नेपाल बाढ़ के दौरान प्रचंड प्रकोप को झेलने वाले वायरल ग्रीन हाउस की कहानी विस्तार से जानें
नेपाल के वायरल ग्रीन हाउस ने छह लोगों को भयानक बाढ़ से बचाया, अब भविष्य के क्लाइमेट एक्सट्रीम को लेकर जरूरी सवाल उठ रहे हैं.
Published : September 10, 2026 at 7:37 AM IST
नुवाकोट: 'क्लाइमेट-रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन' शब्द के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल होने से बहुत पहले, नेपाल में एक खुद से सीखे बिल्डर ने यह पक्का किया कि 1996 में मोटे खंभों और 16-एमएम स्टील की रॉड से बना उसके भाई का घर मजबूती से खड़ा रहे. लगभग तीन दशक बाद, जब एक तेज बाढ़ ने आस-पास की इमारतों को गिरा दिया, तो वह फैसला अंदर फंसे छह लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन गया.
उनमें से एक क्लास 5 की स्टूडेंट प्रदिशा पायकुरेल भी थी, जिसने त्रिशूली नदी को आसमान की ओर बढ़ते देखा. जब हरे रंग की बिल्डिंग पर कीचड़ भरा पानी बह रहा था, तो वह और उसकी माँ बालकनी में खड़ी थीं और बार-बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर रही थीं. वे, छह और लोगों के साथ, पानी कम होने का इंतजार कर रही और जिंदा रहने की दुआ कर रही थी.
बाद में दुनिया ने इस स्ट्रक्चर को नेपाल के वायरल 'ग्रीन हाउस' के तौर पर मनाया. यह चार मंज़िला घर नेपाल के नुवाकोट ज़िले के धुंगे में है. 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ के दौरान कीचड़ भरे पानी से घिरे इसके वीडियो कई देशों में फैल गए. आस-पास के स्ट्रक्चर गिर गए या उन्हें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ग्रीन हाउस टस से मस नहीं हुआ.
आर्किटेक्ट और इंजीनियरों ने इसके डिजाइन और फिजिक्स के उन सिद्धांतों पर चर्चा की जिनसे शायद यह पानी के दबाव को झेल पाया होगा. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सम्मानित करने की मांग की. मीम्स में इसकी मजबूती का कारण कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की शायद गैर-मौजूदगी को बताया गया.
लेकिन एक आदमी जो इस घर को नदी के साथ इसकी लड़ाई देखने वाले किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा करीब से जानता था, वह था तेज बहादुर पाइकुरेल. उसने इसे बनाया था. वह दूर से बेबस होकर देख रहा था, जबकि उसके बड़े भाई, घर के मालिक छत्र बहादुर पाइकुरेल अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोती के साथ तेज पानी को देखकर घबराए हुए थे. परिवार और उनके पड़ोसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था.
तेज बहादुर ने कहा, 'जब बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था. यह नजारा देखकर मैं सुन्न हो गया.' उनकी हार्डवेयर की दुकान कुछ सौ मीटर दूर एक ऊँचे इलाके में है.
यह लगभग 9.15 बजे का समय था, जब छत्र बहादुर परिवार के सदस्य बातें कर रहे थे और अपने घरेलू कामों में व्यस्त थे, जब उन्होंने बाहर से चेतावनी भरी चीखें सुनी. पड़ोसियों में दहशत ने उन्हें आने वाले खतरे के प्रति सचेत कर दिया.
उन्होंने तुरंत वहां से निकलकर पास की पहाड़ियों में ऊंची जगह की ओर जाने का फैसला किया. लेकिन जब तक वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, पानी का बहाव सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और तेजी से बढ़ रहा था. सुरक्षित रास्ता बंद होने पर, वे वापस मुड़े और ऊपर की ओर भागे.
शुरू में छह लोग छत पर गए लेकिन, जब नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा तो वे एक लेवल नीचे उतर आए और बालकनी में पनाह ले ली. छत्र बहादुर ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम बाढ़ के बीच करीब डेढ़ घंटे तक फंसे रहे.' उन्होंने आगे कहा, 'हम बहुत डरे हुए थे और भगवान से बचाने की प्रार्थना कर रहे थे.'
प्रदिशा को उस सुबह स्कूल जाना था, लेकिन वह घर पर ही रही, नदी का पानी बहुत डरावना लग रहा था. उसने कहा, 'जब बाढ़ आई, तो मैं इतनी डर गई थी कि लगभग मर ही गई थी. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी आसमान की ओर जा रहा है,' उसने आगे कहा, 'मैं और मेरी मम्मी लगातार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर रहे थे. मेरे दादा-दादी भी प्रार्थना कर रहे थे. हम सब डरे हुए थे, लेकिन हममें से कोई रोया नहीं,' उसने आगे कहा.
लगभग 90 मिनट तक, वह इमारत, जिसकी बाद में दुनिया ने इंजीनियरिंग के कमाल के तौर पर तारीफ की, नदी के सामने परिवार की एकमात्र रुकावट बनी रही. परिवार का मानना है कि दुआओं ने काम किया. जब बाढ़ आई, तो बिजली और कम्युनिकेशन सर्विस कुछ ही मिनटों में चली गई, जिससे परिवार और अकेला हो गया.
जब कई लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर घर को रिकॉर्ड किया, तो तेज बहादुर का ध्यान घर के अंदर फंसे छह लोगों पर ही रहा. कई साल पहले, तेज बहादुर ने कंस्ट्रक्शन के काम से मिले प्रैक्टिकल अनुभव का इस्तेमाल करके अपने बड़े भाई के घर के लिए इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का काम संभाला था.
छत्र बहादुर के घर का ग्राउंड फ्लोर 1996 में बना था. बाकी तीन फ्लोर करीब पांच साल बाद जोड़े गए. तेज बहादुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया, 'यह मेरे बड़े भाई का घर था और मैं उसका इंजीनियर-कम-कॉन्ट्रैक्टर था. मैंने कंस्ट्रक्शन में जो भी अनुभव हासिल किया था, उसका इस्तेमाल किया.'
उनके लिए घर बनाते समय मजबूती सबसे जरूरी थी. उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर में 16-एमएम स्टील की मजबूत छड़ें, जिन्हें आमतौर पर टीएमटी बार कहा जाता है, इस्तेमाल की गई. मजबूत कंक्रीट के खंभों का माप 9 इंच गुणा 12 इंच था. इसे बनाने में भारतीय और नेपाली दोनों कंपनियों का बनाया हुआ सीमेंट इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा, 'मजबूती पर ध्यान दिया गया और इसी वजह से छह जानें बच गई.'
तेज बहादुर भी पास में ही एक ऊँची जगह पर अपना घर बनाने से पहले इसी बिल्डिंग में रहते थे. ग्रीन हाउस को क्लाइमेट-रेजिलिएंट स्ट्रक्चर के तौर पर सोचा या ऑफिशियली सर्टिफाइड नहीं किया गया था. फिर भी तेज बहादुर की दी गई कंस्ट्रक्शन डिटेल्स से एक्सपर्ट्स को लगता है कि स्ट्रक्चरल मजबूती को जान-बूझकर प्रायोरिटी दी गई थी. लगभग 30 साल पहले लिया गया एक प्रैक्टिकल फैसला उस सुबह बहुत जरूरी हो गया जब छह जिंदगियां बिल्डिंग के अपनी जगह पर टिके रहने पर डिपेंड थी.
बिल्डर बचावकर्ता बन गया
पानी कम होने के बाद भी, परिवार घर से बाहर नहीं निकल सका. बाढ़ ने कई मीटर तक कीचड़ जमा कर दिया था, जिससे लोग पैदल बिल्डिंग तक नहीं जा पा रहे थे. परिवार के सदस्य सीढ़ियों से नीचे उतरकर कीचड़ को सुरक्षित रूप से पार भी नहीं कर पा रहे थे.
इसके बाद तेज बहादुर ने अपने जाने-पहचाने सामान और हुनर का इस्तेमाल किया. वह पास की पहाड़ी से रस्सी का एक धागा लाया और हल्के स्टील के पाइप जोड़कर एक कामचलाऊ रास्ता बनाया. आस-पास के लोगों की मदद से, उसने फंसे हुए परिवार के सदस्यों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया.
उन्हें और खतरे में डाले बिना बचाव का इंतजाम करने में समय लगा. आखिरकार, छत्र बहादुर और बाकी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जिस आदमी ने घर बनाया था, उसने भी उन लोगों को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया जिन्हें घर ने बचाया था.
'हमारा घर एक सेलिब्रिटी बन गया है'
जैसे-जैसे घर के वीडियो सर्कुलेट होते गए, यह बाढ़ की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली तस्वीरों में से एक बन गया. छत्र बहादुर ने हंसते हुए कहा, 'हमारा घर एक सेलिब्रिटी बन गया है.' वह ढुंगे में एक दुकान चलाते हैं जहाँ अलग-अलग तरह की रस्सियां बिकती है.
तेज बहादुर की पत्नी माया पायकुरेल ने कहा कि घर इतना मशहूर हो गया है कि लोग इसे देखने आ रहे हैं. माया ने कहा, 'नेपाल, भारत, फ्रांस, थाईलैंड, कनाडा और दूसरे देशों से लोग घर देखने और हमसे मिलने आ रहे हैं.' चार में से तीन मंज़िलें कीचड़ से बुरी तरह प्रभावित हुई और पहली मंजिल के साथ-साथ घर के नदी किनारे के हिस्सों को भी बहुत नुकसान हुआ. इसलिए छत्रबहादुर को अपने पूरे परिवार के साथ काठमांडू (नेपाल की राजधानी) में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा. वह अपनी दुकान पर जाने के लिए नुवाकोट जाते हैं और शाम को लौटते हैं.
'सोशल मीडिया पर लोग मुझे गलत तरीके से अमीर आदमी के तौर पर दिखा रहे हैं. मैं एक सीधा-सादा इंसान हूँ. मैंने अपने सारे पैसे, गाड़ी, सोने-चांदी के गहने खो दिए हैं. मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मुझे कुछ मदद दें,' छत्र बहादुर ने खुलासा किया.
यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसे ठीक करेंगे, छत्र बहादुर ने कहा, 'आने वाले दिनों में यह देखने के बाद तय किया जाएगा कि इसे बचाया जा सकता है या नहीं.' मरम्मत के प्लान में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भयानक बाढ़ ने रसुवा, नुवाकोट और नीचे के इलाकों में त्रिशूली नदी को कुछ सौ मीटर तक चौड़ा कर दिया है.
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