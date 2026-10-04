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ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव : ट्रंप समर्थक बोल्सोनारो जीतेंगे या फिर से बाजी मारेंगे लूला ?

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साओ पाउलो (ब्राजील) : ब्राजील में रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए एक अहम चुनाव हो रहा है. मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो आमने-सामने हैं. दोनों की विचारधाराएं एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं, तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवार 25 अक्टूबर को होने वाले रन-ऑफ (दूसरे दौर के चुनाव) में हिस्सा लेंगे. मतदान में ब्राजील के लोग 27 राज्यों के गवर्नरों, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, सभी 513 संघीय कांग्रेस सदस्यों और देश के 81 सीनेटरों में से 54 को भी चुनेंगे.

ब्राजील लैटिन अमेरिकी देश है. चुनाव में दस अन्य उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिलने की उम्मीद है.45 साल के बोल्सोनारो, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं. 80 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्षों में से एक, लूला अपना सातवां राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजिंग के साथ ब्राजील के संबंधों को मजबूत किया है.हाल के वर्षों में ट्रंप के सहयोगियों को अर्जेंटीना, कोलंबिया और पेरू जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में समर्थन मिला है.इस तनावपूर्ण राजनीतिक मुकाबले में लगभग 15.9 करोड़ ब्राजीलियाई नागरिक वोट देने के पात्र हैं. बोल्सोनारो ने ट्रंप के साथ गठबंधन को बढ़ावा दिया है, जबकि लूला ने वॉशिंगटन की आलोचना की है. उन्होंने चुनाव में अमेरिकी दखलंदाजी का भी आरोप लगाया है. ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाया, ब्राजील के राजदूत का वीजा रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस जज पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिन्होंने जायर बोल्सोनारो को सजा सुनाई थी. ब्राजील- राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार का एक नजारा (AP) ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव (AP) फ्लेवियो बोल्सोनारो ने व्हाइट हाउस के साथ अपनी नजदीकियों का जिक्र किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ब्राजील को ट्रंप प्रशासन के साथ बेहतर समझौते करने की जरूरत है. इसमें दुर्लभ खनिजों की अर्थव्यवस्था भी शामिल है. ब्राजील का अनुमान है कि उसके पास 21 मिलियन टन तक का भंडार है, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. बोल्सोनारो ने तख्तापलट की कोशिश के लिए अपने पिता को मिली 27 साल की जेल की सजा से रिहा कराने और उन्हें राजनीति में वापस लाने के मुद्दे पर भी प्रचार किया है.