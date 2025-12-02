ETV Bharat / international

तुर्की ने जेट से चलने वाले किजिललमा ड्रोन से हवाई टारगेट को किया तबाह, पहला ग्लोबल पावर बना

तुर्की का किजिललमा ड्रोन हवाई टारगेट तबाह करने वाला दुनिया का इकलौता. ( क्रेडिट- @x/Baykar )

हैदराबाद: बायकर का तुर्की जेट से चलने वाला UAV किजिललमा दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन बन गया है, जिसने तुर्की की गोकडोगन मिसाइल का इस्तेमाल करके मीडियम रेंज की एयर-टू-एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके हवाई टारगेट को तबाह किया है. बायकार ने X पर इस कामयाबी की घोषणा की. दुनिया में पहली बार: MQ-9 रीपर, XQ-58 वाल्किरी, स्काईबॉर्ग डेमोंस्ट्रेटर और चीन के विंग लूंग-3 या FH-97 जैसे प्लेटफॉर्म ने एयर-टू-एयर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है. हालांकि किसी ने भी जेट-पावर्ड एरियल टारगेट के खिलाफ वेरिफाइड BVR एंगेजमेंट नहीं किया है. पहले के अनमैन्ड एयर-टू-एयर फायरिंग कम दूरी के WVR टेस्ट तक ही सीमित थे. गौर करें तो Bayraktar KIZILELMA दुनिया का पहला और एकमात्र अनमैन्ड फाइटर जेट है. इसने असली बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर स्ट्राइक किया है, जो भविष्य की एयर कॉम्बैट स्ट्रेटेजी को बदल देगा. किजिलेल्मा ड्रोन के बारे में सब कुछ: बेकार ने किजिलेल्मा को एक इंडिपेंडेंट एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है, जो बिना इंसान वाले एयरक्रॉफ्ट के भी काम कर सकता है. इस टेस्ट में तुर्की की अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैरियर, रडार, मिसाइल, मिशन कंप्यूटर और डेटा लिंक सहित एक पूरा अटैक साइकिल दिखाया गया. ड्रोन की मैक्सिमम ऊंचाई 13,700 मीटर है, ऑपरेशनल सीलिंग 7,600 मीटर है, और यह तीन घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है. इसके कई वर्जन प्लान किए गए हैं. इनमें सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक शामिल हैं. सबसोनिक वर्जन की क्रूजिंग स्पीड Mach 0.6 और मैक्सिमम स्पीड Mach 0.9 है. UAV का विंगस्पैन 10 मीटर, लंबाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है. यूक्रेनी AI-25TLT और AI-322F इंजन ड्रोन को पावर देते हैं. AI-322F, जिसमें आफ्टरबर्नर लगा है. इसने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में किजिलेल्मा पर टेस्टिंग शुरू की. अक्टूबर 2025 की शुरुआत में, किजिलेल्मा ने अपने पहले हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के टेस्ट भी किए. इसमें TEBER-82 गाइडेंस किट लगे एरियल बमों का इस्तेमाल किया गया, जो U.S. JDAM जैसे थे. इसके साथ ही TOLUN गाइडेड बम भी थे. नवंबर 2025 की शुरुआत में, ASELSAN के MURAD 100-A रडार का पहली बार किजिलेल्मा पर टेस्ट किया गया. तुर्की हर साल 12 किजिलेल्मा UAV बनाने का प्लान बना रहा है. टेस्ट कैसे किया गया: टेस्ट सिनेरियो के हिस्से के तौर पर, एक जेट-पावर्ड टारगेट एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया और ASELSAN के MURAD AESA रडार ने KIZILELMA में इंटीग्रेटेड होकर उसका पता लगाया. एक बार जब रडार ने लक्ष्य को सटीक रूप से चिह्नित कर लिया, तो मानव रहित लड़ाकू विमान ने गोकडोगन मिसाइल लॉन्च की. इससे तुर्की की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मारक श्रृंखला पूरी हो गई. यह एक स्वदेशी यूएवी, स्वदेशी रडार, स्वदेशी मिसाइल का नमूना है. बेसिक फ़्लाइट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया: