पाकिस्तान में बम लगाकर लड़कियों के स्कूल को उड़ाया, लोगों ने जतायी चिंता

डेरा इस्माइल खान: पाकिस्तान में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने डेरा इस्माइल खान के पास गारा बुड्ढा गांव में एक निर्माणाधीन बालिका प्राथमिक विद्यालय को उड़ा दिया. पाकिस्तानी मीडिया डॉन के अनुसार, विस्फोट तब हुआ जब अज्ञात हमलावरों ने स्कूल की चारदीवारी और कई कक्षाओं के नीचे विस्फोटक लगा दिए. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) में मामला दर्ज किया गया है.

सुबह-सुबह हुए इस विस्फोट ने स्कूल की इमारत को तहस-नहस कर दिया. लगभग पूरी हो चुकी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा. पुलिस ने बताया कि बाद में बम निरोधक इकाई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सबूत इकट्ठा किए और नुकसान की गंभीरता का आकलन किया. विस्फोट की घटना के बाद निवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है.

बम विस्फोट के पीछे का किसकी साजिश है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है. इस हमले ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोग लड़कियों की शिक्षा पर इस हमले की निंदा कर रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि प्रांतीय अधिकारी न केवल स्कूल का तुरंत पुनर्निर्माण करें, बल्कि क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों की पर्याप्त सुरक्षा भी सुनिश्चित करें.

निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे प्रदर्शन करेंगे. एक स्थानीय बुजुर्ग ने कहा, "यह सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं है, यह हमारी बेटियों के भविष्य पर हमला है."