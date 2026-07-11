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वियतनाम में भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा, फु क्वोक द्वीप के पास पलटी नाव, बचाव अभियान जारी

हनोई में भारतीय दूतावास ने कहा कि कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव वियतनाम में फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई.

Boat carrying several Indian tourists capsized near Phu Quoc Island in Vietnam
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 3:34 PM IST

1 Min Read
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हनोई: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव शनिवार को पलट गई. हनोई में भारतीय दूतावास ने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है. भारतीय मिशन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा घटना की सटीक जानकारी का पता लगाया जा रहा है.

दूतावास ने एक्स पोस्ट में कहा, "एक दुखद घटना में, कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव वियतनाम में फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई."

पोस्ट में कहा गया है कि जानकारी और मदद देने के लिए हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) में भारत के कॉन्सुलेट जनरल और हनोई स्थित दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

प्रभावित परिवारों को जानकारी और मदद देने के लिए, हो ची मिन्ह सिटी में भारत के कॉन्सुलेट जनरल में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका संपर्क नंबर है-

  • +84 36 281 7930
  • +84 91 552 37 14
  • +84 33 452 0414

इसी प्रकार हनोई में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और +84 91 308 9165 पर संपर्क किया जा सकता है.

भारतीय दूतावास ने कहा कि वे किसी भी सहायता और पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं.

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