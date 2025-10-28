ETV Bharat / international

ब्रिटिशर सामी हमदी को US प्रशासन ने कैलिफोर्निया हवाई अड्डे पर धर दबोचा, जानें क्यों

ब्रिटिश राजनीतिक टिप्पणीकार सामी हमदी. ( Credit: X@SALHACHIMI )

लॉस एंजिल्स: संघीय अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटिश राजनीतिक टिप्पणीकार सामी हमदी को सोमवार को सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ICE अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा हिरासत में लिया गया. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हिरासत मध्य पूर्व के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित थी. हमदी, जो मुस्लिम हैं, अमेरिका में एक भाषण दौरे पर थे और शनिवार को उन्होंने काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) के सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया चैप्टर के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था. समूह ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज सुबह, ICE एजेंटों ने ब्रिटिश मुस्लिम पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार सामी हमदी को सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर अगवा कर लिया, जो जाहिर तौर पर उनके चल रहे भाषण दौरे के दौरान इज़राइली सरकार की मुखर आलोचना के जवाब में किया गया." यह हिरासत ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका में हजारों विदेशियों की पहचान करने और संभावित रूप से उन्हें निष्कासित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का नवीनतम चरण है. इसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने या तो अशांति भड़काई है या उसमें भाग लिया है या गाजा में इजराइली सैन्य अभियानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है. प्रशासन ने उन आवेदकों को भी वीजा देने से इनकार कर दिया है जिनका सोशल मीडिया इतिहास उसकी नीतियों की आलोचना करता रहा है. नागरिक अधिकार समूहों ने इन कार्रवाइयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षणों के उल्लंघन के रूप में आलोचना की है, जो केवल अमेरिकी नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी पर लागू होते हैं. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन विशिष्ट टिप्पणियों के कारण हमदी को हिरासत में लिया गया. देश के सबसे बड़े मुस्लिम वकालत संगठन, सीएआईआर ने हमदी की तत्काल रिहाई की मांग की. समूह ने कहा कि 35 वर्षीय हमदी को निर्वासित नहीं किया गया है और वह अभी भी अमेरिकी हिरासत में है. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, मध्य पूर्व से संबंधित उसके पिछले और वर्तमान बयानों के बारे में पता चलने के बाद, शुक्रवार को हमदी का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया गया. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या टिप्पणी की. अधिकारी ने यह भी कहा कि हमदी अमेरिका में विजिटर वीजा पर यात्रा कर रहे थे, न कि वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए वह ब्रिटिश नागरिक होने के नाते पात्र हो सकते थे. आंतरिक विचार-विमर्श पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी यह नहीं बता सके कि उन्हें ढूंढने और हिरासत में लेने में इतने दिन क्यों लगे. हमदी, एक राजनीतिक टिप्पणीकार, जो अक्सर इजराइल और गाजा में युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जोखिम और खुफिया परामर्श समूह, द इंटरनेशनल इंटरेस्ट के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित हैं। इसने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.