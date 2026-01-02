ETV Bharat / international

फ्लाइट चलाने से पहले एअर इंडिया के पायलट ने पी शराब, हिरासत में लिया गया

टोरंटो (कनाडा): कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया (Air India) के एक पायलट को फ्लाइट चलाने से पहले शराब के नशे में होने के चलते हिरासत में लिया गया था. जानकारी के मुताबिक यह घटना पिछले महीने 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर (CYVR) से वियना (LOWW) जाने वाली फ्लाइट AI186 में हुई थी.

इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एअर इंडिया के सीनियर अधिकारियों को गंभीर सुरक्षा चिंता जताते हुए 24 दिसंबर 2025 को एक लेटर लिखा. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की शिकायत के बाद यह आरोप लगाया गया था. जानकारी के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने अधिकारियों को बताया कि 'कैप्टन सौरभ कुमार 23 दिसंबर, 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI186 में ड्यूटी पर आए थे, जबकि वे शराब के नशे में थे और ड्यूटी के लिए अनफिट थे. लेटर में आगे लिखा है कि वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए दो ब्रेथलाइजर टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें एयरक्राफ्ट से उतरने को कहा गया.

ट्रांसपोर्ट कनाडा ने कहा कि यह घटना कैनेडियन एविएशन रेगुलेशंस (CARs) का उल्लंघन है. उसने बताया कि इस मामले में CARs 602.02 और CARs 602.03 का उल्लंघन हुआ है, साथ ही एअर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (FAOC) में बताई गई शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है. एअर इंडिया को 26 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा गया है, जिसमें जांच के नतीजों और उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल हो.