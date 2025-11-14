ETV Bharat / international

डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC ने ट्रंप से मांगी माफी, मानहानि के दावे को सिरे से किया खारिज

लंदन: बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पैनोरमा के उस एपिसोड के लिए माफी मांगी है, जिसमें उनके 6 जनवरी 2021 के भाषण के कुछ हिस्सों को संपादित किया गया था. हालांकि प्रसारणकर्ता ने मुआवजे की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है. निगम ने कहा कि इस संपादन से "यह गलत धारणा बनी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान किया है" और कहा कि वह 2024 का कार्यक्रम दोबारा नहीं दिखाएगा. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर निगम अक्टूबर 2024 की डॉक्यूमेंट्री को वापस नहीं लेता, माफी नहीं मांगता और उन्हें मुआवजा नहीं देता, तो वह एक अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना मांगेंगे. इस घोटाले के कारण रविवार को बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया. माफी से कुछ घंटे पहले 2022 के न्यूजनाइट प्रसारण का एक दूसरा भ्रामक संपादन सामने आया, जिससे जांच और बढ़ गई. सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रसारणकर्ता के वकीलों ने रविवार को मिले एक पत्र के जवाब में ट्रंप की कानूनी टीम को पत्र लिखा है. सीएनएन के हवाले से प्रवक्ता ने कहा, "बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह ने व्हॉइट हाउस को एक निजी पत्र भेजकर राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप को स्पष्ट किया है कि उन्हें और निगम को 6 जनवरी 2021 को कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रपति के भाषण के संपादन के लिए खेद है." प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी की किसी भी बीबीसी प्लेटफॉर्म पर इस वृत्तचित्र को दोबारा प्रसारित करने की कोई योजना नहीं है, साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि यह अपमानजनक है. सीएनएन के अनुसार, बीबीसी ने पहले "ट्रंप: अ सेकंड चांस?" शीर्षक वाली वृत्तचित्र में निर्णय की त्रुटि के लिए माफी मांगी थी, जिसका प्रसारण 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें ट्रंप ने जीत हासिल की थी.