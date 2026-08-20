बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए
बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है.
By PTI
Published : August 20, 2026 at 6:57 PM IST
ढाका : सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर गुरुवार को देश के नये राष्ट्रपति चुने गए. देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किए.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया.
उन्होंने कहा कि आलमगीर को 255 मत मिले, जबकि ओली अहमद को 88 मत प्राप्त हुए. उन्होंने बताया कि कुल 349 पंजीकृत मतदाताओं में से 343 ने मतदान किया जबकि छह सांसदों ने मतदान नहीं किया. वोट न डालने वालों में बीएनपी सांसद मिर्ज़ा अब्बास और मुस्तफ़ा कमाल पाशा, निर्दलीय सांसद रूमीन फरहाना, जमात सांसद गाज़ी नज़रुल इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के सांसद ओली उल्लाह शामिल हैं.
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शुक्रवार शाम बंगभवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे.
यह 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा पहला चुनाव है जिसमें मुकाबला हुआ है. इस पद के लिए पिछले कुछ दशकों में आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध चयन होता रहा है. संसद में वोटिंग के ज़रिए पिछला राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था.
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था.
बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, पद खाली होने के 90 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है. 15 से ज़्यादा सालों तक फखरुल ने बीएनपी में प्रभावी रूप से "नंबर दो" की भूमिका निभाई. वे पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेक्रेटरी जनरल रहने वाले नेता और पार्टी के सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरों में से एक बने. बीएनपी के मुश्किल दौर में, जब तारिक रहमान लंदन में निर्वासित थे और उनकी मां व पूर्व बीएनपी प्रमुख खालिदा ज़िया जेल, नज़रबंदी या लंबी बीमारी का सामना कर रही थीं, तब फखरुल बांग्लादेश में मौजूद वरिष्ठ नेता के तौर पर उभरे.
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