सीरियाः नमाज के दौरान मस्जिद में बम धमाका, 6 लोगों की मौत, कई घायल

सुरक्षा सूत्रों के हवाले से 'साना' ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिलते हैं कि मस्जिद के अंदर विस्फोटक लगाए गए थे. अधिकारी हमले के दोषियों की तलाश कर रहे हैं. सीरियाई आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मस्जिद के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है.

इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद होम्स के वादी अल-धहब इलाके में स्थित है, जो कि एक मुख्य रूप से अलावी (Alawite) बहुल क्षेत्र है. होम्स सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है.

बेरूत: सीरिया के होम्स शहर में स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए बम धमाके में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए. सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी (SANA) द्वारा जारी तस्वीरों में मस्जिद के कालीनों पर खून के धब्बे, दीवारों में छेद, टूटी हुई खिड़कियां और आग से हुआ नुकसान दिखाई दे रहा है.

सीरिया में पिछले कुछ हफ़्तों में कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है. लंबे समय से चले आ रहे सांप्रदायिक, जातीय और राजनीतिक मतभेद देश को अस्थिर कर रहे हैं, भले ही बड़े पैमाने पर जारी जंग अब शांत हो गई है. पिछले साल, अब अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम द्वारा किए गए हमलों में राष्ट्रपति बशर अल-असद के पतन के बाद से देश ने कई सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं.

बशर अल-असद, जो खुद अलावी समुदाय से थे, देश छोड़कर रूस भाग गए थे. उनके समुदाय के लोगों को अब चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. मार्च में, असद के समर्थकों द्वारा सुरक्षा बलों पर किए गए घात लगाकर हमले के बाद कई दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश अलावी समुदाय के थे.

सोमवार को, सीरियाई सरकारी बलों और कुर्द नेतृत्व वाले लड़ाकों (सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज) के बीच उत्तरी शहर अलेप्पो के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में रुक-रुक कर झड़पें हुईं. इस हिंसा के कारण स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और नागरिकों को घरों के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, तनाव कम करने के प्रयासों के बीच देर शाम दोनों पक्षों द्वारा युद्धविराम (ceasefire) की घोषणा की गई.

