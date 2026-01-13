ETV Bharat / international

क्या ग्रीनलैंड को बचा पाएगा डेनमार्ड? अमेरिका और डेनमार्क की मिलिट्री पॉवर एक नजर में

डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो डेनमार्क के सैनिकों को बिना आदेश के भी गोली चलानी होगी. यह बात 1952 के एक निर्देश में कही गई है, जिसकी पुष्टि डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने की है कि यह अभी भी लागू है. यह नियम अप्रैल 1940 में नाजी जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर हमले के बाद बनाया गया था, जिससे कम्युनिकेशन में बड़े पैमाने पर रुकावट आई थी. यह निर्देश यह पक्का करता है कि सैनिक अपने नेताओं से संपर्क टूटने पर भी देश की रक्षा कर सकें, और यह आज भी लागू है.

जानें डेनमार्क और ग्रीनलैंड की कहानी डेनमार्क के नियंत्रण में ग्रीनलैंड सन 1721 से है. यह अमेरिका के एक देश बनने से 55 साल पहले की बात है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर हमला करने के बाद अमेरिका ने कुछ समय के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में युद्ध खत्म होने पर उसने कंट्रोल डेनमार्क को वापस सौंप दिया.

मिलिट्री पावर में अमेरिका नंबर-1 सैन्य ताकत के मामले में दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर और 45वें नंबर के डेनमार्क के बीच कोई तुलना नहीं है. सभी मिलिट्री पैमानों पर अमेरिका डेनमार्क से बहुत आगे है. इससे मिलिट्री टकराव की स्थिति में अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा मिलता है. डेनमार्क को अमेरिका से टकराने की साहस करना ही बड़ी बात है.

ग्लोबल फायरपावर 2025 इंडेक्स के अनुसार डेनमार्क 145 देशों में से 45वें स्थान पर जबकि अमेरिका नंबर-1

ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है. उसकी रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है. डेनमार्क की ग्रीनलैंड की रक्षा करने की क्षमताओं पर नजर डालते हैं.

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अपने प्लान को पूरा करने में जुटे हैं. चर्चा है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर हमले के लिए स्पेशल कमांडो को जिम्मेदारी सौंप दी है. स्पेशल कमांडो के लिए इस आदेश का पालन करना एक बच्चों की खेल की तरह है क्योंकि अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे ग्रीनलैड या डेनमार्क पलभर भी टिक नहीं पाएगा. इन दोनों देशों की सैन्य शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है. अमेरिका और डेनमार्क की सैन्य शक्तियों के बारे विस्तार से यहां जानें..

डेनमार्क के सशस्त्र बलों को चार मुख्य शाखाओं में बांटा गया है: रॉयल डेनिश आर्मी, रॉयल डेनिश एयर फोर्स, रॉयल डेनिश नेवी, और आर्कटिक कमांड - जो खास तौर पर ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड्स की संप्रभुता के लिए एक संयुक्त कमांड है.

ज्वाइंट आर्कटिक कमांड - जो द्वीप पर डेनमार्क की मिलिट्री अथॉरिटी है - यह तय करेगा कि किसे हमला माना जाएगा और वह इसकी रक्षा में सबसे आगे रहेगा.

जॉइंट आर्कटिक कमांड डेनमार्क एक जॉइंट ऑपरेशनल टेरिटोरियल कमांड है जिसमें रॉयल डेनिश आर्म्ड फोर्सेज की सभी सेवाओं के कर्मी शामिल हैं. इसमें नेवी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेज और आर्मी शामिल हैं. इसमें डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं.

जिम्मेदारी वाले भौगोलिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील का फारोईज फिशरी जोन, ग्रीनलैंडिक इकोनॉमिक जोन और ग्रीनलैंड सर्च एंड रेस्क्यू रीजन (SRR) में शामिल अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं. अन्य मुख्य काम हैं समुद्री प्रदूषण रोकथाम, मछली पकड़ने का इंस्पेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे और सरकारी विज्ञान मिशनों और सिविल सोसाइटी को सपोर्ट देना.

अमेरिका को डेनमार्क पर हमला करने की जरूरत नहीं है: विशेषज्ञ

विदेशी नीति विशेषज्ञों के अनुसार ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाने के लिए मिलिट्री दखल देने की ट्रंप की धमकियों से डेनमार्क के अधिकारी हैरान हैं, क्योंकि अमेरिका के पास पहले से ही वहाँ अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक पुराना समझौता है.

वर्ष 1951 में अमेरिका और डेनमार्क ने एक कम जाने-माने डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए. इससे अमेरिका को ग्रीनलैंड में इलाके को बेहतर बनाने और आम तौर पर मिलिट्री इस्तेमाल के लिए तैयार करने और वहाँ सुविधाएँ और उपकरण बनाने, लगाने, बनाए रखने और चलाने की इजाजत मिली. कोपेनहेगन में डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के एक सीनियर रिसर्चर मिकेल रुंगे ओलेसन ने अमेरिकी ग्लोबल बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून को बताया, 'यह एग्रीमेंट बहुत उदार है, यह बहुत खुला है.'

उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका लगभग कोई भी सुरक्षा लक्ष्य हासिल कर पाएगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट की व्यापक शर्तों को देखते हुए, ओलेसन ने आगे कहा, 'यह समझना बहुत मुश्किल है कि इस समय अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत क्यों होगी.'

1951 ग्रीनलैंड रक्षा समझौता

अमेरिका इस इलाके की 'सामूहिक रक्षा' के लिए साथ ही पूरे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर सेना और उपकरण तैनात कर सकता है. यह एक रक्षा नेटवर्क है जिसमें अमेरिकी मुख्य भूमि भी शामिल है.

1951 के समझौते के मुताबिक अमेरिका को डेनमार्क की आजादी का सम्मान करना होगा और ग्रीनलैंड के लोगों को आजादी से आने-जाने की इजाजत देनी होगी. इसके तहत अमेरिकी अधिकारियों को मिलिट्री इस्तेमाल के लिए इलाकों को तैयार करने और अपग्रेड करने, बेस और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, चलाने और सुरक्षित करने, अमेरिकी कर्मियों को तैनात करने और उनका खर्च उठाने, तय इलाकों में मिलिट्री से जुड़ी हवाई और समुद्री गतिविधियों को कंट्रोल करने और ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने के लिए बंदरगाहों और एक्सेस चैनलों को बेहतर बनाने का अधिकार दिया गया है.