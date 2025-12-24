‘सबसे बड़े भगोड़े’ ललित मोदी और विजय माल्या लंदन पार्टी वीडियो में कैद
ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर हुई पार्टी का वीडियो पोस्ट किया है. इसमें लिखा है “दो सबसे बड़े भगोड़े”.
By PTI
Published : December 24, 2025 at 10:41 AM IST
लंदन: IPL के फाउंडर ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर हुई पार्टी का एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दोनों को भारत के “दो सबसे बड़े भगोड़े” बताया गया है.
उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो पिछले कुछ दिनों में माल्या के जन्मदिन के जश्न का दूसरा वीडियो है, जो अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वॉन्टेड है.
- {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}{\f1\fnil\fcharset1 Segoe UI Emoji;}} {\*\generator Riched20 10.0.26100}\viewkind4\uc1 \pard\sa200\sl276\slmult1\f0\fs22\lang9
\par \par }
An amazing celebration for my dear friend @TheVijayMallya at my house last night for all his friends and family who flew in from all corners of the world. Another cornerstone Achieved by the King of Goodtimes - his 70th birthday. Wish him all the happiness and success \f1\u-10179?\u-8625?\u-10180?\u-8195?\f0 pic.twitter.com/x7FF2B70OB— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 18, 2025
वीडियो में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडिंग कमिश्नर ललित मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम दो भगोड़े हैं, इंडिया के सबसे बड़े भगोड़े.”
इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा है: “चलो इंडिया में फिर से इंटरनेट चलाते हैं. मेरे दोस्त विजय माल्या को जन्मदिन मुबारक हो.”
ललित मोदी ने आगे कहा, “मीडिया वालों, तुम्हारे लिए कुछ. तुम्हें किस बात से जलन हो रही है.”
माल्या, जो 18 दिसंबर को 70 साल के हो गए, उन्हें पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.
लेटेस्ट वीडियो पोस्ट में कुछ और वीडियो हैं, जिनमें ललित मोदी के सेंट्रल लंदन में बेलग्रेव स्क्वायर वाले घर पर प्री-बर्थडे बैश की झलकियां दिखाई गई हैं.
पिछली पोस्ट में लिखा था, “कल रात मेरे घर पर मेरे प्यारे दोस्त विजय माल्या के लिए एक शानदार सेलिब्रेशन हुआ, उनके सभी दोस्तों और परिवार के लिए जो दुनिया के कोने-कोने से आए थे. गुडटाइम्स के किंग ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. उनका 70वां जन्मदिन. उन्हें ढेर सारी खुशियां और सफलता की शुभकामनाएं.” पार्टी में शामिल कुछ मेहमानों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में ब्रिटिश अभिनेता इदरीस एल्बा जैसे हाई-प्रोफाइल मेहमानों और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ सहित भारतीय उद्यमियों की झलकियां शामिल थीं.
ललित मोदी और विजय माल्या दोनों को वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर भारत में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दोनों ने ही नकार दिया है.
माना जाता है कि माल्या यूके में जमानत पर हैं क्योंकि वह प्रत्यर्पण से इनकार करना जारी रखते हैं, जबकि एक "गोपनीय" कानूनी मामला, जिसे शरण आवेदन से संबंधित माना जाता है, सुलझ गया है.
इस वर्ष की शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा बकाया लगभग 1.05 बिलियन पाउंड के फैसले के ऋण के पुनर्भुगतान की मांग करने वाली लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में उनके खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखने के लिए लंदन की अदालत में अपील जीती थी.
अक्टूबर में यह बात सामने आई कि माल्या ने ब्रिटेन के दिवालियापन आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करना बंद कर दिया है, जिसका मतलब था कि “दिवालियापन में ट्रस्टी” बैंकों द्वारा निर्णय ऋण के पुनर्भुगतान का एहसास करने के लिए अपनी संपत्ति का पीछा करना जारी रख सकता है.
ये भी पढ़ें - सुनवाई शुरू होने से पहले अपनी एक याचिका वापस ले विजय माल्या: बॉम्बे हाई कोर्ट