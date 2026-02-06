ETV Bharat / international

पाकिस्तान में धमाका : 31 मौत, मची अफरा-तफरी, मदद के लिए गुहार, आईएस पर शक

इस्लामाबाद के मस्जिद में विस्फोट ( AP )

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान भीषण बम विस्फोट हुआ. इसमें 31 लोग मारे गए. 169 अन्य लोग घायल हैं. घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हमला किसी आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया था. इस्लामाबाद की विशाल खदीजा अल-कुबरा मस्जिद में हुए इस बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. टेलीविजन फुटेज और सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में पुलिस और स्थानीय लोगों को घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाते हुए दिखाया गया है.बचाव कर्मियों और घायलों ने भयावह दृश्य का वर्णन किया, जिसमें मस्जिद के कालीन वाले फर्श पर शव और घायल पड़े थे. हुसैन शाह ने बताया कि वह मस्जिद के प्रांगण में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने अचानक एक जोरदार धमाका सुना. धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली (AP) उन्होंने कहा, "मुझे तुरंत लगा कि कोई बड़ा हमला हुआ है." फिर वे मस्जिद के अंदर गए तो वहां अफरा-तफरी मची हुई थी—कई घायल चीख-पुकार मचा रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे. शाह ने बताया कि उन्होंने मस्जिद के अंदर करीब 30 शव गिने, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक प्रतीत हो रही थी. किसी ने भी तुरंत इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन शक पाकिस्तानी तालिबान या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों पर जा रहा है, जिन पर पहले भी शिया उपासकों पर हमले का आरोप लग चुका है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं. पाकिस्तान भर में आतंकवादी समूह अक्सर सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं. अपने परिजनों को खोजता एक शख्स (AP) हालांकि इस्लामाबाद में हमले इतने आम नहीं हैं, लेकिन हाल के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा में तेजी आई है, जिसका मुख्य कारण बलूच अलगाववादी समूह और पाकिस्तानी तालिबान (जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से जाना जाता है) को माना जाता है. टीटीपी एक अलग समूह है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का सहयोगी है. इस्लामिक स्टेट समूह का एक क्षेत्रीय सहयोगी भी देश में सक्रिय रहा है.विस्फोट के बाद शुरुआती तौर पर हताहतों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने नवीनतम आंकड़े दिए.