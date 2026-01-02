फ्लाइट चलाने से पहले एअर इंडिया के पायलट ने पी शराब, हिरासत में लिया गया
एअर इंडिया ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपी पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है.
टोरंटो (कनाडा): कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया (Air India) के एक पायलट को फ्लाइट चलाने से पहले शराब के नशे में होने के चलते हिरासत में लिया गया था. जानकारी के मुताबिक यह घटना पिछले महीने 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर (CYVR) से वियना (LOWW) जाने वाली फ्लाइट AI186 में हुई थी.
इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एअर इंडिया के सीनियर अधिकारियों को गंभीर सुरक्षा चिंता जताते हुए 24 दिसंबर 2025 को एक लेटर लिखा. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की शिकायत के बाद यह आरोप लगाया गया था. जानकारी के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने अधिकारियों को बताया कि 'कैप्टन सौरभ कुमार 23 दिसंबर, 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI186 में ड्यूटी पर आए थे, जबकि वे शराब के नशे में थे और ड्यूटी के लिए अनफिट थे. लेटर में आगे लिखा है कि वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए दो ब्रेथलाइजर टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें एयरक्राफ्ट से उतरने को कहा गया.
ट्रांसपोर्ट कनाडा ने कहा कि यह घटना कैनेडियन एविएशन रेगुलेशंस (CARs) का उल्लंघन है. उसने बताया कि इस मामले में CARs 602.02 और CARs 602.03 का उल्लंघन हुआ है, साथ ही एअर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (FAOC) में बताई गई शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है. एअर इंडिया को 26 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा गया है, जिसमें जांच के नतीजों और उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल हो.
वहीं, एक दिन पहले, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एअर इंडिया के एक पायलट को फ्लाइट AI-358 और AI-357 में एयरक्राफ्ट डिस्पैच, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट (MEL) कंप्लायंस और फ्लाइट क्रू डिसीजन-मेकिंग से जुड़ी सेफ्टी चिंताओं के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए (DGCA) ने नोटिस में कहा कि पायलट ने बार-बार दिक्कतों और सिस्टम में खराबी के बावजूद एयरक्राफ्ट को स्वीकार किया.
एअर इंडिया ने इस मामले पर अपना बयान दिया है. कंपनी के कहा कि वैंकूवर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 आखिरी समय पर लेट हो गई थी क्योंकि उड़ान से तुरंत पहले पायलट को हटा दिया गया था. जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एअर इंडिया ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक पायलट को बुलाया गया. आगे की जांच जारी है. कंपनी इस असुविधा के लिए सभी यात्रियों से खेद प्रकट करती है.
