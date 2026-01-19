ETV Bharat / international

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जोरदार धमाका, कम से कम 7 लोगों की मौत...दर्जनों घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By AFP 2 Min Read

काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को शाहर-ए-नव इलाके में हुए धमाके में कम से कम सात लोग मारे गए. इस धमाके में कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं. खबर के मुताबिक, यह धमाका एक होटल में हुआ है. इस धमाके में एक अफगान सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की खबर है और दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. काबुल में एक अस्पताल चलाने वाले एक एनजीओ ने बताया कि धमाका सेंट्रल काबुल में हुआ, जिसमें सात लोग मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. समाचार एजेंसी एएफपी के एक पत्रकार ने कहा कि, यह धमाका शाहर-ए-नव इलाके में फूल बेचने वालों के लिए मशहूर एक गली में हुआ. इटैलियन NGO इमरजेंसी ने कहा कि, ब्लास्ट के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाए गए सात लोगों ने दम तोड़ दिया था. वहीं, 13 दूसरे लोगों को सर्जिकल डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है. एनजीओ के कंट्री डायरेक्टर डेजान पैनिक ने एक बयान में कहा है कि, ब्लास्ट में घायलों में चार औरतें और एक बच्चा शामिल है.