बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसाः यूनुस सरकार ने हिंदू व्यक्ति की मॉब लिंचिंग और मीडिया पर हमलों की निंदा की

ढाका (बांग्लादेश): मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में जारी अशांति पर शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया जारी की. सरकार ने कहा कि वह हर तरह की हिंसा, डराने-धमकाने, आगजनी और संपत्ति के नुकसान की निंदा करती है. बयान में मैमनसिंह में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की भी कड़ी निंदा की गई. चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने का खतरा पैदा करती हैं.

शुक्रवार को जारी एक बयान में सरकार ने कहा, "हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्तियों को नष्ट करने के सभी कृत्यों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करते हैं." देश में चल रहे लोकतांत्रिक बदलावों को रेखांकित करते हुए बयान में कहा गया, "यह हमारे देश के इतिहास का एक निर्णायक क्षण है. हम मुट्ठी भर उन लोगों को इसे पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दे सकते और न ही देनी चाहिए, जो अराजकता पर फलते-फूलते हैं और शांति को नकारते हैं."

सरकार ने आगामी चुनावों और जनमत संग्रह (referendum) के महत्व पर भी जोर दिया. बयान में आगे कहा गया, "यह वादा उस सपने से जुड़ा है जिसके लिए शहीद शरीफ उस्मान हादी ने अपना बलिदान दिया था. उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए संयम, जिम्मेदारी और नफरत को नकारने की दृढ़ प्रतिबद्धता जरूरी है."

पत्रकारों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार ने कहा, "द डेली स्टार, प्रोथोम आलो और न्यू एज के पत्रकारों: हम आपके साथ खड़े हैं. आपको जिस आतंक और हिंसा का सामना करना पड़ा है, उसके लिए हमें गहरा खेद है. राष्ट्र ने आतंक के सामने आपके साहस और सहनशीलता को देखा है. पत्रकारों पर हमला खुद सच्चाई पर हमला है. हम आपसे पूर्ण न्याय का वादा करते हैं."

सरकार ने कहा, "नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा." बयान में आगे कहा गया, "हम मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की तहे दिल से निंदा करते हैं. इस नाजुक समय में, हम हर नागरिक से आह्वान करते हैं कि वे हिंसा, उकसावे और नफरत को नकार कर और उसका विरोध कर शहीद हादी का सम्मान करें."