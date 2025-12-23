ETV Bharat / international

भीड़ के निशाने पर मीडिया, हिंसा के बीच बांग्लादेश में पत्रकारों का जीवन संकट में

बांग्लादेश के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के लोग 19 दिसंबर, 2025 को ढाका में प्रोथोम एलो अखबार की जली हुई और तोड़फोड़ की गई बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, यह सब युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हो रहा है. ( AFP )

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश का मीडिया मुश्किल समय से गुजर रहा है, और बोलने की आजादी की जगह पत्रकारों के "जिंदा रहने के अधिकार" की चिंताएं हावी हो गई हैं. ऐसा कई बड़े बांग्लादेशी अखबारों के एडिटरों ने कहा है. यह बात सोमवार को ढाका में प्रोथोम एलो और द डेली स्टार अखबारों के ऑफिस में गुरुवार रात भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आग लगाने के बाद आई. पुलिस और फायर सर्विस को शुरू में मौके पर पहुंचने से रोक दिया गया था. इससे कई पत्रकार और स्टाफ घंटों तक अंदर फंसे रहे. डेली स्टार के एडिटर और पब्लिशर महफूज अनम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "बोलने की आजादी अब मुख्य मुद्दा नहीं है. अब यह जिंदा रहने के अधिकार के बारे में है." उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया को जिंदा रहने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है. अनम ने कहा कि हमले पत्रकारों और स्टाफ को मारने के मकसद से किए गए थे, न कि किसी खास अखबार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए. उन्होंने कहाकि नहीं तो, भीड़ ने इमारतों में आग लगाने से पहले पत्रकारों को वहां से जाने के लिए कहा होता. अनम ने कहा कि इसके बजाय, 26-27 मीडिया कर्मचारी द डेली स्टार बिल्डिंग की छत पर फंस गए थे, जबकि फायर ब्रिगेड को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया. उन्होंने सोशल मीडिया मैसेज का भी जिक्र किया. इसमें कहा गया था कि दोनों अखबारों के पत्रकारों को उनके घरों में ढूंढ़कर मार दिया जाए. इस बीच, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) ने अपने देर से दखल का बचाव करते हुए कहाकि तुरंत कार्रवाई करने से हालात और बिगड़ सकते थे.