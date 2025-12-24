तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले बांग्लादेश में बम धमाका, एक शख्स की मौत

ETV Bharat / international

तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले बांग्लादेश में बम धमाका ( ANI )

By ANI 2 Min Read

ढाका: देश निकाला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान के दौरे से ठीक पहले ढाका में फिर से हिंसा भड़क गई. जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को राजधानी के मोगबाजार चौराहे पर बांग्लादेश मुक्तिजोधा संसद सेंट्रल कमांड के पास एक जबरदस्त बम धमाके में एक आदमी मारा गया. न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस हवाले से कहा कि अनजान हमलावरों ने शाम करीब 7 बजे मोगबाजार फ्लाईओवर से एक बम फेंका, जो नीचे सड़क पर गिरा. जिससे एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक बम पास के फ्लाईओवर से फेंका गया था. संदिग्ध की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. मरने वाले का नाम सियाम बताया जा रहा है. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रहमान के दौरे से पहले शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. पूर्व प्रेसिडेंट जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो पिछले 15 सालों से देश निकाला में हैं, बांग्लादेश के चुनावों से मुश्किल से एक महीने पहले ढाका लौट रहे हैं.