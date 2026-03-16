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ब्रिटिश प्रधानमंत्री का इनकार, बोले- उनका देश पश्चिम एशिया संघर्ष में शामिल नहीं होगा

ब्रिटेन के फैसले से अमेरिका को झटका, ट्रंप ने मांगी थी मदद.

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ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर (AP)
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By PTI

Published : March 16, 2026 at 8:05 PM IST

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लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोमवार को कहा कि वह ब्रिटेन को पश्चिम एशिया में "व्यापक युद्ध" में घसीटे जाने की अनुमति नहीं देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर होर्मुज की खाड़ी को फिर से खोलने के लिए एक "व्यवहार्य योजना" तैयार कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट’ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि "बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने" के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह "कोई आसान काम नहीं है."

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए एक "व्यवहार्य, सामूहिक योजना" लाने के संबंध में "अपने सभी सहयोगियों" के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्टार्मर ने जोर दिया कि वह ब्रिटेन को किसी "व्यापक युद्ध" में नहीं घसीटने देंगे.

उन्होंने कहा, "मैं इस युद्ध का जल्द से जल्द अंत देखना चाहता हूं. क्योंकि यह जितना लंबा चलेगा, स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जाएगी." स्टार्मर ने यह भी बताया कि उन्होंने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, जिसमें दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की.

ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, स्टार्मर ने कहा, "अच्छा रिश्ता है" और उन्होंने "होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में अच्छी चर्चा की." उन्होंने कहा, "हम दशकों से मजबूत सहयोगी रहे हैं. लेकिन ब्रिटेन के सर्वोत्तम हित में कार्य करना मेरा कर्तव्य है."

ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को आगाह किया है कि "अगर सहयोगी देश होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा."

यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। जवाब में, ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया तथा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दबाव बनाने के लिए रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया.

ट्रंप की इस अपील पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. चीन ने सोमवार को सभी पक्षों से पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आह्वान किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए खुला रखने में चीन सहित अन्य देशों से सहयोग करने का आह्वान किया था, जिसके जवाब में बीजिंग ने यह टिप्पणी की. चीन ने यह भी कहा कि वह इस महीने के अंत में ट्रंप की बीजिंग यात्रा को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ट्रंप के जलडमरूमध्य को ‘खुला और सुरक्षित’ रखने के लिए युद्धपोत तैनात करने के आह्वान पर यहां प्रेसवार्ता में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में हालिया तनाव ने माल व अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित किया है तथा क्षेत्रीय शांति व वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है.

ये भी पढ़ें : Iran War: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए 7 देशों का गठबंधन बनाने का आह्वान किया

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