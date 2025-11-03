ETV Bharat / international

मिसाइल से तबाह अस्पताल को 10 करोड़ डॉलर का दान, ईरान-इजराइल वॉर में बर्बाद हुआ था अस्पताल

इजराइली-कनाडाई अरबपति सिल्वन एडम्स, 25 जनवरी, 2020 को तेल अवीव, इजराइल में तेल अवीव ग्रां प्री 2020 के जूडो फाइनल में पदक समारोह के दौरान इजराइली राष्ट्रगान गाते हुए. ( AP )

यरूशलम: कनाडाई-इजराइली अरबपति सिल्वन एडम्स ने रविवार को कहा कि वह जून में ईरानी मिसाइल से भारी नुकसान झेलने वाले एक इजराइली अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ डॉलर का दान दे रहे हैं. एडम्स ने इजराइली कैबिनेट की बैठक के दौरान सोरोका यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को इस दान की घोषणा की. दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित सोरोका पर 19 जून को एक मिसाइल से हमला हुआ था, जब ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध का चरम था. एडम्स ने कहा, "ईरान को हमारा जवाब है कि हम फिर से बड़ा और बेहतर निर्माण करें," "जिस जगह मिसाइलें गिरी थीं, उसी जगह हम नेगेव की राजधानी बीर्शेबा में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे, जो मध्य पूर्व के सबसे उन्नत अस्पतालों में से एक होगा."