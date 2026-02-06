ETV Bharat / international

पाकिस्तान में धमाका : 31 मौत, मची अफरा-तफरी, मदद के लिए गुहार, आईएस पर शक

पाकिस्तान में 31 मौत, 169 घायल. खदीजा अल-कुबरा मस्जिद में विस्फोट. शिया संप्रदाय से जुड़ है मस्जिद.

Blast in Islamabad Pakistan
इस्लामाबाद के मस्जिद में विस्फोट (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान भीषण बम विस्फोट हुआ. इसमें 31 लोग मारे गए. 169 अन्य लोग घायल हैं. घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हमला किसी आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया था.

इस्लामाबाद की विशाल खदीजा अल-कुबरा मस्जिद में हुए इस बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. टेलीविजन फुटेज और सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में पुलिस और स्थानीय लोगों को घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाते हुए दिखाया गया है.बचाव कर्मियों और घायलों ने भयावह दृश्य का वर्णन किया, जिसमें मस्जिद के कालीन वाले फर्श पर शव और घायल पड़े थे. हुसैन शाह ने बताया कि वह मस्जिद के प्रांगण में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने अचानक एक जोरदार धमाका सुना.

Blast in Islamabad Pakistan
धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली (AP)

उन्होंने कहा, "मुझे तुरंत लगा कि कोई बड़ा हमला हुआ है." फिर वे मस्जिद के अंदर गए तो वहां अफरा-तफरी मची हुई थी—कई घायल चीख-पुकार मचा रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे.

शाह ने बताया कि उन्होंने मस्जिद के अंदर करीब 30 शव गिने, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक प्रतीत हो रही थी. किसी ने भी तुरंत इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन शक पाकिस्तानी तालिबान या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों पर जा रहा है, जिन पर पहले भी शिया उपासकों पर हमले का आरोप लग चुका है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं. पाकिस्तान भर में आतंकवादी समूह अक्सर सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं.

Blast in Islamabad Pakistan
अपने परिजनों को खोजता एक शख्स (AP)

हालांकि इस्लामाबाद में हमले इतने आम नहीं हैं, लेकिन हाल के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा में तेजी आई है, जिसका मुख्य कारण बलूच अलगाववादी समूह और पाकिस्तानी तालिबान (जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से जाना जाता है) को माना जाता है. टीटीपी एक अलग समूह है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का सहयोगी है.

इस्लामिक स्टेट समूह का एक क्षेत्रीय सहयोगी भी देश में सक्रिय रहा है.विस्फोट के बाद शुरुआती तौर पर हताहतों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने नवीनतम आंकड़े दिए.

Blast in Islamabad Pakistan
ाघायलों को ले जाते अस्पतालकर्मी (AP)

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अलग-अलग बयानों में हमले की निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

राष्ट्रपति ने कहा, "निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है. इस कठिन समय में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है."

पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा, "जिम्मेदारों की पहचान करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए." पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी हमले की निंदा की और अधिकारियों से घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

Blast in Islamabad Pakistan
धमाके के बाद निगरानी करते सुरक्षा बल (AP)

शुक्रवार का हमला उस समय हुआ जब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव, जो दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं, शरीफ के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे.

इस्लामाबाद में आयोजित यह कार्यक्रम विस्फोट स्थल से कुछ मील दूर था.एक शीर्ष शिया नेता, राजा नासिर ने खदीजा अल-कुबरा में हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया.

Blast in Islamabad Pakistan
धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली (AP)

उन्होंने कहा, "राजधानी में इस तरह का आतंकवादी कृत्य न केवल मानव जीवन की रक्षा में एक गंभीर विफलता है, बल्कि अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रदर्शन पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है."

उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की क्योंकि इस्लामाबाद के अस्पतालों को घायलों के लिए रक्त की तत्काल आवश्यकता थी.इस्लामाबाद में इससे पहले सबसे घातक हमला 2008 में हुआ था, जब राजधानी के मैरियट होटल को आत्मघाती बम से निशाना बनाया गया था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे. नवंबर में, एक आत्मघाती हमलावर ने इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हमला किया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे.

Blast in Islamabad Pakistan
धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली (AP)

ताजा हमला प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा विद्रोह प्रभावित दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में कई हमलों को अंजाम देने के लगभग एक सप्ताह बाद हुआ है, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे. सेना के अनुसार, उन हमलों का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक "आतंकवादियों" को भी मार गिराया.

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान: शिया मस्जिद में आत्मघाती धमाका

TAGGED:

पाकिस्तान में धमाका
पाकिस्तान में 31 मौत शिया मस्जिद
तालिबान आईएस पर शक
BOMBING AT A SHIITE MOSQUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.