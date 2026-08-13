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बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बीएनपी ने मिर्जा आलमगीर को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया

ढाका : बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने लंबे समय तक पार्टी महासचिव रहे एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गुरुवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया.

बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होना है. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने पद से इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव कराने की जरूरत पड़ी है.

बीएनपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गुरुवार को पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में आलमगीर (78) को पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे उनके अगले राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने का रास्ता साफ हो गया.

बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने बताया कि आलमगीर ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाये जाने के बाद महासचिव और पार्टी में नीतिगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया है. रिजवी ने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं.’’

बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी ने भी अपने गठबंधन सहयोगी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. अहमद निर्वाचन आयोग में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं.

बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नये राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है. फिलहाल संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद संविधान के प्रावधानों के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं.