कनाडा में कैद व्हेल्स पर यूथेनेशिया का खतरा, संकट में भविष्य
छोटे टैंकों में बंद, बेलुगा महीनों से गोल-गोल तैर रही. 2024 की गर्मियों में पार्क बंद होने के बाद से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है.
Published : November 26, 2025 at 11:14 AM IST
नियाग्रा फॉल्स: कनाडा के मरीनलैंड में बची हुई 30 कैद बेलुगा के पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि यह पहले दिवालिया हो चुका टूरिस्ट स्पॉट विज़िटर्स के लिए बंद है, इसलिए व्हेल अपने खराब होते तालाबों के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, जबकि पार्क के मालिक -- जिन्होंने बेलुगा को यूथेनाइज़ करने की चौंकाने वाली धमकी दी थी -- सरकार से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा।
मशहूर नियाग्रा फॉल्स के पास मरीनलैंड कभी एक फायदेमंद थीम पार्क था. इसका कैची जिंगल, जो "एवरीवन लव्स मरीनलैंड" टैगलाइन पर आधारित है, कैनेडियन टेलीविजन पर एक मेन इवेंट था.
लेकिन यह पार्क सालों से विवादों में घिरा रहा है, और इस महीने की शुरुआत में एक विजिट के दौरान इसके डरावने खाली रास्ते बाहर से दिखाई दे रहे थे.
कैनेडियन प्रेस के एक टैली के अनुसार, 2019 से, मरीनलैंड में 19 बेलुगा सहित 20 जानवरों की मौत हो चुकी है.
पार्क ने कहा है कि सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं, लेकिन ओंटारियो प्रांत के एनिमल वेलफेयर अधिकारी पांच साल से मरीनलैंड की जांच कर रहे हैं और पार्क के वॉटर सिस्टम को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. कैद में पली-बढ़ी होने के कारण, व्हेल शायद जंगल में जिंदा नहीं रह पाएंगी.
मरीनलैंड को लगा कि उसके पास पिछले महीने एक सॉल्यूशन है, जब उसने बेलुगा को चीन के चिमेलोंग ओशन किंगडम थीम पार्क में एक्सपोर्ट करने की योजना की घोषणा की.
कनाडा की फेडरल सरकार ने उस आइडिया को रोक दिया, और उस सॉल्यूशन को खारिज कर दिया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह व्हेल का शोषण जारी रखता है.
इस मामले को और बढ़ाते हुए, मरीनलैंड ने घोषणा की कि वह "पूरी तरह से कर्ज़ में डूबा हुआ है और व्हेल की ठीक से देखभाल करने के लिए उसके पास तेजी से रिसोर्स खत्म हो रहे हैं."
एक बयान में कहा गया, "इस समय हमारे पास सिर्फ़ दो ऑप्शन हैं, या तो व्हेल को दूसरी जगह ले जाना या फिर यूथेनेशिया के खतरनाक फैसले का सामना करना."
मैरिनलैंड ने AFP की अगले कदमों के बारे में कमेंट के लिए बार-बार की रिक्वेस्ट को मना कर दिया है. मैरिनलैंड के एक पुराने ट्रेनर और अब व्हिसलब्लोअर फिल डेमर्स ने पार्क में कथित गलत कामों को डॉक्यूमेंट करने का काम किया है. उन्होंने AFP को बताया कि यूथेनेशिया की धमकी "असली नहीं है."
उन्होंने कहा, "यह गैर-कानूनी है. कोई भी कभी भी ऐसे घिनौने काम में हिस्सा नहीं लेगा." डेमर्स ने जोर देकर कहा कि पार्क सिर्फ़ मुनाफे के लिए है, और व्हेल को बेचना चाहता है. फिर भी, उन्होंने कहा कि बेलुगा को दूसरे पार्क में ले जाने का मैरिनलैंड का प्लान, जिसमें शायद चीन का पार्क भी शामिल हो, ही एकमात्र सही ऑप्शन था.
उन्होंने कहा, "यह सवाल कहां और कब का है, न कि अगर." एक बड़ी रुकावट कनाडा का 2019 का "व्हेल और डॉल्फ़िन की कैद खत्म करने का एक्ट" है.
इस कानून ने, जिसने कुछ समुद्री मैमल्स को कैद में रखना गैर-कानूनी बना दिया था, सरकार को मरीनलैंड के चीन एक्सपोर्ट प्लान को मंज़ूरी देने से रोक दिया.
दूसरे ऐसे ही पार्कों की तरह, मरीनलैंड को भी उन जगहों पर दुनिया भर में बढ़ते विरोध की वजह से रेवेन्यू में गिरावट का सामना करना पड़ा, जहां कैद में रखे मैमल्स को परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है.
डेमर्स ने जोर देकर कहा कि दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं, जहां कई बेलुगा रखे जा सकें, और चीनी जगह, जिसने बड़े टैंकों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, काम कर सकती है.
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट परमिट रिजेक्ट करके गलती की, लेकिन यह तो समय ही बताएगा."
कनाडा की फिशरीज मिनिस्टर, जोआन थॉम्पसन के एक स्पोक्सपर्सन ने AFP को बताया, "कनाडा दूसरे ट्रांसफर या एक्सपोर्ट परमिट पर विचार करने के लिए तैयार है," और नए प्रपोजल्स का "जल्दी से रिव्यू किया जाएगा."
क्रिस्टी बर्गेस की मरीनलैंड में पहली नौकरी वेट्रेस की थी. एक बेलुगा को पैदा होते देखने के बाद, उन्होंने पढ़ाई की और आखिर में पार्क में ट्रेनर बन गईं.
उन्होंने AFP को बताया कि व्हेल मछलियां "खराब" माहौल में रह रही थीं. जहां गंदी सुविधाएं " उनके लिए खराब हो रही थीं" लेकिन उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार स्टॉफ उनसे बहुत प्यार करता था.
उन्होंने कहा, "कुछ व्हेल मछलियां हैं, खासकर तीन, जिनके बारे में मैं लगातार सोचती रहती हूं और सोचती हूं कि वे कैसी होंगी."
उन्होंने आगे कहा, "जिन दो दूसरी लड़कियों से मैं प्यार करती थी, वे बहुत जिद्दी थीं, लेकिन वे मेरे लिए बहुत अच्छी थीं." "मुझे उनकी बहुत याद आती हैं"
बर्गेस ने जोर देकर कहा कि बेलुगा को एक अच्छा घर चाहिए और मरीनलैंड साफ तौर पर कोई हल नहीं था. एक ऑप्शन जो सामने आया है, वह है कनाडा के अटलांटिक तट पर नोवा स्कोटिया प्रांत में एक प्रस्तावित व्हेल सैंक्चुअरी.
इस प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है और अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, जिससे कुछ लोग इसे मरीनलैंड के बेलुगा के लिए एक ऑप्शन के तौर पर खारिज कर रहे हैं.
प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव, चार्ल्स विनिक ने कहा कि कैद में रखी व्हेल को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में बड़ी बातचीत होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "पार्कों की हालत मुश्किल है, उनका रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि जनता बदल रही है... फिर भी जानवर उनके हैं."
उन्होंने कहा कि समुद्री मैमल्स को ऐसे ऑप्शन चाहिए जो "उन्हें शान से, इज्जत से, और ऐसे माहौल में रिटायर होने दें जहाँ वे फल-फूल सकें."
