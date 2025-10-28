ब्रिटिशर सामी हमदी को US प्रशासन ने कैलिफोर्निया हवाई अड्डे पर धर दबोचा, जानें क्यों
यह हिरासत अमेरिका में उन विदेशियों को निष्कासित करने का हिस्सा है, जिन्होंने गाजा में इजराइली सैन्य अभियानों के विरोध का समर्थन किया है.
Published : October 28, 2025 at 2:56 PM IST
लॉस एंजिल्स: संघीय अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटिश राजनीतिक टिप्पणीकार सामी हमदी को सोमवार को सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ICE अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा हिरासत में लिया गया. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हिरासत मध्य पूर्व के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित थी.
हमदी, जो मुस्लिम हैं, अमेरिका में एक भाषण दौरे पर थे और शनिवार को उन्होंने काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) के सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया चैप्टर के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था.
समूह ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज सुबह, ICE एजेंटों ने ब्रिटिश मुस्लिम पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार सामी हमदी को सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर अगवा कर लिया, जो जाहिर तौर पर उनके चल रहे भाषण दौरे के दौरान इज़राइली सरकार की मुखर आलोचना के जवाब में किया गया."
यह हिरासत ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका में हजारों विदेशियों की पहचान करने और संभावित रूप से उन्हें निष्कासित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का नवीनतम चरण है.
इसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने या तो अशांति भड़काई है या उसमें भाग लिया है या गाजा में इजराइली सैन्य अभियानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है. प्रशासन ने उन आवेदकों को भी वीजा देने से इनकार कर दिया है जिनका सोशल मीडिया इतिहास उसकी नीतियों की आलोचना करता रहा है.
नागरिक अधिकार समूहों ने इन कार्रवाइयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षणों के उल्लंघन के रूप में आलोचना की है, जो केवल अमेरिकी नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी पर लागू होते हैं. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन विशिष्ट टिप्पणियों के कारण हमदी को हिरासत में लिया गया.
देश के सबसे बड़े मुस्लिम वकालत संगठन, सीएआईआर ने हमदी की तत्काल रिहाई की मांग की. समूह ने कहा कि 35 वर्षीय हमदी को निर्वासित नहीं किया गया है और वह अभी भी अमेरिकी हिरासत में है. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, मध्य पूर्व से संबंधित उसके पिछले और वर्तमान बयानों के बारे में पता चलने के बाद, शुक्रवार को हमदी का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया गया. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या टिप्पणी की.
अधिकारी ने यह भी कहा कि हमदी अमेरिका में विजिटर वीजा पर यात्रा कर रहे थे, न कि वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए वह ब्रिटिश नागरिक होने के नाते पात्र हो सकते थे. आंतरिक विचार-विमर्श पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी यह नहीं बता सके कि उन्हें ढूंढने और हिरासत में लेने में इतने दिन क्यों लगे.
हमदी, एक राजनीतिक टिप्पणीकार, जो अक्सर इजराइल और गाजा में युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जोखिम और खुफिया परामर्श समूह, द इंटरनेशनल इंटरेस्ट के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित हैं। इसने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने रविवार को सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि हमदी का "वीजा रद्द कर दिया गया है और उसे हटाए जाने तक वह आईसीई की हिरासत में है." आईसीई ने एक बयान में कहा कि हमदी 19 अक्टूबर को विजिटर वीजा पर अमेरिका में दाखिल हुए थे.
आईसीई ने कहा, "विदेश विभाग के वाणिज्य दूतावास मामलों के ब्यूरो ने 24 अक्टूबर, 2025 को हमदी का वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया. आईसीई ने हमदी को हिरासत में लिया है, क्योंकि वह अवैध रूप से देश में था, और उसके खिलाफ आव्रजन कार्यवाही की जाएगी." हमदी के वकील से टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क नहीं हो सका.
हिरासत में लिए जाने से पहले हमदी को एक अन्य कार्यक्रम में भाषण देना था. सोमवार को उनके मामले से जुड़े सवालों के जवाब में, होमलैंड सिक्योरिटी ने रविवार को एक्स पर विदेश विभाग की एक पोस्ट का लिंक भेजा. इसमें हमदी को हटाने के प्रयासों के लिए होमलैंड सिक्योरिटी को धन्यवाद दिया गया था.
विदेश विभाग के बयान में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि हम्दी ने ऐसा क्या कहा या किया, जिसके कारण वीजा रद्द किया गया, लेकिन कहा गया, "अमेरिका उन विदेशियों को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है" जिन्हें प्रशासन "आतंकवाद का समर्थन करने वाला और अमेरिकियों की सुरक्षा को सक्रिय रूप से कमज़ोर करने वाला" मानता है। हम ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के वीजा रद्द करना जारी रखेंगे.
आलोचकों का आरोप है कि हमदी ने गाजा में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों की प्रशंसा की थी। उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि वह हिंसा का जश्न नहीं मना रहे थे.
न्होंने कैनेडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल द्वारा फरवरी 2024 में आयोजित एक भाषण में कहा, "कोई नहीं कह रहा कि 7 अक्टूबर सही था. लोग कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार का स्वाभाविक परिणाम था." उ
ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा कि वह "अमेरिका में हिरासत में लिए गए एक ब्रिटिश व्यक्ति के परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है." हमदी रविवार को फ्लोरिडा में सीएआईआर के एक कार्यक्रम में बोलने वाले थे.
अपने तेज होते प्रवर्तन प्रयासों के तहत, प्रशासन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने वाली टिप्पणियों के लिए अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को निष्कासित कर दिया है. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए वीजा रद्द कर दिया है और ब्रिटिश पंक-रैप जोड़ी बॉब वायलन का वीजा रद्द कर दिया है.
प्रशासन ने कहा कि वह अपने मानकों के संभावित उल्लंघन के लिए 5.5 करोड़ से ज़्यादा मौजूदा अमेरिकी वीजा धारकों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है.
