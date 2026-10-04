ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव : ट्रंप समर्थक बोल्सोनारो जीतेंगे या फिर से बाजी मारेंगे लूला ?
लूला 80 साल के हैं, जबकि बोल्सोनारो 45 साल के. लूला सातवां राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं.
Published : October 4, 2026 at 12:24 PM IST
साओ पाउलो (ब्राजील) : ब्राजील में रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए एक अहम चुनाव हो रहा है. मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो आमने-सामने हैं. दोनों की विचारधाराएं एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं, तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवार 25 अक्टूबर को होने वाले रन-ऑफ (दूसरे दौर के चुनाव) में हिस्सा लेंगे. मतदान में ब्राजील के लोग 27 राज्यों के गवर्नरों, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, सभी 513 संघीय कांग्रेस सदस्यों और देश के 81 सीनेटरों में से 54 को भी चुनेंगे.
ब्राजील लैटिन अमेरिकी देश है. चुनाव में दस अन्य उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिलने की उम्मीद है.45 साल के बोल्सोनारो, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं. 80 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्षों में से एक, लूला अपना सातवां राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजिंग के साथ ब्राजील के संबंधों को मजबूत किया है.हाल के वर्षों में ट्रंप के सहयोगियों को अर्जेंटीना, कोलंबिया और पेरू जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में समर्थन मिला है.इस तनावपूर्ण राजनीतिक मुकाबले में लगभग 15.9 करोड़ ब्राजीलियाई नागरिक वोट देने के पात्र हैं.
बोल्सोनारो ने ट्रंप के साथ गठबंधन को बढ़ावा दिया है, जबकि लूला ने वॉशिंगटन की आलोचना की है. उन्होंने चुनाव में अमेरिकी दखलंदाजी का भी आरोप लगाया है. ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाया, ब्राजील के राजदूत का वीजा रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस जज पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिन्होंने जायर बोल्सोनारो को सजा सुनाई थी.
फ्लेवियो बोल्सोनारो ने व्हाइट हाउस के साथ अपनी नजदीकियों का जिक्र किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ब्राजील को ट्रंप प्रशासन के साथ बेहतर समझौते करने की जरूरत है. इसमें दुर्लभ खनिजों की अर्थव्यवस्था भी शामिल है. ब्राजील का अनुमान है कि उसके पास 21 मिलियन टन तक का भंडार है, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. बोल्सोनारो ने तख्तापलट की कोशिश के लिए अपने पिता को मिली 27 साल की जेल की सजा से रिहा कराने और उन्हें राजनीति में वापस लाने के मुद्दे पर भी प्रचार किया है.
बोल्सोनारो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें अमेरिकी सरकार से मदद मिल रही है. सितंबर में एक चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "यह बात नहीं टिकेगी, माफ कीजिए."
एपी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रियो डी जनेरियो में रहने वाले पॉलिटिकल कंसल्टेंट थॉमस ट्रॉमन का कहना है कि आखिरी समय में किसी भी उम्मीदवार या उनके सहयोगियों की गलतियां उन वोटरों पर बड़ा असर डाल सकती हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है.
ट्रॉमन ने कहा, "ब्राजील में ध्रुवीकरण ने एक जाल बना दिया है. कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है. आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, और वे ऐसे माहौल में एक-दूसरे से लड़ते हैं जो लगातार खराब होता जा रहा है. यह प्रस्तावों के मुकाबले आरोपों की लड़ाई अधिक है."
चार साल पहले, लूला ने जायर बोल्सोनारो को 21 लाख वोटों से हराया था - यह अंतर 2 प्रतिशत से भी कम था. उस समय, ब्राजील के लोग कोरोना महामारी से निपटने के तरीके, लोकतंत्र के लिए बार-बार दी गई धमकियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर हमलों और बढ़ती महंगाई के कारण देश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति से नाराज थे. अब, मौजूदा राष्ट्रपति को महंगाई और भ्रष्टाचार के उस मामले के कारण कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बोल्सोनारो की जांच करने वाले जज भी फंस गए थे.
साओ पाउलो में इंसपर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर कार्लोस मेलो का कहना है कि कुछ वोटर लूला से ऊब गए हैं, जो राष्ट्रपति के तौर पर अपना चौथा (लगातार नहीं) कार्यकाल चाह रहे हैं. वे इस महाद्वीप के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में से एक हैं, साथ ही ट्रंप और निकारागुआ के डैनियल ओर्टेगा भी हैं, जो दोनों 80 साल के हैं.
मेलो ने कहा, "लूला के कैंपेन में शामिल कई लोगों को कुछ सप्ताह पहले इतने मुश्किल चुनाव की उम्मीद नहीं थी, और उन्हें यह साफ है कि मौजूदा चुनाव एक कड़ी लड़ाई है और लूला के बिना अगले चुनाव और भी मुश्किल हो सकते हैं."बोल्सोनारो का राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के कई आरोपों से दागदार रहा है. इनमें सबसे हालिया मामला एक बदनाम बैंकर से जुड़ा है, जिसने कथित तौर पर उनके पिता के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें लाखों डॉलर दिए थे. हाल ही में, उन्हें रोमन कैथोलिकों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, जिन्हें डर है कि वे अपने इवेंजेलिकल समर्थकों को बहुत अधिक रियायतें दे सकते हैं.
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