तुर्की ने जेट से चलने वाले किजिललमा ड्रोन से हवाई टारगेट को किया तबाह, पहला ग्लोबल पावर बना
बायकर का तुर्की जेट से चलने वाला ड्रोन किजिललमा दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन बन गया है, हवाई टारगेट को तबाह करने में सक्षम है.
Published : December 2, 2025 at 2:07 PM IST
हैदराबाद: बायकर का तुर्की जेट से चलने वाला UAV किजिललमा दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन बन गया है, जिसने तुर्की की गोकडोगन मिसाइल का इस्तेमाल करके मीडियम रेंज की एयर-टू-एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके हवाई टारगेट को तबाह किया है. बायकार ने X पर इस कामयाबी की घोषणा की.
दुनिया में पहली बार: MQ-9 रीपर, XQ-58 वाल्किरी, स्काईबॉर्ग डेमोंस्ट्रेटर और चीन के विंग लूंग-3 या FH-97 जैसे प्लेटफॉर्म ने एयर-टू-एयर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है. हालांकि किसी ने भी जेट-पावर्ड एरियल टारगेट के खिलाफ वेरिफाइड BVR एंगेजमेंट नहीं किया है. पहले के अनमैन्ड एयर-टू-एयर फायरिंग कम दूरी के WVR टेस्ट तक ही सीमित थे.
गौर करें तो Bayraktar KIZILELMA दुनिया का पहला और एकमात्र अनमैन्ड फाइटर जेट है. इसने असली बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर स्ट्राइक किया है, जो भविष्य की एयर कॉम्बैट स्ट्रेटेजी को बदल देगा.
किजिलेल्मा ड्रोन के बारे में सब कुछ: बेकार ने किजिलेल्मा को एक इंडिपेंडेंट एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है, जो बिना इंसान वाले एयरक्रॉफ्ट के भी काम कर सकता है. इस टेस्ट में तुर्की की अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैरियर, रडार, मिसाइल, मिशन कंप्यूटर और डेटा लिंक सहित एक पूरा अटैक साइकिल दिखाया गया.
ड्रोन की मैक्सिमम ऊंचाई 13,700 मीटर है, ऑपरेशनल सीलिंग 7,600 मीटर है, और यह तीन घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है. इसके कई वर्जन प्लान किए गए हैं. इनमें सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक शामिल हैं. सबसोनिक वर्जन की क्रूजिंग स्पीड Mach 0.6 और मैक्सिमम स्पीड Mach 0.9 है. UAV का विंगस्पैन 10 मीटर, लंबाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है.
यूक्रेनी AI-25TLT और AI-322F इंजन ड्रोन को पावर देते हैं. AI-322F, जिसमें आफ्टरबर्नर लगा है. इसने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में किजिलेल्मा पर टेस्टिंग शुरू की.
अक्टूबर 2025 की शुरुआत में, किजिलेल्मा ने अपने पहले हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के टेस्ट भी किए. इसमें TEBER-82 गाइडेंस किट लगे एरियल बमों का इस्तेमाल किया गया, जो U.S. JDAM जैसे थे. इसके साथ ही TOLUN गाइडेड बम भी थे.
नवंबर 2025 की शुरुआत में, ASELSAN के MURAD 100-A रडार का पहली बार किजिलेल्मा पर टेस्ट किया गया. तुर्की हर साल 12 किजिलेल्मा UAV बनाने का प्लान बना रहा है.
टेस्ट कैसे किया गया: टेस्ट सिनेरियो के हिस्से के तौर पर, एक जेट-पावर्ड टारगेट एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया और ASELSAN के MURAD AESA रडार ने KIZILELMA में इंटीग्रेटेड होकर उसका पता लगाया. एक बार जब रडार ने लक्ष्य को सटीक रूप से चिह्नित कर लिया, तो मानव रहित लड़ाकू विमान ने गोकडोगन मिसाइल लॉन्च की. इससे तुर्की की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मारक श्रृंखला पूरी हो गई. यह एक स्वदेशी यूएवी, स्वदेशी रडार, स्वदेशी मिसाइल का नमूना है.
बेसिक फ़्लाइट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया:
- 1.5 टन पेलोड कैपेसिटी
- 8.5 टन मैक्सिमम टेक-ऑफ वेट
- 0.6 Mach क्रूज स्पीड
- 0.9 Mach मैक्स स्पीड
- 500 nm कॉम्बैट रेडियस
- 25000 फीट ऑपरेशनल एल्टीट्यूड
- 3+ घंटे एंड्योरेंस
- एडवांस्ड फीचर्स
- हाई मैन्युवरेबिलिटी
- शॉर्ट-रनवे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी
- AESA रडार के साथ हाई सिचुएशनल अवेयरनेस
- लो RCS (लो रडार क्रॉस सेक्शन)
- सर्विस सीलिंग 45000 फीट
- ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 25.000 फीट
- कम्युनिकेशन LOS & BLOS
- एंड्योरेंस 3+ घंटे
- क्रूज स्पीड 0.6 mach
- मैक्सिमम स्पीड 0.9 मच
- MTOW 8500 kg
- पेलोड कैपेसिटी 1500 kg
- टेक ऑफ/लैंडिंग/क्रूज/टैक्सी ऑटोनॉमस
- पावर प्लांट टर्बोफैन इंजन
- पेलोड - ISR इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, IR सर्च और ट्रैक सिस्टम, मल्टी मोड AESA रडार
- पेलोड - हथियार लेजर गाइडेड म्यूनिशन, मिसाइल और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल
- वर्जन सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक
- विंगस्पैन 10 m
- लंबाई 14.5 m
- ऊंचाई 3.5 m
ड्रोन, जो पाइपलाइन में हैं: सबसे करीबी कॉम्पिटिटर MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन है, जिसे U.S. और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है. यह दिसंबर 2025 में पहली बार AIM-120 AMRAAM के जरिए लॉन्च करने वाला है. इस क्लास के दूसरे ड्रोन अभी तक इस कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंचे हैं.
स्ट्राइक के पीछे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी: किजिलेल्मा की सफलता तुर्की के दशकों के UAV डेवलपमेंट से मिली है, जो 2003 में शुरू हुआ था और जिसे पूरी तरह से बायकर ने अपने अंदर फंड किया था.
यह एयरक्रॉफ्ट एडवांस्ड सेंसर, रडार और हथियार सिस्टम को जोड़ता है. इसमें गोकडोगन मिसाइल और मुराद एईएसए रडार शामिल हैं, ताकि मुश्किल माहौल में काम किया जा सके.
डिटेक्शन, टारगेटिंग और मिसाइल लॉन्च को एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में इंटीग्रेट करके, UAV ने ऐसी काबिलियत दिखाई जो कभी सिर्फ थ्योरी पर आधारित थीं.
यह कामयाबी डिफेंस टेक्नोलॉजी में तुर्की की बढ़ती आजादी को भी दिखाती है. इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिसाइल बनाने तक, एंगेजमेंट साइकिल का हर हिस्सा देश में ही डेवलप किया गया था.
बायकर के एक प्रवक्ता ने कहा, 'किजिलेल्मा राष्ट्रीय UAV क्षमताओं और हवाई लड़ाई की रणनीति में एक बड़ी छलांग है.'
हवाई लड़ाई के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है: KIZILELMA टेस्ट के साथ, तुर्की न सिर्फ हवा से हवा में मिसाइल दागने में सक्षम देशों के एक खास क्लब में शामिल हो गया है, बल्कि उसने ऑटोनॉमस एयरक्रॉफ्ट के लिए उम्मीदों को भी बदल दिया है.
जबकि पिछले UAV सिर्फ हवाई डॉगफाइट की नकल कर सकते थे, या जमीनी टारगेट पर हमला कर सकते थे, यह मील का पत्थर साबित करता है कि बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म जेट से चलने वाले दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से ऑटोनॉमस हमले कर सकते हैं.
मिलिट्री एनालिस्ट का सुझाव है कि KIZILELMA की सफलता दुनिया भर में UAV डेवलपमेंट पर असर डालेगी, और देश इस क्षमता को दोहराने या उसका मुकाबला करने की होड़ में होंगे.
यह प्रदर्शन ऑपरेशनल सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा शुरू करता है, क्योंकि लॉयल-विंगमैन UAV लड़ाकू जेट के साथ जा सकते हैं. ऑटोनॉमस एयर डिफेंस दे सकते हैं, या पायलटों को खतरे में डाले बिना हाई-रिस्क मिशन कर सकते हैं.
एक डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, 'बैराकटार KIZILELMA अब इस बात का प्रतीक है कि बिना पायलट वाला मुकाबला क्या हासिल कर सकता है.' 'यह अब सिर्फ हवा से जमीन पर मिशन के बारे में नहीं है. हवा से हवा में मार करने की क्षमता एक सच्चाई बन गई है, और लड़ाई के नियम हमेशा के लिए बदल रहे हैं.'
जैसे ही UAV अपनी ऐतिहासिक उड़ान से नीचे उतर रहा है, तुर्की ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है. बिना पायलट वाले हवाई युद्ध का दौर सच में शुरू हो गया है, और KIZILELMA ने एविएशन इतिहास में अपना नाम लिख लिया है.
