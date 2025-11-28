ETV Bharat / international

‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत 'बेहद गंभीर': आलमगीर

खालिदा जिया को रविवार रात को अस्पताल ले जाया गया, जब सीने में इन्फेक्शन उनके दिल और फेफड़ों तक फैल गया.

ex pm Khaleda Zia
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (file photo-AP)
PTI

November 28, 2025

ढाका : ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ (BNP) की अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सेहत ‘बेहद गंभीर’ है. उनके एक करीबी सहयोगी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

खालिदा जिया (80) के सीने में संक्रमण के कारण हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित होने पर उन्हें रविवार की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के हवाले से कहा, ‘‘कल रात चिकित्सकों ने बताया कि उनकी (खालिदा जिया की) शारीरिक स्थिति बेहद गंभीर है.’’

बीएनपी ने पार्टी अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद विशेष प्रार्थनाएं आयोजित कीं. आलमगीर ने कहा, ‘‘हमने देश भर के लोगों से जुमे की नमाज के बाद ‘लोकतंत्र की जननी’ बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगने का आग्रह किया है. हम दुआ करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौट आएं और उन्हें देश के लिए काम करने का अवसर मिले.’’

बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जिया-उर रहमान की पत्नी खालिदा जिया, यकृत और गुर्दे की समस्याओं, मधुमेह, गठिया तथा आंखों से संबंधित बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य जटिलताओं से पीड़ित हैं.

उनके इकलौते बेटे एवं बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे हैं. उनके दूसरे बेटे अराफात रहमान की 2025 में हृदयाघात से मृत्यु हो गई.

छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को गिराने के बाद बांग्लादेश के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में बीएनपी अग्रणी पार्टी के रूप में उभरी है. जिया, चार महीने तक बेहतर चिकित्सा उपचार कराने के बाद इस साल छह मई को लंदन से देश लौटीं.

