‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत 'बेहद गंभीर': आलमगीर

ढाका : ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ (BNP) की अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सेहत ‘बेहद गंभीर’ है. उनके एक करीबी सहयोगी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

खालिदा जिया (80) के सीने में संक्रमण के कारण हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित होने पर उन्हें रविवार की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के हवाले से कहा, ‘‘कल रात चिकित्सकों ने बताया कि उनकी (खालिदा जिया की) शारीरिक स्थिति बेहद गंभीर है.’’

बीएनपी ने पार्टी अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद विशेष प्रार्थनाएं आयोजित कीं. आलमगीर ने कहा, ‘‘हमने देश भर के लोगों से जुमे की नमाज के बाद ‘लोकतंत्र की जननी’ बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगने का आग्रह किया है. हम दुआ करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौट आएं और उन्हें देश के लिए काम करने का अवसर मिले.’’

बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जिया-उर रहमान की पत्नी खालिदा जिया, यकृत और गुर्दे की समस्याओं, मधुमेह, गठिया तथा आंखों से संबंधित बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य जटिलताओं से पीड़ित हैं.