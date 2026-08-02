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इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 41 लापता

जावा (इंडोनेशिया) : इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक पैसेंजर जहाज में आग लग गई. 40 से अधिक लोग लापता हैं. पांच से अधिक के मरने की खबर है. इंडोनेशिया की रेस्क्यू एजेंसी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक जहाज पर 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. 225 लोगों को बचा लिया गया है. अन्य लोगों की तलाश जारी है.

नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के जारी किए गए फुटेज में फेरी के एक तरफ से घना काला धुआं निकलता और पूरे जहाज में फैलता हुआ दिखाई दिया. वहीं, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप्स पर वायरल हो रहे वीडियो में डरे-सहमे यात्री (जिनमें से ज़्यादातर ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी) डेक और जहाज के ऊपरी हिस्सों पर बचाव का इंतजार करते हुए झुंड में दिखे. कुछ लोग जलते हुए जहाज से निकलती नारंगी लपटों और काले धुएं के बीच समुद्र में कूदते हुए भी नजर आए.

बासारनास ने एक बयान में कहा कि फेरी ऑपरेटर, पीटी एटोसिम लैम्पंग पेलायरन ने घटना के लगभग एक घंटे बाद सुराबाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस को इसकी सूचना दी. बयान के अनुसार, कंपनी को फेरी के कैप्टन से जानकारी मिली थी कि मदुरा द्वीप के उत्तरी सिरे के पास जहाज में आग लग गई है, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया.

आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया और इसकी जांच जारी रही. खोज और बचाव दल ने सुराबाया से एक बचाव पोत भेजा, हालांकि अधिकारियों का अनुमान था कि घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग छह घंटे लगेंगे.