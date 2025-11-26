ETV Bharat / international

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

ब्रासीलिया: ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा सुनायी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी बोल्सोनारो को 2022 में उनके बाद आने वाले राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को हटाने की साजिश करने का दोषी पाया गया था.

बोल्सोनारो के वकीलों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. इस सजा के खिलाफ अपील की गई लेकिन जस्टिस मोरेस ने फैसले को बरकरार रखा. जिससे आगे किसी भी अपील का दरवाजा बंद हो गया और पूरी 27 साल की सजा लागू हो गई. सीएनएन के मुताबिक बोल्सोनारो शनिवार से ब्राजील के फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में कस्टडी में हैं. अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट के आदेश पर उनके एंकल मॉनिटर (कैदियों की निगरानी के लिए विशेष उपकरण) से छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया था. जस्टिस मोरेस ने मंगलवार को कहा कि बोल्सोनारो अपनी सजा पुलिस हेडक्वार्टर में काटेंगे.

पूर्व आर्मी कैप्टन बोल्सोनारो 2022 का चुनाव लूला से हार गए थे. उन्हें सितंबर में लूला को पदभार संभालने से रोकने की कोशिश करने का दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उन्हें पांच अपराधों का दोषी पाया, जिसमें एक एक सशस्त्र आपराधिक संगठन बनाना, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करना और एक हिंसक तख्तापलट की साजिश रचना शामिल है.

इससे पहले 70 साल के पूर्व नेता को घर में नजरबंद रखा गया था. उनपर अपने इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा था, जिसे वह अगस्त से पहने हुए थे. कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो ने भागने की कोशिश में डिवाइस पर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया और कहा कि उसके हाई फ्लाइट रिस्क हो गया था.