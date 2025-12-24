ETV Bharat / international

तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले बांग्लादेश में बम धमाका, एक शख्स की मौत

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले ढाका में बम धमाका हुआ है.

Blast
तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले बांग्लादेश में बम धमाका (ANI)
author img

By ANI

Published : December 24, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
ढाका: देश निकाला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले ढाका में फिर से हिंसा भड़क गई. जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को राजधानी के मोगबाजार चौराहे पर बांग्लादेश मुक्तिजोधा संसद सेंट्रल कमांड के पास एक जबरदस्त बम धमाके में एक आदमी मारा गया.

न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस हवाले से कहा कि अनजान हमलावरों ने शाम करीब 7 बजे मोगबाजार फ्लाईओवर से एक बम फेंका, जो नीचे सड़क पर गिरा. जिससे एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक बम पास के फ्लाईओवर से फेंका गया था. संदिग्ध की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. मरने वाले का नाम सियाम बताया जा रहा है.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रहमान के दौरे से पहले शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. पूर्व प्रेसिडेंट जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो पिछले 15 सालों से देश निकाला में हैं, बांग्लादेश के चुनावों से मुश्किल से एक महीने पहले ढाका लौट रहे हैं.

रहमान का घर वापसी पर स्वागत की तैयारियां जारी
इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लगभग 17 साल के देश निकाला के बाद बांग्लादेश पहुंच रहे अपने लीडर तारिक रहमान का घर वापसी पर स्वागत करने के लिए सपोर्टर इकट्ठा करने में जुटी है. BNP लीडर का यह ताकत दिखाने का काम ऐसे समय में हो रहा है जब रहमान को फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है.

तारिक रहमान की लंदन से वापसी ऐसे समय में हो रही है जब उनकी BNP पिछले साल स्टूडेंट्स की लीडरशिप में हुए विद्रोह में अपनी कट्टर दुश्मन, लंबे समय से प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद बढ़त पर है. bdnews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान और उनके साथी 25 दिसंबर की सुबह विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ़्लाइट से लंदन से ढाका पहुंचने वाले हैं.

नॉर्मल एयरपोर्ट ऑपरेशन जारी
एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि यह टेम्पररी रोक इसलिए है, ताकि बिजी समय के दौरान नॉर्मल एयरपोर्ट ऑपरेशन जारी रह सके. एयरलाइंस ने उस दिन यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में काफी पहले पहुंचने की सलाह दी है.

