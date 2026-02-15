ETV Bharat / international

बांग्लादेश में मंगलवार से 'रहमान राज': पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता

बांग्लादेश में कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होगा, जिसमें शामिल होने के लिए भारत सहित 13 देशों को निमंत्रण भेजा गया है.

मुहम्मद यूनुस और तारिक रहमान. (ANI)
By ANI

Published : February 15, 2026 at 1:54 PM IST

ढाकाः बांग्लादेश आम चुनाव में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) ने 300 में से 209 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है. पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार मंगलवार को शपथ लेने वाली है. बांग्लादेश के दैनिक समाचार पत्र 'प्रथम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत, चीन और पाकिस्तान सहित 13 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है.

राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, अब तक आमंत्रित देशों की सूची में भारत, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं. नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा.

इससे पहले, शनिवार को बीएनपी नेता एएनएम एहसानुल हक मिलन ने उम्मीद जताई थी कि आगामी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा. उन्होंने पार्टी की समावेशी विदेश नीति "सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं" पर भी जोर दिया.

ढाका में पत्रकारों से बात करते हुए, मिलन ने दक्षिण एशियाई नेताओं को आमंत्रित करने के सवाल पर कहा, "मुझे ठीक से नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे सभी को बुलाएंगे. पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाना चाहिए, यह एक सामान्य शिष्टाचार है. आयोजक ऐसा जरूर करेंगे. मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया हमारे साथ होगी."

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, बीएनपी (BNP) ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश और अपनी पार्टी के नेतृत्व को मिली मान्यता के लिए आभार व्यक्त किया. पार्टी ने कहा, "माननीय @narendramodi, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. राष्ट्रीय चुनावों में बीएनपी की निर्णायक जीत दिलाने में तारिक रहमान के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं. यह परिणाम उस विश्वास और भरोसे को दर्शाता है जो बांग्लादेश की जनता ने हमारे नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिखाया है."

इससे पहले, बांग्लादेश के नेतृत्व में आए इस बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को हार्दिक बधाई दी थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने संदेश में, मोदी ने रहमान को बधाई देते हुए लिखा:

"बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं. यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं."

बता दें कि 12 फरवरी 2026 को हुए बांग्लादेश के आम चुनावों ने देश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दिया है. लंबे समय तक सत्ता में रहीं नेता शेख हसीना को 2024 के बड़े जन-आंदोलनों के बाद हटाए जाने के बाद, यह पहला चुनाव था. तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में भारी बहुमत हासिल किया है. वहीं, 'जमात-ए-इस्लामी' गठबंधन मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा है.

