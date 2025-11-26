ETV Bharat / international

कनाडा में कैद व्हेल्स पर यूथेनेशिया का खतरा, संकट में भविष्य

यह एरियल व्यू कनाडा के नियाग्रा फॉल्स में मरीनलैंड में अब बंद हो चुके आर्टिक कोव एग्जिबिशन में अब भी कैद में रखी गई कई बेलुगा को दिखाता है. ( AFP )

नियाग्रा फॉल्स: कनाडा के मरीनलैंड में बची हुई 30 कैद बेलुगा के पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि यह पहले दिवालिया हो चुका टूरिस्ट स्पॉट विज़िटर्स के लिए बंद है, इसलिए व्हेल अपने खराब होते तालाबों के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, जबकि पार्क के मालिक -- जिन्होंने बेलुगा को यूथेनाइज़ करने की चौंकाने वाली धमकी दी थी -- सरकार से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा।

मशहूर नियाग्रा फॉल्स के पास मरीनलैंड कभी एक फायदेमंद थीम पार्क था. इसका कैची जिंगल, जो "एवरीवन लव्स मरीनलैंड" टैगलाइन पर आधारित है, कैनेडियन टेलीविजन पर एक मेन इवेंट था.

लेकिन यह पार्क सालों से विवादों में घिरा रहा है, और इस महीने की शुरुआत में एक विजिट के दौरान इसके डरावने खाली रास्ते बाहर से दिखाई दे रहे थे.

कैनेडियन प्रेस के एक टैली के अनुसार, 2019 से, मरीनलैंड में 19 बेलुगा सहित 20 जानवरों की मौत हो चुकी है.

पार्क ने कहा है कि सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं, लेकिन ओंटारियो प्रांत के एनिमल वेलफेयर अधिकारी पांच साल से मरीनलैंड की जांच कर रहे हैं और पार्क के वॉटर सिस्टम को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. कैद में पली-बढ़ी होने के कारण, व्हेल शायद जंगल में जिंदा नहीं रह पाएंगी.

मरीनलैंड को लगा कि उसके पास पिछले महीने एक सॉल्यूशन है, जब उसने बेलुगा को चीन के चिमेलोंग ओशन किंगडम थीम पार्क में एक्सपोर्ट करने की योजना की घोषणा की.

कनाडा की फेडरल सरकार ने उस आइडिया को रोक दिया, और उस सॉल्यूशन को खारिज कर दिया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह व्हेल का शोषण जारी रखता है.

इस मामले को और बढ़ाते हुए, मरीनलैंड ने घोषणा की कि वह "पूरी तरह से कर्ज़ में डूबा हुआ है और व्हेल की ठीक से देखभाल करने के लिए उसके पास तेजी से रिसोर्स खत्म हो रहे हैं."

एक बयान में कहा गया, "इस समय हमारे पास सिर्फ़ दो ऑप्शन हैं, या तो व्हेल को दूसरी जगह ले जाना या फिर यूथेनेशिया के खतरनाक फैसले का सामना करना."

मैरिनलैंड ने AFP की अगले कदमों के बारे में कमेंट के लिए बार-बार की रिक्वेस्ट को मना कर दिया है. मैरिनलैंड के एक पुराने ट्रेनर और अब व्हिसलब्लोअर फिल डेमर्स ने पार्क में कथित गलत कामों को डॉक्यूमेंट करने का काम किया है. उन्होंने AFP को बताया कि यूथेनेशिया की धमकी "असली नहीं है."

उन्होंने कहा, "यह गैर-कानूनी है. कोई भी कभी भी ऐसे घिनौने काम में हिस्सा नहीं लेगा." डेमर्स ने जोर देकर कहा कि पार्क सिर्फ़ मुनाफे के लिए है, और व्हेल को बेचना चाहता है. फिर भी, उन्होंने कहा कि बेलुगा को दूसरे पार्क में ले जाने का मैरिनलैंड का प्लान, जिसमें शायद चीन का पार्क भी शामिल हो, ही एकमात्र सही ऑप्शन था.

उन्होंने कहा, "यह सवाल कहां और कब का है, न कि अगर." एक बड़ी रुकावट कनाडा का 2019 का "व्हेल और डॉल्फ़िन की कैद खत्म करने का एक्ट" है.

इस कानून ने, जिसने कुछ समुद्री मैमल्स को कैद में रखना गैर-कानूनी बना दिया था, सरकार को मरीनलैंड के चीन एक्सपोर्ट प्लान को मंज़ूरी देने से रोक दिया.