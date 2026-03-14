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एम्स्टर्डम में यहूदी स्कूल के बाहर धमाका, कोई घायल नहीं

एम्स्टर्डम की मेयर फेम्के हालसेमा ने इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया है. उन्होंने कहा कि एम्स्टर्डम में यहूदी लोग लगातार बढ़ती यहूदी-विरोधी घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया.

ब्रुसेल्स (बेल्जियम) : नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शनिवार तड़के यहूदी समुदाय से जुड़े एक स्कूल में विस्फोट हुआ. हालांकि विस्फोट से कोई घायल नहीं हुआ.

मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह घटना इस हफ़्ते बेल्जियम के शहर लीज और डच पोर्ट शहर रॉटरडैम में सिनेगॉग के सामने रात में हुए हमलों के बाद हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और आग पर जल्द काबू पा लिया गया.

किसने ली हमले की जिम्मदारी?

बाद में पुलिस ने रॉटरडैम में एक अन्य सिनेगॉग के पास एक कार में सवार चार किशोरों को हिरासत में लिया। वहीं, नीदरलैंड के एक यहूदी संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि एक इस्लामवादी समूह ने रॉटरडैम विस्फोट का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है. दूसरी तरफ संगठन का कहना है कि इसी समूह ने सप्ताह की शुरुआत में बेल्जियम के लीज शहर में एक सिनेगॉग पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी.

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