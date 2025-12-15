ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के शूटर साजिद-नवीद और कोई नहीं पाकिस्तानी मूल के बाप-बेटे

हमले के बाद, भारी हथियारों से लैस पुलिस ने रविवार रात साउथ-वेस्ट सिडनी के बॉनीरिग में परिवार के घर पर और साथ ही कैम्पसी में एक Airbnb प्रॉपर्टी पर रेड की, जहां दोनों आदमी रह रहे थे. पुलिस को बॉन्डी में कैम्पबेल परेड पर एक गाड़ी भी मिली, जिसमें कई इम्प्रोवॉइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थे. कमिश्नर लैन्यन ने कहा, "एक रेस्क्यू बम डिस्पोजल यूनिट अभी वहां है, जो गाड़ी पर काम कर रही है."

अधिकारियों ने कहा कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मे नागरिक हैं. होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क के मुताबिक, उनके पिता, साजिद अकरम, 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे, जिसे 2001 में पार्टनर वीजा में और बाद में रेजिडेंट रिटर्न वीजा में बदल दिया गया था.

जांच करने वालों ने कहा कि दोनों आदमियों ने पहले परिवार वालों को बताया था कि वे मछली पकड़ने के लिए साउथ कोस्ट जा रहे हैं. इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर वह किया, जिसे अब ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक मास शूटिंग बताया जा रहा है. ये आतंकी हमला एक ऐसे देश में हुआ, जो अपने सख्त गन कंट्रोल कानूनों के लिए जाना जाता है.

पुलिस के मुताबिक, पिता और बेटे ने रविवार शाम को 'चानुका बाय द सी' इवेंट में फायरिंग की, जो यहूदी त्योहार के पहले दिन मनाने के लिए ऑर्गनाइज किया गया था. इस हमले में गनमैन साजिद समेत 16 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि सबसे कम उम्र की पीड़ित 10 साल की लड़की थी, जिसकी बाद में बच्चों के हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि सबसे ज़्यादा उम्र का पीड़ित 87 साल का था.

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्योन ने कन्फर्म किया कि हमलावरों में से एक, 50 साल के साजिद अकरम को हमले के दौरान पुलिस ने गोली मार दी, जबकि दूसरा शूटर, उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम घायल हो गया और उसका अभी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

सिडनी (आस्ट्रेलिया): आस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच शूटिंग के पीछे के लोगों की पहचान पाकिस्तान के लाहौर से जुड़े रहने वाले पिता-पुत्र के तौर पर हुई है, जिसमें 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. इसमें एक हमलावर समेत कुल 16 लोग मारे गए.

बरामद किए गए हथियारों और सामान के बारे में बताते हुए, लैन्यन ने कहा, "हथियारों के टाइप... कुछ और चीजें जो हमें मौके पर मिलीं. जैसा कि मैंने कहा, हमें एक कार में इम्प्रोवॉइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला है, जो मरने वाले अपराधी से जुड़ा है." और उन्होंने ऑफिशियली इस घटना को "टेररिस्ट अटैक" बताया.

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम (JCTT) के इन्वेस्टिगेटर्स, जिसमें स्टेट और फेडरल दोनों एजेंसियां ​​शामिल हैं, का मानना ​​है कि हमलावरों ने इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप के प्रति वफादारी की कसम खाई थी. सीनियर अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बॉन्डी बीच पर हमलावरों की कार के अंदर IS के दो झंडे मिले.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि घटनास्थल के फुटेज में एक झंडा गाड़ी के बोनट पर लगा हुआ दिखाई दे रहा था. JCTT के एक सीनियर अधिकारी ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की घरेलू इंटेलिजेंस एजेंसी ASIO ने लगभग 6 साल पहले नवीद अकरम में दिलचस्पी ली थी, जब पुलिस ने IS से प्रेरित टेररिस्ट हमले की योजनाओं को रोका था. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने कन्फर्म किया कि नवीद अकरम पहली बार अक्टूबर 2019 में ASIO के ध्यान में आया था.

लगभग 6 महीने तक उसकी जांच हुई, लेकिन बाद में अधिकारियों ने पाया कि उससे कोई खतरा नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, नवीद अकरम के मतारी से करीबी रिश्ते थे, जो अभी IS विद्रोह की योजना बनाने के लिए 7 साल की जेल की सजा काट रहा है, और उसने खुद को आतंकी ग्रुप का ऑस्ट्रेलियाई कमांडर बताया है. मतारी एक IS सेल का हिस्सा था, जिसमें सिडनी के कई और लोग शामिल थे, जिन्हें बाद में आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है.

जांच की करीबी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि ये लोग नवीद अकरम से भी करीब से जुड़े थे. ASIO के डायरेक्टर-जनरल माइक बर्गेस ने रविवार को कहा कि बंदूकधारियों में से एक एजेंसी को पता था, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन था.

बर्गेस ने कहा, "इनमें से एक व्यक्ति हमें पता था, लेकिन तुरंत खतरे के नजरिए से नहीं, इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि यहां क्या हुआ." JCTT में ASIO, न्यू साउथ वेल्स पुलिस, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और NSW क्राइम कमीशन शामिल हैं. सोमवार सुबह रिपोर्टर्स से बात करते हुए, कमिश्नर लैन्यन ने कहा कि साजिद अकरम पिछले 10 सालों से लाइसेंसी हथियार रखने वाला था.

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, नवीद अकरम एक बेरोजगार राजमिस्त्री था, जिसकी नौकरी लगभग दो महीने पहले चली गई थी, जब उसका मालिक दिवालिया हो गया था. उसकी मां ने कथित तौर पर कहा कि वह एक्टिवली काम ढूंढ़ रहा था। अकरम परिवार 2024 में खरीदे गए तीन बेडरूम वाले घर में रहता है, इससे पहले वे कैबरामट्टा में रहते थे.

नवीद अपने माता-पिता, अपनी 22 साल की बहन और अपने 20 साल के भाई के साथ घर पर रहता था. नवीद की मां, वेरीना ने लोकल मीडिया को बताया कि उनके बेटे ने आखिरी बार रविवार सुबह, शूटिंग से कुछ घंटे पहले परिवार से संपर्क किया था. उन्होंने कहा कि वह मौके पर ली गई तस्वीरों से अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थीं और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह हिंसा या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो सकता है.