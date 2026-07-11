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वियतनाम में भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा, फु क्वोक द्वीप के पास पलटी नाव, बचाव अभियान जारी

हनोई: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव शनिवार को पलट गई. हनोई में भारतीय दूतावास ने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है. भारतीय मिशन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा घटना की सटीक जानकारी का पता लगाया जा रहा है.

दूतावास ने एक्स पोस्ट में कहा, "एक दुखद घटना में, कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव वियतनाम में फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई."

पोस्ट में कहा गया है कि जानकारी और मदद देने के लिए हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) में भारत के कॉन्सुलेट जनरल और हनोई स्थित दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.