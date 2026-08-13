बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बीएनपी ने मिर्जा आलमगीर को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया
बांग्लादेश में 20 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, जिसमें सत्तारूढ़ बीएनपी ने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
By PTI
Published : August 13, 2026 at 10:54 PM IST
ढाका : बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने लंबे समय तक पार्टी महासचिव रहे एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गुरुवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया.
बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होना है. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने पद से इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव कराने की जरूरत पड़ी है.
बीएनपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गुरुवार को पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में आलमगीर (78) को पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे उनके अगले राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने का रास्ता साफ हो गया.
बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने बताया कि आलमगीर ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाये जाने के बाद महासचिव और पार्टी में नीतिगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया है. रिजवी ने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं.’’
बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी ने भी अपने गठबंधन सहयोगी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. अहमद निर्वाचन आयोग में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं.
बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नये राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है. फिलहाल संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद संविधान के प्रावधानों के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं.
बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है. 12 फरवरी के चुनाव में सत्ता में आई बीएनपी के पास संसद में दो-तिहाई बहुमत है, जिससे आलमगीर की जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है.
निर्वाचित होने पर आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति होंगे. वह एक दशक से अधिक समय से बीएनपी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं. उन्होंने 2011 से कार्यवाहक महासचिव के रूप में काम किया और 2016 में औपचारिक रूप से महासचिव बने.
उन्होंने बीएनपी की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में रहने तथा तारिक रहमान के विदेश में रहने के दौरान पार्टी का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
बांग्लादेश की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं. हालांकि, उनके पास प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश को नियुक्त करने सहित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार होते हैं. राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है.
पेशे से अर्थशास्त्री आलमगीर ने वामपंथी छात्र कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में कदम रखा, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था. नब्बे के दशक की शुरुआत में बीएनपी में शामिल होने के बाद, आलमगीर ने कृषि और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के तौर पर सेवा दी. इस साल 12 फरवरी को हुए चुनावों में जब बीएनपी सत्ता में लौटी, तो आलमगीर को स्थानीय सरकार का मंत्री बनाया गया था.
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