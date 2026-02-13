ETV Bharat / international

बांग्लादेश की सत्ता पर BNP का कब्जा; कौन हैं तारिक रहमान जो बनने जा रहे प्रधानमंत्री?

बांग्लादेश चुनाव 2026 में तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP ने प्रचंड जीत हासिल की है, पार्टी ने 209 सीटों पर कब्जा जमाया है.

बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मीडिया से बात करते BNP अध्यक्ष तारिक रहमान. (Photo Credit; AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 3:46 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 3:53 PM IST

हैदराबाद: 17 साल बांग्लादेश से दूर लंदन में रहकर 25 दिसंबर-2025 को स्वदेश लौटे तारिक रहमान ने देश की राजनीति में 2 महीने में ही बड़ी सफलता हासिल की है. बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन अब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. दरअसल, गुरुवार को हुए 13वें राष्ट्रीय चुनाव में तारिक के नेतृत्व में BNP ने प्रचंड जीत हासिल की है. पार्टी को 209 सीटों पर जीत मिली, जबकि प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी मात्र 70 सीट ही जीत सकी.

कौन हैं तारिक रहमान: तारिक रहमान, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेगम खालिदा जिया और शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. तारिक का जन्म 20 नवंबर 1965 को हुआ था. उनका जीवन बांग्लादेश के उद्भव, स्थापना और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय से जुड़ा हुआ है. दरअसल, उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नायक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की घोषणा की. साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) का गठन किया और देश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की.

बांग्लादेश की आजादी की जंग के सबसे कम उम्र के सिपाही रहे तारिक: रहमान ने बांग्लादेश के मुक्ति संघर्षों और राजनीतिक उथल-पुथल को देखा है. साथ ही उनका हिस्सा भी रहे हैं. बचपन में उन्होंने अपनी मां बेगम खालिदा जिया के साथ बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को करीब से देखा. युद्ध के दौरान, जब उनके पिता ने मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और देश को मुक्त कराने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया, तो तारिक को उनकी मां और उनके भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था. वे बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ने वाले सबसे कम उम्र के युद्धबंदियों में से एक थे.

तारिक की मां 3 बार रहीं प्रधानमंत्री: तारिक की मां बेगम खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थीं, जो एक रिकॉर्ड है. तारिक का एक छोटा भाई है जिसका नाम अराफात रहमान है. तारिक की शादी डॉ. जुबैदा रहमान से हुई है, जो दिवंगत रियर एडमिरल महबूब अली खान की बेटी हैं. महबूब अली खान बांग्लादेश नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे और बाद की सरकारों में दूरसंचार मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे थे. जुबैदा रहमान हृदय रोग विशेषज्ञ हैं तारिक और जुबैदा की शादी 3 फरवरी 1994 को हुई था. उनकी एक बेटी है जिसका नाम जैमा जर्नाज रहमान है.

अरस्तू-कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं तारिक रहमान: तारिक रहमान ने ढाका के शाहीन हाई स्कूल और कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की, जो मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए एक संस्थान है. एसएससी और एचएससी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में उच्च शिक्षा प्राप्त की. वहां उन्होंने सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टेयर और कार्ल मार्क्स जैसे राजनीतिक विचारकों पर अध्ययन किया. तारिक छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे. पढ़ाई पूरी करने के बाद तारिक ने उद्यमशीलता के क्षेत्र में कदम रखा और कपड़ा-कृषि आधारित व्यवसाय स्थापित किए.

हथियार और गोला-बारूद की तस्करी के आरोप: 2004 में, चटगांव के अधिकारियों ने हथियारों और गोला-बारूद से लदे 10 ट्रक जब्त किए थे. तब आरोप लगे थे कि तारिक रहमान प्रतिबंधित संगठनों के लिए हथियारों की तस्करी कर रहे हैं. हालांकि बीएनपी ने इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था. सालों की कानूनी कार्यवाही के बाद, 18 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने घटना से जुड़े कई प्रमुख आरोपियों को बरी कर दिया था.

2004 ढाका ग्रेनेड हमला: 21 अगस्त 2004 को ढाका में शेख हसीना की अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड से हमला हुआ था. इसमें 24 लोग मारे गए और लगभग 300 घायल हुए थे. शुरुआती जांच में तारिक रहमान को संदिग्धों की सूची में नहीं रखा गया था. हालांकि, 2009 में अवामी लीग की सरकार ने उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था. 2011 तक उन पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए और 2018 में एक विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बीएनपी ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया. इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने तारिक रहमान और कई अन्य लोगों को इस मामले में बरी कर दिया.

हवा भवन विवाद: तारिक रहमान और कई बीएनपी नेताओं पर हवा भवन के जरिए व्यापारियों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से रिश्वत लेने और विदेश में धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था. बांग्लादेश के भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग (एसीसी), संयुक्त राज्य अमेरिका में एफबीआई और सिंगापुर की अदालतों की ओर से इसकी जांच की गई. 2010 में, बांग्लादेश में रिश्वतखोरी और धन की हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद, 20 मार्च 2025 को, उच्च न्यायालय ने तारिक रहमान और मामून दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

धन की हेराफेरी का मामला: जून 2007 में, भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग (एसीसी) ने तारिक रहमान और उनके सहयोगी गियासुद्दीन अल मामून के खिलाफ धन की हेराफेरी का मामला दर्ज किया. निचली अदालत ने 2013 में तारिक को बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 2016 में इस फैसले को पलटते हुए उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई. हालांकि, दिसंबर 2024 में उच्च न्यायालय ने तारिक और मामून दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

अवैध संपत्ति संचय (2007-2025): तारिक रहमान, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और उनकी मां खालिदा जिया पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था. ढाका की एक अदालत ने तारिक को 9 साल और जुबैदा को 3 साल की जेल की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना और संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए. अक्टूबर 2024 में, जुबैदा की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया. 28 मई 2025 को उच्च न्यायालय ने तारिक और जुबैदा दोनों को भी बरी कर दिया.

जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार विवाद: 2008 में, तारिक रहमान और उनकी मां, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. आरोप था कि जिया अनाथालय ट्रस्ट की रकम का निजी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया. मुकदमा 2011 में शुरू हुआ और 8 फरवरी 2018 को ढाका की एक अदालत ने खालिदा जिया को 5 साल और तारिक रहमान को 10 साल की सजा सुनाई.

चूंकि तारिक ब्रिटेन में रह रहे थे, इसलिए उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. इस फैसले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. बीएनपी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि अवामी लीग ने इसे एक उचित कानूनी कदम बताया. 15 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय ने खालिदा जिया, तारिक रहमान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

तारिक को क्यों कहते हैं ढाका का 'डार्क प्रिंस': तारिक रहमान को डार्क प्रिंस भी कहा जाता है. दरअसल, 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग की एक केबल (गुप्त संदेश) में रहमान को इस नाम से संबोधित किया गया था, जिसे बाद में विकिलीक्स ने रिलीज किया था. केबल में बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा में तारिक रहमान के शामिल होने का उल्लेख किया गया था.

तारिक रहमान को क्यों कहा जाता है शैडो PMO: साल 2001 से 2006 तक बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के गठबंधन वाली सरकार में प्रधानमंत्री तो खालिदा जिया थीं लेकिन, फरमान तारिक रहमान का ही माना जाता था. तारिक रहमान उस समय हवा भवन से काम करते थे, जिसे शैडो PMO कहा जाता था, जो दो मंजिला एक भवन था.

कितनी बड़ी है बांग्लादेश की संसद: बांग्लादेश में एक सदनीय संसद है, जिसमें कुल 350 सदस्य होते हैं. इनमें से 300 सांसद राष्ट्रीय चुनाव के जरिए एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं. इनको जनता अपना वोट देकर चुनती है. 151 सीट जीतने वाले दल या गठबंधन की सरकार बनती है. इनका कार्यकाल 5 साल का होता है. सदन में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं. इनका चयन सत्तारूढ़ दल या गठबंधन करता है. बांग्लादेश चुनाव 2026 में 299 सीटों पर मतदान हुआ. जिसमें से 209 सीटें बीएनपी और 70 सीटें जमात के खाते में गईं. अन्य पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की.

