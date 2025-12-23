ETV Bharat / international

भीड़ के निशाने पर मीडिया, हिंसा के बीच बांग्लादेश में पत्रकारों का जीवन संकट में

यह बात सोमवार को प्रोथोम एलो और द डेली स्टार अखबारों के ऑफिस में भीड़ के तोड़फोड़ और आग लगाने के बाद आई.

Mobs Target Media
बांग्लादेश के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के लोग 19 दिसंबर, 2025 को ढाका में प्रोथोम एलो अखबार की जली हुई और तोड़फोड़ की गई बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, यह सब युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हो रहा है. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 12:47 PM IST

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश का मीडिया मुश्किल समय से गुजर रहा है, और बोलने की आजादी की जगह पत्रकारों के "जिंदा रहने के अधिकार" की चिंताएं हावी हो गई हैं. ऐसा कई बड़े बांग्लादेशी अखबारों के एडिटरों ने कहा है.

यह बात सोमवार को ढाका में प्रोथोम एलो और द डेली स्टार अखबारों के ऑफिस में गुरुवार रात भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आग लगाने के बाद आई. पुलिस और फायर सर्विस को शुरू में मौके पर पहुंचने से रोक दिया गया था. इससे कई पत्रकार और स्टाफ घंटों तक अंदर फंसे रहे.

डेली स्टार के एडिटर और पब्लिशर महफूज अनम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "बोलने की आजादी अब मुख्य मुद्दा नहीं है. अब यह जिंदा रहने के अधिकार के बारे में है." उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया को जिंदा रहने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है.

अनम ने कहा कि हमले पत्रकारों और स्टाफ को मारने के मकसद से किए गए थे, न कि किसी खास अखबार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए. उन्होंने कहाकि नहीं तो, भीड़ ने इमारतों में आग लगाने से पहले पत्रकारों को वहां से जाने के लिए कहा होता. अनम ने कहा कि इसके बजाय, 26-27 मीडिया कर्मचारी द डेली स्टार बिल्डिंग की छत पर फंस गए थे, जबकि फायर ब्रिगेड को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया.

उन्होंने सोशल मीडिया मैसेज का भी जिक्र किया. इसमें कहा गया था कि दोनों अखबारों के पत्रकारों को उनके घरों में ढूंढ़कर मार दिया जाए. इस बीच, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) ने अपने देर से दखल का बचाव करते हुए कहाकि तुरंत कार्रवाई करने से हालात और बिगड़ सकते थे.

DMP के एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने रिपोर्टर्स से कहा, "हम वहां कार्रवाई इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि हम यह पक्का करना चाहते थे कि किसी की जान न जाए."

मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा है कि कट्टरपंथी दक्षिणपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दो अखबारों और सांस्कृतिक संगठनों छायानॉट और उदिची शिल्पी गोष्ठी के ऑफिस पर हुए हमलों के सिलसिले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हमलावरों ने अखबारों पर भारत और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के "हितों की सेवा" करने का आरोप लगाया था.

भारत के कट्टर आलोचक, 32 साल के हादी पिछले साल लोकतंत्र के समर्थन में हुए विद्रोह में एक अहम किरदार थे. इसने 5 अगस्त, 2024 को हसीना की अवामी लीग सरकार को हटा दिया था. 32 साल के इंकलाब मंच के प्रवक्ता की पिछले हफ़्ते गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे.

अंतरिम सरकार ने हमलों की निंदा की, लेकिन उसने अपराधियों को अलग-थलग तत्व बताया. इससे अधिकार समूहों और पत्रकारों ने आलोचना की. इन्होंने कहाकि सुरक्षा की अपील के बावजूद अधिकारी हिंसा को रोकने में नाकाम रहे.

