर्म किया है कि हाई स्कूल के अंदर छह लोगों के शव मिले. वहीं, एक और घायल व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई.

पुलिस को संदिग्ध भी मृत मिला
पुलिस ने यह भी बताया कि संदिग्ध हमलावर भी मृत मिला है. शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है. जांचकर्ताओं को यह भी लग रहा है कि इस हादसे में कोई दूसरा संदिग्ध भी शामिल था. पुलिस ने आगे बताया कि हादसे में घायल 25 लोगों का इलाज जारी है. टंबलर रिज और आसपास के इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और इमरजेंसी लागू कर दिया है. वहीं, पुलिस ने संदिग्ध का स्केच भी जारी कर दिया है. संदिग्ध का जो स्केच जारी हुआ है वह भूरी बालों वाली और ड्रेस पहने एक महिला है.

घर के अंदर रहें लोग
पुलिस ने स्थानीय निवासियों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और बे वजह बाहर ना निकलें. किसी भी संदिग्ध को देखने पर फौरन पुलिस को सूचित करें और अपने घर के दरवाजे बंद रखें. पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें. जांच में मदद के लिए मेजर क्राइम यूनिट समेत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के और अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है. अधिकारी लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को उनके माता-पिता और गार्जियन से मिलाने के लिए काम कर रहे हैं.

इस हादसे पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमांडर सुपरिटेंडेंट केन फ्लॉयड ने कहा कि यह एक तेजी सी बदलती और बेहद गंभीर स्थिति थी. उन्होंने कहा कि स्कूल और आसपास के लोगों के सहयोग से हमें जांच करने में काफी सहायता मिली. हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हैं.

