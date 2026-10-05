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आयरलैंड के ऊपर विमान में आई समस्या, तेजी से गिरकर 9000 फीट की ऊंचाई पर आया

ब्रिटिश एयरवेज की लंदन-शिकागो फ्लाइट ने उड़ान भरने के एक घंटे बाद इमरजेंसी घोषित की और बाद में यूनाइटेड किंगडम वापस लौट आई.

British Airways London-Chicago Flight Declares Emergency following sudden and steep descent
ब्रिटिश एयरवेज (File/ IANS)
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By PTI

Published : October 5, 2026 at 10:22 PM IST

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लंदन: फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, सोमवार को ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट लंदन से अमेरिका के शिकागो के लिए उड़ान भरने के सिर्फ एक घंटे बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) वापस लौट आई.

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सुबह 11:50 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, आयरलैंड के वायु क्षेत्र में उड़ते हुए फ्लाइट BA295 अचानक तेजी से नीचे की ओर आने लगी, जिसके बाद चालक दल ने इमरजेंसी घोषित कर दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, बोइंग 777-200ER विमान की शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ORD) के लिए निर्धारित उड़ान का समय आठ घंटे और 40 मिनट था.

हालांकि, उड़ान भरने के सिर्फ एक घंटे बाद, जब विमान 37,000 फीट की अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच चुका था, तब उसमें कोई समस्या आती हुई दिखी और उसने 'स्क्वाकिंग' किया – जो एक सामान्य आपातकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विमानन सिग्नल है.

फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि विमान तेजी से नीचे आने लगा और कुछ ही मिनटों में 28,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर 9,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया.

आपातकालीन स्थिति का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल एयरलाइन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें- 'फ्लाइट से यात्रियों को निकालने का प्लान इजराइल ने बनाया था, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं दी इजाजत'

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लंदन शिकागो उड़ान में समस्या
BRITISH AIRWAYS FLIGHT EMERGENCY

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