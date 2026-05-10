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बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने हिंदू संत की जमानत याचिका खारिज की

बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने हिंदू संत की जमानत याचिका खारिज की ( File Photo: X/ @hindu8789 )

By PTI 2 Min Read

ढाका : बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने रविवार को हिंदू संत ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी जो 2024 में एक वकील की हत्या के संबंध में निचली अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव की एक अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था जिसके बाद उनके अनुयायियों ने ढाका और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था. चटगांव में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था जहां कनिष्ठ सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या कर दी गई थी. दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा, ‘‘चटगांव की निचली अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी होने के कारण उच्च न्यायालय की पीठ ने हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी.’’ भट्टाचार्य ने कहा कि दो न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति के.एम. जाहिद सरवर और न्यायमूर्ति शेख अबू ताहिर की पीठ ने हालांकि दास के खिलाफ चार अन्य मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है.