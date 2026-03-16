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ब्रिटिश प्रधानमंत्री का इनकार, बोले- उनका देश पश्चिम एशिया संघर्ष में शामिल नहीं होगा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ( AP )

By PTI 3 Min Read

लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोमवार को कहा कि वह ब्रिटेन को पश्चिम एशिया में "व्यापक युद्ध" में घसीटे जाने की अनुमति नहीं देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर होर्मुज की खाड़ी को फिर से खोलने के लिए एक "व्यवहार्य योजना" तैयार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट’ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि "बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने" के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह "कोई आसान काम नहीं है." उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए एक "व्यवहार्य, सामूहिक योजना" लाने के संबंध में "अपने सभी सहयोगियों" के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्टार्मर ने जोर दिया कि वह ब्रिटेन को किसी "व्यापक युद्ध" में नहीं घसीटने देंगे. उन्होंने कहा, "मैं इस युद्ध का जल्द से जल्द अंत देखना चाहता हूं. क्योंकि यह जितना लंबा चलेगा, स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जाएगी." स्टार्मर ने यह भी बताया कि उन्होंने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, जिसमें दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, स्टार्मर ने कहा, "अच्छा रिश्ता है" और उन्होंने "होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में अच्छी चर्चा की." उन्होंने कहा, "हम दशकों से मजबूत सहयोगी रहे हैं. लेकिन ब्रिटेन के सर्वोत्तम हित में कार्य करना मेरा कर्तव्य है."