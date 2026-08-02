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इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 41 लापता

पांच की मौत हो चुकी है. तलाशी अभियान जारी. 271 यात्री थे सवार.

Fire in Ferry
जहाज में लगी आग (AIR)
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By AP (Associated Press)

Published : August 2, 2026 at 5:24 PM IST

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जावा (इंडोनेशिया) : इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक पैसेंजर जहाज में आग लग गई. 40 से अधिक लोग लापता हैं. पांच से अधिक के मरने की खबर है. इंडोनेशिया की रेस्क्यू एजेंसी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक जहाज पर 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. 225 लोगों को बचा लिया गया है. अन्य लोगों की तलाश जारी है.

नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के जारी किए गए फुटेज में फेरी के एक तरफ से घना काला धुआं निकलता और पूरे जहाज में फैलता हुआ दिखाई दिया. वहीं, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप्स पर वायरल हो रहे वीडियो में डरे-सहमे यात्री (जिनमें से ज़्यादातर ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी) डेक और जहाज के ऊपरी हिस्सों पर बचाव का इंतजार करते हुए झुंड में दिखे. कुछ लोग जलते हुए जहाज से निकलती नारंगी लपटों और काले धुएं के बीच समुद्र में कूदते हुए भी नजर आए.

बासारनास ने एक बयान में कहा कि फेरी ऑपरेटर, पीटी एटोसिम लैम्पंग पेलायरन ने घटना के लगभग एक घंटे बाद सुराबाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस को इसकी सूचना दी. बयान के अनुसार, कंपनी को फेरी के कैप्टन से जानकारी मिली थी कि मदुरा द्वीप के उत्तरी सिरे के पास जहाज में आग लग गई है, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया.

आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया और इसकी जांच जारी रही. खोज और बचाव दल ने सुराबाया से एक बचाव पोत भेजा, हालांकि अधिकारियों का अनुमान था कि घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग छह घंटे लगेंगे.

सुमेनेप बचाव केंद्र से एक नाव को घटनास्थल की ओर भेजा गया, लेकिन खराब मौसम और ऊंची लहरों के कारण वह बाद में किनारे लौट आई. इंडोनेशियाई नौसेना ने भी सहायता के लिए एक युद्धपोत तैनात किया.

160 मीटर (525 फीट) लंबी और 25 मीटर (82 फीट) चौड़ी यह नौका सुराबाया-मकासार मार्ग पर चलती है, जिसमें आमतौर पर लगभग 40 घंटे लगते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू यात्रियों और जावा और सुलावेसी के बीच माल परिवहन के लिए किया जाता है.

इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जहां नौकाएं यात्रा का एक आम साधन हैं. यहां नियमित रूप से आपदाएं होती रहती हैं, जिनका कारण अक्सर सुरक्षा व्यवस्था में कमी को माना जाता है.

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