आयरलैंड के ऊपर विमान में आई समस्या, तेजी से गिरकर 9000 फीट की ऊंचाई पर आया
ब्रिटिश एयरवेज की लंदन-शिकागो फ्लाइट ने उड़ान भरने के एक घंटे बाद इमरजेंसी घोषित की और बाद में यूनाइटेड किंगडम वापस लौट आई.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 10:22 PM IST
लंदन: फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, सोमवार को ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट लंदन से अमेरिका के शिकागो के लिए उड़ान भरने के सिर्फ एक घंटे बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) वापस लौट आई.
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सुबह 11:50 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, आयरलैंड के वायु क्षेत्र में उड़ते हुए फ्लाइट BA295 अचानक तेजी से नीचे की ओर आने लगी, जिसके बाद चालक दल ने इमरजेंसी घोषित कर दी.
रिपोर्ट के मुताबिक, बोइंग 777-200ER विमान की शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ORD) के लिए निर्धारित उड़ान का समय आठ घंटे और 40 मिनट था.
हालांकि, उड़ान भरने के सिर्फ एक घंटे बाद, जब विमान 37,000 फीट की अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच चुका था, तब उसमें कोई समस्या आती हुई दिखी और उसने 'स्क्वाकिंग' किया – जो एक सामान्य आपातकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विमानन सिग्नल है.
#BA295 from London to Chicago squawking 7700 and descended down to 9000 feet above Ireland. https://t.co/KTkShOpJUh https://t.co/McVLR7XzEA— Flightradar24 (@flightradar24) October 5, 2026
फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि विमान तेजी से नीचे आने लगा और कुछ ही मिनटों में 28,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर 9,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया.
आपातकालीन स्थिति का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल एयरलाइन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
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