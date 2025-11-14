Bihar Election Results 2025

डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC ने ट्रंप से मांगी माफी, मानहानि के दावे को सिरे से किया खारिज

बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानहानि के दावे को लेकर कहाकि मानहानि के दावे का कोई आधार नहीं है.

BBC apologises
BBC ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर ट्रंप से माफी मांगी. (ANI)
By ANI

Published : November 14, 2025 at 9:42 AM IST

लंदन: बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पैनोरमा के उस एपिसोड के लिए माफी मांगी है, जिसमें उनके 6 जनवरी 2021 के भाषण के कुछ हिस्सों को संपादित किया गया था. हालांकि प्रसारणकर्ता ने मुआवजे की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है.

निगम ने कहा कि इस संपादन से "यह गलत धारणा बनी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान किया है" और कहा कि वह 2024 का कार्यक्रम दोबारा नहीं दिखाएगा. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर निगम अक्टूबर 2024 की डॉक्यूमेंट्री को वापस नहीं लेता, माफी नहीं मांगता और उन्हें मुआवजा नहीं देता, तो वह एक अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना मांगेंगे. इस घोटाले के कारण रविवार को बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया.

माफी से कुछ घंटे पहले 2022 के न्यूजनाइट प्रसारण का एक दूसरा भ्रामक संपादन सामने आया, जिससे जांच और बढ़ गई. सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रसारणकर्ता के वकीलों ने रविवार को मिले एक पत्र के जवाब में ट्रंप की कानूनी टीम को पत्र लिखा है.

सीएनएन के हवाले से प्रवक्ता ने कहा, "बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह ने व्हॉइट हाउस को एक निजी पत्र भेजकर राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप को स्पष्ट किया है कि उन्हें और निगम को 6 जनवरी 2021 को कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रपति के भाषण के संपादन के लिए खेद है." प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी की किसी भी बीबीसी प्लेटफॉर्म पर इस वृत्तचित्र को दोबारा प्रसारित करने की कोई योजना नहीं है, साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि यह अपमानजनक है.

सीएनएन के अनुसार, बीबीसी ने पहले "ट्रंप: अ सेकंड चांस?" शीर्षक वाली वृत्तचित्र में निर्णय की त्रुटि के लिए माफी मांगी थी, जिसका प्रसारण 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें ट्रंप ने जीत हासिल की थी.

डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी, 2021 को ट्रंप द्वारा दिए गए भाषण के दो हिस्सों के तीन उद्धरणों को एक साथ जोड़ा गया था. हालांकि, भाषण के दोनों हिस्सों के बीच लगभग एक घंटे का अंतर था. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, आलोचकों ने तर्क दिया कि डॉक्यूमेंट्री में अलग-अलग पंक्तियों को संपादित करके एक ही उद्धरण बना दिया गया था. इसमें ट्रंप ने समर्थकों से उनके साथ मार्च करने और "पूरी ताकत से लड़ने" का आग्रह किया था.

प्रकाशन की रिपोर्ट के अनुसार, काटे गए हिस्सों में एक हिस्सा ऐसा भी था, जहां ट्रंप ने कहा था कि वह चाहते हैं कि समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें.

ट्रंप के भाषण के बाद, उनके हजारों समर्थक यूएस कैपिटल पर मार्च करेंगे और इमारत पर धावा बोल देंगे. इसका एक स्पष्ट प्रयास 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रमाणीकरण को बाधित करना था, जिसमें ट्रंप हार गए थे.

मंगलवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा कि ब्रिटिश प्रसारक ने उनके "सुंदर" और "शांत" भाषण को "काट-छाँट" कर "उसे कट्टरपंथी" बना दिया था. जनवरी 2021 में दिए गए अपने भाषण को "अच्छा" और "उत्कृष्ट" बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पिछली पोस्ट में इस कार्रवाई को "लोकतंत्र के लिए एक भयानक बात" कहा था.

उन्होंने कहा, "बीबीसी के शीर्ष लोग, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, सभी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे (परफेक्ट!) भाषण में "छेड़छाड़" करते पकड़े गए. इन भ्रष्ट "पत्रकारों" को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का शुक्रिया. ये बहुत ही बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की. और तो और, ये एक विदेशी देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर एक सहयोगी मानते हैं. लोकतंत्र के लिए यह कितनी बुरी बात है!"

