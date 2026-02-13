ETV Bharat / international

बांग्लादेश की सत्ता पर BNP का कब्जा; कौन हैं तारिक रहमान जो बनने जा रहे प्रधानमंत्री?

हैदराबाद: 17 साल बांग्लादेश से दूर लंदन में रहकर 25 दिसंबर-2025 को स्वदेश लौटे तारिक रहमान ने देश की राजनीति में 2 महीने में ही बड़ी सफलता हासिल की है. बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन अब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. दरअसल, गुरुवार को हुए 13वें राष्ट्रीय चुनाव में तारिक के नेतृत्व में BNP ने प्रचंड जीत हासिल की है. पार्टी को 209 सीटों पर जीत मिली, जबकि प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी मात्र 70 सीट ही जीत सकी.

कौन हैं तारिक रहमान: तारिक रहमान, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेगम खालिदा जिया और शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. तारिक का जन्म 20 नवंबर 1965 को हुआ था. उनका जीवन बांग्लादेश के उद्भव, स्थापना और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय से जुड़ा हुआ है. दरअसल, उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नायक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की घोषणा की. साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) का गठन किया और देश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की.

बांग्लादेश की आजादी की जंग के सबसे कम उम्र के सिपाही रहे तारिक: रहमान ने बांग्लादेश के मुक्ति संघर्षों और राजनीतिक उथल-पुथल को देखा है. साथ ही उनका हिस्सा भी रहे हैं. बचपन में उन्होंने अपनी मां बेगम खालिदा जिया के साथ बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को करीब से देखा. युद्ध के दौरान, जब उनके पिता ने मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और देश को मुक्त कराने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया, तो तारिक को उनकी मां और उनके भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था. वे बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ने वाले सबसे कम उम्र के युद्धबंदियों में से एक थे.

तारिक की मां 3 बार रहीं प्रधानमंत्री: तारिक की मां बेगम खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थीं, जो एक रिकॉर्ड है. तारिक का एक छोटा भाई है जिसका नाम अराफात रहमान है. तारिक की शादी डॉ. जुबैदा रहमान से हुई है, जो दिवंगत रियर एडमिरल महबूब अली खान की बेटी हैं. महबूब अली खान बांग्लादेश नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे और बाद की सरकारों में दूरसंचार मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे थे. जुबैदा रहमान हृदय रोग विशेषज्ञ हैं तारिक और जुबैदा की शादी 3 फरवरी 1994 को हुई था. उनकी एक बेटी है जिसका नाम जैमा जर्नाज रहमान है.

अरस्तू-कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं तारिक रहमान: तारिक रहमान ने ढाका के शाहीन हाई स्कूल और कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की, जो मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए एक संस्थान है. एसएससी और एचएससी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में उच्च शिक्षा प्राप्त की. वहां उन्होंने सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टेयर और कार्ल मार्क्स जैसे राजनीतिक विचारकों पर अध्ययन किया. तारिक छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे. पढ़ाई पूरी करने के बाद तारिक ने उद्यमशीलता के क्षेत्र में कदम रखा और कपड़ा-कृषि आधारित व्यवसाय स्थापित किए.

हथियार और गोला-बारूद की तस्करी के आरोप: 2004 में, चटगांव के अधिकारियों ने हथियारों और गोला-बारूद से लदे 10 ट्रक जब्त किए थे. तब आरोप लगे थे कि तारिक रहमान प्रतिबंधित संगठनों के लिए हथियारों की तस्करी कर रहे हैं. हालांकि बीएनपी ने इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था. सालों की कानूनी कार्यवाही के बाद, 18 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने घटना से जुड़े कई प्रमुख आरोपियों को बरी कर दिया था.

2004 ढाका ग्रेनेड हमला: 21 अगस्त 2004 को ढाका में शेख हसीना की अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड से हमला हुआ था. इसमें 24 लोग मारे गए और लगभग 300 घायल हुए थे. शुरुआती जांच में तारिक रहमान को संदिग्धों की सूची में नहीं रखा गया था. हालांकि, 2009 में अवामी लीग की सरकार ने उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था. 2011 तक उन पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए और 2018 में एक विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बीएनपी ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया. इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने तारिक रहमान और कई अन्य लोगों को इस मामले में बरी कर दिया.

हवा भवन विवाद: तारिक रहमान और कई बीएनपी नेताओं पर हवा भवन के जरिए व्यापारियों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से रिश्वत लेने और विदेश में धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था. बांग्लादेश के भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग (एसीसी), संयुक्त राज्य अमेरिका में एफबीआई और सिंगापुर की अदालतों की ओर से इसकी जांच की गई. 2010 में, बांग्लादेश में रिश्वतखोरी और धन की हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद, 20 मार्च 2025 को, उच्च न्यायालय ने तारिक रहमान और मामून दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.