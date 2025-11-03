ETV Bharat / international

मिसाइल से तबाह अस्पताल को 10 करोड़ डॉलर का दान, ईरान-इजराइल वॉर में बर्बाद हुआ था अस्पताल

कनाडाई-इजराइली अरबपति सिल्वन एडम्स ने रविवार को इजराइली कैबिनेट की बैठक के दौरान सोरोका यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को इस दान की घोषणा की.

इजराइली-कनाडाई अरबपति सिल्वन एडम्स, 25 जनवरी, 2020 को तेल अवीव, इजराइल में तेल अवीव ग्रां प्री 2020 के जूडो फाइनल में पदक समारोह के दौरान इजराइली राष्ट्रगान गाते हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 3, 2025 at 11:38 AM IST

यरूशलम: कनाडाई-इजराइली अरबपति सिल्वन एडम्स ने रविवार को कहा कि वह जून में ईरानी मिसाइल से भारी नुकसान झेलने वाले एक इजराइली अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ डॉलर का दान दे रहे हैं.

एडम्स ने इजराइली कैबिनेट की बैठक के दौरान सोरोका यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को इस दान की घोषणा की. दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित सोरोका पर 19 जून को एक मिसाइल से हमला हुआ था, जब ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध का चरम था.

एडम्स ने कहा, "ईरान को हमारा जवाब है कि हम फिर से बड़ा और बेहतर निर्माण करें," "जिस जगह मिसाइलें गिरी थीं, उसी जगह हम नेगेव की राजधानी बीर्शेबा में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे, जो मध्य पूर्व के सबसे उन्नत अस्पतालों में से एक होगा."

यह दान दक्षिणी इजराइल में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए एक व्यापक 1 अरब शेकेल ($30 करोड़) की पहल का हिस्सा है. इसमें अस्पताल में एक नए मजबूत टावर का निर्माण भी शामिल है. लागत एडम्स के दान, सरकार और इजराइली स्वास्थ्य बीमा कंपनी क्लैलिट हेल्थ सर्विसेज के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी.

एडम्स, जिन्होंने इजराइल में कई मुद्दों का समर्थन किया है. इनमें से कई खेल, चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित हैं. इजराइल प्रीमियर टेक साइकिलिंग टीम के सह-मालिक हैं, जिसने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह अपना नाम बदल रही है और अपनी राष्ट्रीय पहचान से दूर जा रही है.

इटली में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों की चिंताओं के कारण एक रेस से बाहर रखे जाने और गाजा में इजराइल के युद्ध को लेकर टीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण स्पेनिश वुल्टा में बार-बार बाधा पड़ने के बाद, टीम ने यह कदम उठाया. उस समय, एडम्स ने कहा था कि वह अब टीम में "सक्रिय भूमिका" नहीं निभाएंगे.

