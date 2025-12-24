ETV Bharat / international

‘सबसे बड़े भगोड़े’ ललित मोदी और विजय माल्या लंदन पार्टी वीडियो में कैद

इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा है: “चलो इंडिया में फिर से इंटरनेट चलाते हैं. मेरे दोस्त विजय माल्या को जन्मदिन मुबारक हो.”

वीडियो में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडिंग कमिश्नर ललित मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम दो भगोड़े हैं, इंडिया के सबसे बड़े भगोड़े.”

उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो पिछले कुछ दिनों में माल्या के जन्मदिन के जश्न का दूसरा वीडियो है, जो अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वॉन्टेड है.

लंदन: IPL के फाउंडर ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर हुई पार्टी का एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दोनों को भारत के “दो सबसे बड़े भगोड़े” बताया गया है.

ललित मोदी ने आगे कहा, “मीडिया वालों, तुम्हारे लिए कुछ. तुम्हें किस बात से जलन हो रही है.”

माल्या, जो 18 दिसंबर को 70 साल के हो गए, उन्हें पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.

लेटेस्ट वीडियो पोस्ट में कुछ और वीडियो हैं, जिनमें ललित मोदी के सेंट्रल लंदन में बेलग्रेव स्क्वायर वाले घर पर प्री-बर्थडे बैश की झलकियां दिखाई गई हैं.

पिछली पोस्ट में लिखा था, “कल रात मेरे घर पर मेरे प्यारे दोस्त विजय माल्या के लिए एक शानदार सेलिब्रेशन हुआ, उनके सभी दोस्तों और परिवार के लिए जो दुनिया के कोने-कोने से आए थे. गुडटाइम्स के किंग ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. उनका 70वां जन्मदिन. उन्हें ढेर सारी खुशियां और सफलता की शुभकामनाएं.” पार्टी में शामिल कुछ मेहमानों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में ब्रिटिश अभिनेता इदरीस एल्बा जैसे हाई-प्रोफाइल मेहमानों और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ सहित भारतीय उद्यमियों की झलकियां शामिल थीं.

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों को वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर भारत में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दोनों ने ही नकार दिया है.

माना जाता है कि माल्या यूके में जमानत पर हैं क्योंकि वह प्रत्यर्पण से इनकार करना जारी रखते हैं, जबकि एक "गोपनीय" कानूनी मामला, जिसे शरण आवेदन से संबंधित माना जाता है, सुलझ गया है.

इस वर्ष की शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा बकाया लगभग 1.05 बिलियन पाउंड के फैसले के ऋण के पुनर्भुगतान की मांग करने वाली लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में उनके खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखने के लिए लंदन की अदालत में अपील जीती थी.

अक्टूबर में यह बात सामने आई कि माल्या ने ब्रिटेन के दिवालियापन आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करना बंद कर दिया है, जिसका मतलब था कि “दिवालियापन में ट्रस्टी” बैंकों द्वारा निर्णय ऋण के पुनर्भुगतान का एहसास करने के लिए अपनी संपत्ति का पीछा करना जारी रख सकता है.