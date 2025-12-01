ETV Bharat / international

कैलिफोर्निया शूटिंग: बच्चे की बर्थडे पार्टी में 4 मौतों के बाद इन्वेस्टिगेटर्स खंगाल रहे सबूत

यूएसए में यह शूटिंग एक बैंक्वेट हॉल में हुई. जिसकी पार्किंग लॉट दूसरे बिजनेस के साथ शेयर होती है. यह शहर 320,000 लोगों का है.

California Shooting
स्टॉकटन की मेयर क्रिस्टीना फुगाजी थॉर्नटन बुलेवार्ड और ल्यूसिल एवेन्यू पर उस जगह के पास एक विजिल में शामिल हुईं. जहां शनिवार को कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में एक बैंक्वेट हॉल में रविवार, 30 नवंबर, 2025 को मास शूटिंग हुई थी. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 1, 2025 at 12:19 PM IST

स्टॉकटन (यूएसए): यूएसए के कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने रविवार को एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में हुई मास शूटिंग के दौरान तीन बच्चों और एक बड़े की हत्या के सस्पेक्ट की तलाश के लिए लोगों से टिप्स, सेलफोन वीडियो, गवाहों के बयान और यहां तक ​​कि अफवाहों के लिए भी अपील की.

सैन जोकिन काउंटी के शेरिफ पैट्रिक विथ्रो ने रिपोर्टर्स को बताया कि शनिवार को स्टॉकटन के एक बैंक्वेट हॉल में किसी ने फायरिंग की, जहां 100 या उससे ज़्यादा लोग जमा हुए थे. उन्होंने कहा कि डिटेक्टिव्स का मानना ​​है कि बाहर भी फायरिंग जारी रही और वहां कई शूटर हो सकते हैं.

विथ्रो ने कहा कि मरने वालों की उम्र 8, नौ, 14 और 21 साल थी. उन्होंने कहा कि 11 लोग घायल भी हुए. इनमें से कम से कम एक की हालत गंभीर है. रविवार शाम तक कोई भी कस्टडी में नहीं था, और शेरिफ ने किसी भी जानकारी वाले व्यक्ति से उनके ऑफिस से संपर्क करने का आग्रह किया.

विथ्रो ने रविवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "यह हमारे समुदाय के लिए यह दिखाने का समय है कि हम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब लोग बस अंदर आकर बच्चों को मार देंगे" "और इसलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, तो आपको आगे आकर हमें बताना होगा कि आप क्या जानते हैं. अगर नहीं, तो आप बस लापरवाह हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह ठीक व्यवहार है."

शेरिफ के स्पोक्सपर्सन हीथर ब्रेंट ने पहले कहा था कि इन्वेस्टिगेटर मानते हैं कि यह एक "टारगेटेड घटना" थी. अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि यह जानबूझकर किया गया था या किसे टारगेट किया गया होगा.

रोस्को ब्राउन ने कहा कि पार्टी उनके भाई की पोती के सम्मान में थी, जो 2 साल की हो गई थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी. ब्राउन, जो स्टॉकटन शहर के ऑफिस ऑफ वायलेंस प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, एरिजोना में थे, जब उन्हें शूटिंग के बारे में पता चला और वे सीधे मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहाकि उनके एक भतीजे और भतीजी को गोली लगी है, और वह कई और पीड़ितों को जानते हैं. उन्हें उनकी हालत के बारे में जानकारी नहीं थी.

"कौन आकर कुछ बच्चों के साथ ऐसा करेगा, आप जानते हैं?" ब्राउन ने मृतकों के सम्मान और घायलों के लिए प्रार्थना करने के लिए धार्मिक नेताओं द्वारा आयोजित एक प्रार्थना सभा के बाद एसोसिएटेड प्रेस को बताया. "आप पार्टी में गोली नहीं चला सकते. यह बेवकूफी है। वह भी बच्चों की पार्टी."

यह शूटिंग शनिवार शाम 6 बजे से ठीक पहले हॉल के अंदर हुई, जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 80 मील (130 किलोमीटर) पूर्व में 320,000 निवासियों वाले शहर में दूसरे बिजनेस के साथ एक पार्किंग लॉट शेयर करता है.

ब्रेंट ने रिपोर्टर्स से कहा, "यह एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, और यह सच है कि ऐसा हुआ, यह बहुत दिल तोड़ने वाला है." उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर किसी भी जानकारी का स्वागत करेंगे, "अफवाहों का भी." डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रॉन फ्रीटास ने शूटर से "तुरंत सरेंडर करने" को कहा.

शूटिंग के कुछ घंटों बाद, स्टॉकटन पुलिस डिपार्टमेंट ने एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हथियार और गैंग से जुड़े चार्ज में गिरफ्तार किया. शेरिफ ने कहा कि इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि गिरफ्तारियां बैंक्वेट हॉल में हुई हत्याओं से जुड़ी थीं.

मेयर क्रिस्टीना फुगाजी ने रिपोर्टर्स को बताया कि 8 साल का पीड़ित एक लोकल स्कूल में पढ़ता था और उसके माता-पिता स्टॉकटन यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे. मेयर ने कहा कि इस हफ्ते शहर के स्कूलों में काउंसलर उपलब्ध होंगे. कम्युनिटी लीडर्स ने इतने कम उम्र के पीड़ितों की मौत पर दुख जताया.

फुगाजी ने रविवार को कहा, "उन्हें अभी अपनी क्रिसमस लिस्ट लिखनी चाहिए उनके माता-पिता को उनके लिए क्रिसमस की शॉपिंग करनी चाहिए. और यह सोचना कि उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई है. मैं सोच भी नहीं सकता कि ये परिवार किस दौर से गुजर रहे होंगे. इससे मेरा दिल टूट जाता है." शहर के डेटा के मुताबिक, 2024 में, स्टॉकटन में कैलिफ़ोर्निया के दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा हत्याएं हुईं — 54 — लेकिन इस साल अक्टूबर तक यह दर कम हो गई थी.

फ़ुगाज़ी ने शनिवार को कई साल पहले हुई एक शूटिंग को याद किया जिसमें शहर में “7 लोगों को गोली मार दी गई थी.” विथ्रो ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार का थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन छोटा कर दिया और ओरेगन से शूटिंग वाली जगह तक 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाई. शेरिफ ने कहा, “मैंने अपने पोते-पोतियों को नीचे उतारा, ताकि इन जानवरों का शिकार कर सकूं जो किसी और के बच्चों को उनसे छीन लेते हैं.”

