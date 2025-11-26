ETV Bharat / international

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

ट्रंप के जिगरी दोस्त बोल्सोनारो की 27 साल की सजा को अदालत ने बरकरार रखा. इस फैसले को चुनौती दी गई थी.

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो (फाइल फोटो) (ANI)
By ANI

Published : November 26, 2025 at 8:17 AM IST

ब्रासीलिया: ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा सुनायी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी बोल्सोनारो को 2022 में उनके बाद आने वाले राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को हटाने की साजिश करने का दोषी पाया गया था.

बोल्सोनारो के वकीलों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. इस सजा के खिलाफ अपील की गई लेकिन जस्टिस मोरेस ने फैसले को बरकरार रखा. जिससे आगे किसी भी अपील का दरवाजा बंद हो गया और पूरी 27 साल की सजा लागू हो गई. सीएनएन के मुताबिक बोल्सोनारो शनिवार से ब्राजील के फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में कस्टडी में हैं. अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट के आदेश पर उनके एंकल मॉनिटर (कैदियों की निगरानी के लिए विशेष उपकरण) से छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया था. जस्टिस मोरेस ने मंगलवार को कहा कि बोल्सोनारो अपनी सजा पुलिस हेडक्वार्टर में काटेंगे.

पूर्व आर्मी कैप्टन बोल्सोनारो 2022 का चुनाव लूला से हार गए थे. उन्हें सितंबर में लूला को पदभार संभालने से रोकने की कोशिश करने का दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उन्हें पांच अपराधों का दोषी पाया, जिसमें एक एक सशस्त्र आपराधिक संगठन बनाना, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करना और एक हिंसक तख्तापलट की साजिश रचना शामिल है.

इससे पहले 70 साल के पूर्व नेता को घर में नजरबंद रखा गया था. उनपर अपने इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा था, जिसे वह अगस्त से पहने हुए थे. कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो ने भागने की कोशिश में डिवाइस पर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया और कहा कि उसके हाई फ्लाइट रिस्क हो गया था.

कोर्ट द्वारा पब्लिक किए गए एक वीडियो में मॉनिटरिंग ब्रेसलेट जला हुआ और खराब दिखा, लेकिन फिर भी उसके टखने पर बंधा हुआ था. फुटेज में बोल्सोनारो ने माना कि उसने जिज्ञासा में डिवाइस पर टूल का इस्तेमाल किया था. बोल्सोनारो ने तख्तापलट की कोशिश के मामले में बार-बार गलत काम करने से इनकार किया है. इस बीच ट्रंप ने इस कार्रवाई को विच हंट (विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई) कहा और पहले इस मुद्दे पर ब्राजील पर सजा वाले टैरिफ और बैन लगाए थे. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बोल्सोनारो से बात की थी और जल्द ही उनसे मिलने का प्लान है.

तनाव में तेजी से बढ़ोतरी के बीच अमेरिका ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंड्रे डी मोरेस का वीजी भी रद्द कर दिया जो इस केस की देखरेख कर रहे थे, और ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान किया. ट्रंप ने पहले कहा था कि वह बोल्सोनारो को जानते हैं और उनके साथ काम करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं.

ये भी पढ़ें- ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा, तख्तापलट की साजिश में दोषी

