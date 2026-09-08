ETV Bharat / international

ब्रिक्स समिट : भारत के लिए कितना अहम और इस समूह के बारे में क्या जानना जरूरी है ?

भारत को वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाने का मौका. कई देशों के साथ संबंध बनाए रखने की चुनौती. पढ़ें पूरी खबर.

BRICS
ब्रिक्स बैठक की चल रही तैयारी (IANS)
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : September 8, 2026 at 7:41 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है. यह एक ऐसा समूह है जो अब दुनिया की आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. सभी की नजरें 'भारत मंडपम' पर होंगी, जहां भारत, अध्यक्ष के तौर पर, 12 और 13 सितंबर को नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.

2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का आधिकारिक विषय (थीम) है - "मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण".ठीक 20 साल पहले बना यह समूह अब पहले से कहीं बड़ा और अधिक प्रभावशाली हो गया है, जिसमें 11 सदस्य और 10 पार्टनर देश शामिल हैं.नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए फोटो के मौकों को ध्यान से देखा जाएगा. भाषणों का विश्लेषण किया जाएगा. और शिखर सम्मेलन के आखिर में जारी होने वाले संयुक्त घोषणा-पत्र की भाषा की बारीकी से जांच की जाएगी कि उसमें क्या शामिल किया गया है और क्या छोड़ा गया है.

इससे पता चलेगा कि उभरते देशों का यह समूह ग्लोबल इकॉनमी से जुड़े अहम मुद्दों पर क्या रुख अपना रहा है - जैसे कि वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाना, विवादों को सुलझाना, ग्रीन फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व.

यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान और यूक्रेन में दो बड़े विवाद और तेज हो गए हैं, जबकि डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं.इस बात पर भी नजर रहेगी कि शिखर सम्मेलन में यूएई और ईरान कैसे बातचीत करते हैं, चीन कौन-सा एजेंडा आगे बढ़ाता है, और क्या चर्चाओं और नतीजों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं. भारत के लिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना उसे ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत दिखाने और अलग-अलग क्षेत्रीय गुटों के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी डिप्लोमेसी को प्रदर्शित करने का मौका देता है.

BRICS क्यों महत्वपूर्ण है - अपनी शुरुआत से ही, ब्रिक्स उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में विकासशील देशों की बेहतर भागीदारी के लिए दबाव बनाने वाला समूह रहा है.इस समूह का नाम गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, जिसने 2001 में ब्रिक शब्द बनाया और अनुमान लगाया कि आने वाले दशकों में भारत, चीन, रूस और ब्राजील दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगी.

इस समूह ने 2009 में अपना पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद यह ब्रिक से ब्रिक्स बन गया. आज, ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो G-7 से कहीं अधिक है. इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं.

2006 में चार सदस्यों से बढ़कर अब 11 सदस्य होने के साथ इसका कूटनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ा है. BRICS की पैरवी से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बहुपक्षीय वित्तीय समूहों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिलाने पर अधिक ध्यान दिया गया है और कुछ छोटी-मोटी सफलताएं भी मिली हैं.इस समूह ने विकासशील देशों के लिए अपने विचार रखने और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एकजुट रुख अपनाने के लिए जगह बनाने की कोशिश की है, साथ ही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे वित्तीय तंत्र भी बनाए हैं.लेकिन विस्तार का मतलब यह नहीं है कि सभी मुद्दों पर इन देशों की राय एक जैसी है.सवाल यह है कि क्या इतने अलग-अलग राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों वाला समूह अपनी आर्थिक ताकत को राजनीतिक और आर्थिक सहमति और प्रभाव में बदल सकता है.

ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, लेकिन साथ ही मतभेद भी बढ़ रहे हैं.ये देश मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स (बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों) में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर एकजुट हैं और व्यापार, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग चाहते हैं. उन्होंने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है.लेकिन आपसी प्रतिद्वंद्विता और अलग-अलग रणनीतिक लक्ष्यों की वजह से अक्सर आम सहमति बनाने में रुकावटें आई हैं.

डी-डॉलरलाइजेशन (अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना) और ब्रिक्स की अपनी करेंसी (मुद्रा) बनाना - जिसका मकसद अमेरिकी डॉलर का विकल्प तैयार करना है - ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद हैं. जहां रूस और ईरान ब्रिक्स के भीतर डी-डॉलरलाइजेशन को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का मुकाबला करने के एक रणनीतिक और आर्थिक तरीके के तौर पर देखते हैं, वहीं भारत ब्रिक्स की करेंसी बनाने के खिलाफ है.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अगस्त में साफ तौर पर कहा था कि भारत की किसी संयुक्त करेंसी की कोई योजना नहीं है.इसके बजाय, भारत सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के पक्ष में रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने सीमा-पार व्यापार और पर्यटन से जुड़े भुगतान को आसान बनाने के लिए ब्रिक्स देशों की आधिकारिक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने पर जोर दिया है.

ईरान का मुद्दा भी मतभेद का एक और कारण है. ईरान चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की निंदा करे, जबकि इस मामले पर यूएई का रुख अमेरिका के पक्ष में है.

अगस्त में, यूएई ने ईरान पर खाड़ी में अपने समुद्री शिपिंग रूट की तरफ मिसाइलें दागने का आरोप लगाते हुए उसके साथ सभी तरह के व्यापार और वित्तीय लेन-देन रोक दिए थे.इस साल की शुरुआत में हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और उप-विदेश मंत्रियों की बैठक ईरान विवाद को लेकर मतभेदों के कारण बिना किसी संयुक्त बयान के ही खत्म हो गई थी. भारत को ऐसी भाषा या तरीका खोजना होगा जो दोनों देशों को स्वीकार्य हो.

हालांकि हाल के समय में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और सीमा विवाद ब्रिक्स समूह के भीतर एकजुटता के रास्ते में लंबे समय से बाधा बने हुए हैं. दोनों देशों के रणनीतिक लक्ष्य अलग-अलग हैं और सीमा विवाद के कारण अविश्वास की भावना भी बढ़ती है.चीन इस समूह को पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने और युआन को बढ़ावा देने के एक माध्यम के तौर पर देखता है, जबकि भारत इसे विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने वाले समूह के रूप में देखता है.

भारत के लिए ब्रिक्स क्यों जरूरी - भारत के लिए, ब्रिक्स रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) बनाए रखने का एक जरिया है. भारत चीन, रूस, ईरान और दूसरे देशों के साथ जुड़ते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपने संबंध मजबूत करता रहेगा.ब्रिक्स की मेजबानी करने से भारत को वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाने और एक ऐसे देश के तौर पर अपनी साख बढ़ाने का मौका मिलता है जो कई देशों के साथ संबंध बनाए रखता है.

पिछले साल ब्राजील में हुए शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे. पुतिन का दौरा तो तय हो गया है, लेकिन चीन की तरफ से अभी पुष्टि होनी बाकी है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को मोदी और पुतिन के बीच बैठक होगी.अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक होती है, तो इससे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में चीन के साथ संबंधों को और स्थिर करने का मौका मिलेगा.

भारत के लिए, ब्रिक्स सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का भी एक मंच है. पिछले साल के शिखर सम्मेलन में भारत की चिंताएं संयुक्त घोषणापत्र में दिखाई दी थीं, जिसमें सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी.अमेरिका की अनिश्चित टैरिफ नीतियों और बढ़ते लेन-देन पर आधारित रवैये के बीच, यह भारत को ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों में विविधता लाने और उन्हें मजबूत करने का मौका भी देता है.यह बहुपक्षवाद की वकालत करने और अपनी पुरानी बात को रखने में भी मदद करता है कि बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए.फिर भी, विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाना और यह सुनिश्चित करना कि समूह केवल संयुक्त घोषणापत्र से आगे बढ़कर ठोस नतीजे दे, भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा होगी.

इस ब्रिक्स समिट से क्या उम्मीदें हैं -ब्रिक्स समिट पर सबकी नजर रहेगी कि यह ग्रुप ग्लोबल इकॉनमी पर असर डालने वाले अहम मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है. इनमें क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण व्यापार में आ रही रुकावटों के बीच ट्रेड में लोकल करेंसी का इस्तेमाल जैसे मुद्दे शामिल हैं.

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले से ही एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही है. यह बातचीत रियो डी जनेरियो में 2025 में हुई लीडर्स समिट से आगे बढ़ रही है, जहां चर्चा का मुख्य विषय यूएन के नेतृत्व में सबके लिए एआई गवर्नेंस का एक साझा फ्रेमवर्क बनाना था, न कि सिर्फ पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया फ्रेमवर्क.

उम्मीद है कि चीन इस बात पर जोर देगा, भले ही वह एआई के मामले में अमेरिका के साथ होड़ में लगा हो. फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी घोषणाएंं हो सकती हैं. उम्मीद है कि भारत एक बार फिर क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग पर एक साझा रुख अपनाने पर जोर देगा.लेकिन भारत के लिए सबसे अहम घटनाक्रम समिट से अलग (साइडलाइन पर) हो सकते हैं. मोदी और शी के बीच संभावित मुलाकात से भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में और राजनीतिक गति मिल सकती है.इसके अलावा रूस, ईरान और खाड़ी देशों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी.भारत के लिए असली परीक्षा इस विविध समूह के बीच आम सहमति बनाने और यह दिखाने की होगी कि मतभेदों के बावजूद, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं उन अहम मुद्दों पर एक साथ आ सकती हैं जहां उनके हित एक जैसे हैं.

ये भी पढ़ें : ब्रिक्स की बैठक से पहले सदस्य देशों से समर्थन मांग रहा ईरान

TAGGED:

ब्रिक्स समिट
भारत ब्रिक्स अध्यक्षता रूस चीन ईरान
ब्रिक्स दिल्ली बैठक
BRICS SUMMIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.