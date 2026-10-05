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आयरलैंड के ऊपर विमान में आई समस्या, तेजी से गिरकर 9000 फीट की ऊंचाई पर आया

ब्रिटिश एयरवेज ( File/ IANS )

By PTI 1 Min Read

लंदन: फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, सोमवार को ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट लंदन से अमेरिका के शिकागो के लिए उड़ान भरने के सिर्फ एक घंटे बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) वापस लौट आई.